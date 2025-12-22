ثبت همزمان دو پدیده بسیار نادر در یک عکس

یک عکاس در ایتالیا موفق شد در یک لحظه‌ خاص، اتفاقی نادر در آسمان ثبت کند.

به گزارش ایسنا، به نقل از اسپیس، برای لحظه‌ای کوتاه در تاریخ ۲۶ نوامبر، آسمان شبِ شمال ایتالیا نمایشی چنان نادر ارائه داد که حتی رصدگران باتجربه‌ آسمان هم ممکن است هرگز در طول عمرشان آن را مشاهده نکنند.

والتر بینوتو، عکاس، از خانه خود در پوسانیو که در دامنه‌های آلپ ایتالیا قرار دارد تصویری ثبت کرد که دو پدیده از نادرترین پدیده‌های زمین، یعنی یک «اِلو» (Elve) که حلقه نورانی گذرای قرمز در لبه فضا است و یک «اسپرایت» (Sprite) که جرقه‌های نورانی قرمز بالای طوفان است، را نشان می‌دهد که به‌طور همزمان ظاهر شده‌اند.

اِلوها و اسپرایت‌ها به خانواده‌ای از درخشش‌های الکتریکی موسوم به «رویدادهای نورانی گذرا» (Transient Luminous Events یا TLEs) تعلق دارند که در ارتفاعات بسیار بالاتر از طوفان‌های تندری رخ می‌دهند. در حالی که صاعقه معمولی به سمت پایین، بین ابرها یا به سوی زمین می‌زند، رویدادهای نورانی گذرا هوای رقیق نزدیک لبه‌ فضا را روشن می‌کنند.

براساس اعلام اداره ملی اقیانوسی و جوی آمریکا (NOAA)، یک اِلو به شکل حلقه‌ای عظیم و روح‌گون با رنگ قرمز ظاهر می‌شود که می‌تواند تا ۳۰۰ مایل (۴۸۰ کیلومتر) گسترش یابد و کمتر از یک‌هزارم ثانیه دوام داشته باشد. بنا بر توضیح ناسا، این پدیده زمانی شکل می‌گیرد که یک صاعقه بسیار قدرتمند، پالس الکترومغناطیسی‌ را به سمت بالا و به درون یونوسفر می‌فرستد و باعث می‌شود مولکول‌های نیتروژن برای مدت بسیار کوتاهی به رنگ نور قرمز بدرخشند. همین گذرا بودنِ شدید باعث می‌شود عکاسی از آن‌ها فوق‌العاده دشوار باشد.

در مقابل، اسپرایت‌ها اغلب شبیه عروس‌های دریاییِ سرخ‌رنگ یا شاخه‌ها و شاخک‌هایی هستند که بالای طوفان‌های تندری اوج می‌گیرند. آن‌ها رایج‌ترین نوع از رویدادهای نورانی گذرا محسوب می‌شوند، اما همچنان‌گریزان، غیرقابل پیش‌بینی و بسیار کوتاه‌عمر هستند و فقط چند میلی‌ثانیه دوام دارند.

ثبت حتی یکی از این پدیده‌ها با دوربین، کار دشواری است؛ اما ثبت هر دو در یک فریم، کاری خارق‌العاده به شمار می‌آید. بینوتو می‌گوید: این یکی از شگفت‌انگیزترین و هیجان‌انگیزترین عکس‌هایی است که تا به حال گرفته‌ام. اِلوها به‌خودی‌خود بسیار نادرند و وقوع همزمانِ دو پدیده حتی نادرتر است. فکر نمی‌کنم امروز عکس‌های مشابهی وجود داشته باشد.