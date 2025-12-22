افزایش سرطان پروستات در مردانی که زیاد پشت میز می نشینند

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: سرطان پروستات، بیشتر در کشورهای پیشرفته و جوامعی که مردان پشت میزنشین دارد و سبک زندگی غربی را در پیش گرفته‌اند، رو به افزایش است.

به گزارش انجمن اندیورولوژی و یورولاپاراسکوپی ایران، اکبر نورعلیزاده، رئیس شانزدهمین کنگره اندیورولوژی و یورولاپاراسکوپی در حاشیه افتتاحیه شانزدهمین کنگره انجمن اندیورولوژی و یورولاپاراسکوپی ایران اظهار داشت: سرطان پروستات، شایع‌ترین سرطان دستگاه مجاری ادراری است که البته فقط مردان را درگیر می‌کند.

وی با اشاره به تشخیص سرطان پروستات با انجام یک آزمایش ساده، گفت: با انجام آزمایش PSA، تا ۹۵درصد می‌توان به تشخیص سرطان پروستات پی برد. ضمن اینکه شیوع سرطان پروستات با افزایش سن مرتبط است و در عین حال، با تشخیص زودهنگام آن، می‌توان به درمان کامل رسید.

نورعلیزاده به مردان بالای ۵۰ سال توصیه کرد هر سال یا هر دو سال یک بار، با انجام آزمایش خون، از وضعیت پروستات خود مطلع شوند.

این متخصص اورولوژی با اشاره به شیوع رو به افزایش سرطان پروستات در کشور، گفت: تا ۲۵ سال قبل، به ندرت شاهد موارد سرطان پروستات در مردان بالای ۵۰ سال بودیم؛ اما، حالا این روند رو به افزایش است.