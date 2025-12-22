خالکوبی، واکنش بدن به واکسیناسیون را مختل میکند
یک تیم بینالمللی از متخصصان هشدار دادند خالکوبی ممکن است موجب تغییرات مادامالعمر در سیستم ایمنی بدن شود و حتی واکنش طبیعی بدن به واکسنها را هم تحت تاثیر قرار دهد.
به گزارش ایسنا، این متخصصان در یافتههایی که در مجله آکادمی ملی علوم آمریکا «پیانایاس» (PNAS) منتشر شد، متوجه شدهاند جوهر خالکوبی در غدد لنفاوی تجمع میکند و بر مقاومت بدن در برابر بیماری اثر میگذارد.
با اینکه پیش از این یکسری تحقیقات، سمی بودن جوهر خالکوبی را بررسی کرده بودند، متخصصان میگویند این اولین باری است که اثر آن بر واکنشهای ایمنی بررسی شده است.
متخصصان با بررسی تاثیر خالکوبی روی موشها دریافتند که این حیوانات، التهاب مزمن در غدد لنفاوی را نشان دادند که «حاد و طولانیمدت» بود، مرگ ماکروفاژها (نوعی گلبول سفید) رخ داد و واکنش ایمنی به واکسنها تغییر کرد.
آنها اضافه کردند این مطالعه، گستردهترین بررسی تا به امروز درباره اثر جوهر خالکوبی بر واکنش ایمنی محسوب میشود و نگرانیهایی جدی برای سلامت مرتبط با عمل خالکوبی را مطرح میکند.
این تیم اظهار داشت: پژوهش ما بر ضرورت تحقیقات بیشتر برای اطلاعرسانی به سیاستهای سلامت عمومی و چارچوبهای نظارتی درباره خطر جوهرهای خالکوبی تاکید میکند.
متخصصان زمانی که مشاهده کردند موشهایی که برای آزمایشهای دیگر خالکوبی شده بودند، التهاب نشان میدهند، کنجکاو شدند و تصمیم گرفتند بررسی بیشتری انجام دهند.
آنها از جوهرهای تجاری استاندارد در رنگهای سیاه، قرمز و سبز برای خالکوبی پوست روی پاهای عقبی موشها استفاده کردند. دانشمندان با استفاده از تجهیزات تصویربرداری تخصصی مشاهده کردند که جوهر در امتداد رگهای لنفاوی به سمت غدد لنفاویِ نزدیک حرکت میکند و اغلب ظرف چند دقیقه در آنجا تجمع مییابد.
به گزارش ایندیپندنت، متخصصان همچنین اشاره کردند که به نظر میرسد جوهر خالکوبی، واکنش به واکسیناسیون را تحت تاثیر قرار میدهد. به این صورت که واکنش به واکسن کوویدـ۱۹ کاهش یافت و واکنش به واکسن آنفلوانزای غیرفعالشده با نور فرابنفش افزایش پیدا کرد که این نمایانگر تفاوت در سازوکار عمل میان این دستههای واکسن است.
متخصصان در گزارش خود نتیجهگیری کردند یکی از نگرانیهای فوری مرتبط با ایمنی خالکوبی، احتمال بازتوزیع جوهر باقیمانده از محل خالکوبی به اندامهایی غیر از پوست و اثری سمی است که تجمع این رنگدانههای نامحلول ممکن است در مقیاس کل بدن ایجاد کند. از همه مهمتر، گزارش شده است که جوهر حتی اگر خالکوبی حذف شود، تمام عمر در غدد لنفاوی باقی میماند.
نویسندگان مقاله نوشتند با توجه به روند غیرقابل جلوگیری و گریزناپذیر خالکوبی در مردم، نتایج ما برای اطلاعرسانی به برنامههای سمشناسی، سیاستگذاران و عموم مردم درباره خطر بالقوه عمل خالکوبی که با واکنش ایمنی تغییریافته همراه است، اهمیت دارد.
پژوهش گسترده اخیر، خالکوبی را به نوعی سرطان به نام لنفوم مرتبط کرده است. یک مقاله منتشرشده در مجله «سلامت عمومی بیامسی» (BMC Public Health) دریافت که خطر لنفوم برای افراد دارای خالکوبیهای بزرگ، ممکن است سه برابر بیشتر از افرادی باشد که خالکوبی ندارند.