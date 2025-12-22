توسعه پرنده بدون سرنشین اسکن سریع در پژوهشگاه هوافضا
پژوهشگاه هوافضا پرنده بدون سرنشینی با قابلیت اسکن سریع را توسعه داد که برای تصویربرداری هوایی، شناسایی اهداف زمینی و انجام مأموریتهای پایشی طراحی شده است.
براساس مشخصات فنی اعلامشده، این پرنده بدون سرنشین با تکیه بر تصویربرداری هوائی سریع و استفاده از هوش مصنوعی، امکان انجام مأموریتهای شناسایی و پایش زمینی را در بازه زمانی کوتاه فراهم میکند.
این سامانه پروازی از قابلیتهایی مانند چابکی و سرعت بالا، نشست و برخاست عمودی، پرتاب بدون نیاز به باند، بازیابی در زمان کوتاه و قابلیت پرواز خودکار برخوردار است؛ مجموعهای از ویژگیها که آن را برای مأموریتهای سریع و واکنشمحور مناسب میکند.
مطابق اطلاعات فنی، این پرنده بدون سرنشین دارای برد عملیاتی 10 کیلومتر، حداکثر سرعت 250 کیلومتر بر ساعت، مداومت پروازی 20 دقیقه، سقف پرواز 1500 متر و وزن حدود 1 کیلوگرم و سرعت کروز 120 کیلومتر بر ساعت است.
توسعه این سامانه نشاندهنده تمرکز پژوهشگاه هوافضا بر طراحی پرندههای بدون سرنشین سبک و مأموریتمحور با قابلیت انجام مأموریتهای شناسایی سریع و تصویربرداری هوائی است.