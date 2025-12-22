فارسی | العربي | English
تاریخ انتشار : ۰۱ دی ۱۴۰۴ - ۲۰:۳۵
سرویس کیهان » اخبار
پیوند الهی روابط زن و مرد در خانواده(سلوک عارفانه)


«مرد مانند کوهسار است و زن به منزله چشمه و فرزندان به منزله گل‌ها و گیاه‌ها. چشمه باید باران کوهساران را دریافت و جذب کند تا بتواند آن را به صورت آب صاف و زلال بیرون دهد، و گل‌ها و گیاه‌ها و سبزه‌ها را شاداب و خرم نماید. 
اگر باران به کوهساران نبارد یا وضع کوهسار طوری باشد که چیزی جذب زمین نشود، چشمه خشک و گل‌ها و گیاه‌ها می‌میرند... وجود زن باید از وجود مرد عواطف و احساسات بگیرد تا بتواند فرزندان را از سرچشمه فیاض عواطف خود سیراب کند.(1)
1- مجموعه آثار استاد شهید مطهری(ره)، ج19، ص270

