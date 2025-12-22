جایزهای برای پل زدن میان دانش و عمل در سینما
در نشست خبری جایزه پژوهش سال سینمایی بر ضرورت پیوند میان ساحت دانش و عرصه عمل در سینما تاکید شد.
به گزارش خبرنگار کیهان، نشست خبری هشتمین دوره جایزه پژوهش سال سینمایی، صبح دیروز با حضور علیرضا اسماعیلی (دبیر رویداد)، حسین یزدانشناس (مدیر اجرائی) و جمعی از مدیران سازمان سینمایی و همچنین اهالی رسانه برگزار شد.
پل زدن میان دانشگاه و عرصه عمل، یکی از نکات مطرح شد در صحبتهای علیرضا اسماعیلی در این نشست بود. وی در این نشست با تاکید بر اینکه پژوهش موتور محرک توسعه است، گفت: هنوز درهای عمیق میان دانش و عمل در سینمای ما وجود دارد. تلاش ما در این دوره، تبدیل جایزه پژوهش به پلی برای عبور از نگاههای صرفاً انتزاعی و رسیدن به سینمای کاربردی است. اسماعیلی با اشاره به رایزنی با ۸ دانشگاه مطرح کشور، از عزم این جایزه برای جهتدهی به پایاننامههای ارشد و دکتری در راستای نیازهای بومی صنعت تصویر خبر داد.
دبیر جایزه پژوهش سال سینمایی خاطرنشان کرد: برای کاربردی شدن نتایج، نیازهای پژوهشی از تمامی معاونتها و صنوف احصا شده تا خروجیها در قالب «برگههای سیاستی» در اختیار تصمیمگیران قرار گیرد.
محمدحسین فرج، مدیرکل دفتر توسعه فناوریهای سینمایی نیز در این نشست به نمونههای عملی همچون پژوهشهای ناظر بر ساخت سالنهای سینما اشاره کرد که مستقیماً در چرخه اجرائی کشور به کار گرفته شده است.
حسین یزدانشناس، مدیر اجرائی هشتمین جایزه پژوهش سال سینمایی، با اعلام حذف بخش «پروپوزال» از فراخوان امسال، تاکید کرد: «شورای سیاستگذاری تصمیم گرفت تنها بر طرحهای پژوهشی خاتمهیافته تمرکز کند تا خروجیها از پختگی لازم برای حل مسائلی نظیر اقتصاد سینما و تنظیمگری برخوردار باشند.»
وی افزود: در این دوره مجموعاً ۱۰۸ اثر شامل کتاب (تالیف و ترجمه)، پایاننامه و مقالات علمی به دبیرخانه رسیده است که توسط ۱۲ داور از اساتید برجسته دانشگاهی در حال ارزیابی است. اختتامیه این رویداد نیز، ۱۰ دیماه در تالار رودکی برگزار خواهد شد.