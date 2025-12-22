لزوم بررسی دستمزدهای نجومی در رسانه

یکی از حواشی این روزهای عرصه رسانه در ایران، بی‌عدالتی فاحش و تفاوت دستمزد فعالان این عرصه است.

اخبار یا اطلاعاتی که درباره دستمزد برخی از هنرمندان و چهره‌های مشهور در قبال کار یا فعالیتی که نه ثمره مهمی در پی دارد و نه زحمتی بابت آن کشیده می‌شود، گویای نوعی ولنگاری اقتصادی و درمیان بودن پول‌های آلوده و مشکوک در عرصه رسانه است. این وضعیت باعث دور شدن رسانه از رسالت اصلی خودش یعنی آگاهی بخشی و پویاسازی فرهنگ می‌شود و

علاوه ‌بر اینکه به بی‌عدالتی و تبعیض بین شاغلین این عرصه دامن می‌زند، موجب غلبه سازوکارهای کاسبکارانه و تجاری بر خلاقیت و دانش واقعی در نظام فرهنگی کشور هم می‌شود.

یکی از نمونه‌های اخیر، رقم پرداختی به «مهران مدیری» بابت حضور در قسمتی از یک برنامه اینترنتی است. آن هم در شرایطی که مدیری سال‌هاست افول کرده و علاوه‌بر اینکه دیگر بازیگر توانایی نیست، آخرین سریالی هم که با عنوان «قهوه پدری» ساخت، یکی از ضعیف‌ترین محصولات شبکه نمایش خانگی محسوب می‌شود. واقعاً جای سؤال است که چرا به چنین فردی برای حضور در یک ساعت برنامه، دستمزدی بیش از حقوق یک کارگر یا کارمند در تمام طول عمرش پرداخت شده است؟!

نمونه دیگر دریافت پول نامتعارف در فضای رسانه‌ای امروز ایران، «مسعود فراستی» است. منتقدی که برای هر قسمت حضور در میزگرد یک برنامه، رقمی ده‌ها برابر سایر هم‌صنفی‌هایش از رسانه منتسب به شهرداری تهران می‌گیرد! فراستی که در جوانی از پیروان مرام اشتراکی بود و احتمالاً جامعه بی‌طبقه را می‌جست، امروز خودش عامل گسل درآمدی و نماد دریافت دستمزد نجومی از ارگان‌ها شده است! جدای از اینکه حرف‌های فراستی هم تکراری شده است و آورده تازه و خاصی ندارد، اما به هر حال مبلغ دریافتی او غیرمنطقی و ظالمانه است و باید افرادی که چنین دستمزدی به وی می‌پردازند، پاسخگو باشند.