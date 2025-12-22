موشک برای دفاع از کیان کشور است و قابل مذاکره نیست

سخنگوی وزارت خارجه گفت: قابلیت‌های دفاعی کشور که برای بازداشتن متجاوزان از هرگونه خیال حمله به ایران طراحی شده، موضوعی نیست که بتوان درباره آن مذاکره کرد.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری خود که روز دوشنبه (1دی) برگزار شد، ضمن تبریک حلول ماه رجب با اشاره به تحولات منطقه گفت: منطقه ما کماکان با معضل همیشگی درگیر است و آن چیزی جز تداوم جنایات رژیم صهیونیستی نیست. تحولات غزه نباید ما را از آنچه در کرانه باختری در حال وقوع است، منحرف کند.

بقایی ادامه داد: برخوردهای غیرانسانی، بازداشت و قتل، مصداق‌هایی از جنایت علیه بشریت و در راستای همان برنامه‌ای است که گزارشگر ویژه فلسطین بارها از آن به عنوان پروژه محو استعماری فلسطین نام برده است. ادامه این جنایات مسئولیت کل کشورها و انسان‌ها را برای مهار قانون‌شکنی رژیم صهیونیستی بیشتر می‌کند.

وی درباره عملیات‌های پرچم دروغین برای بدنام‌سازی مخالفان رژیم صهیونیستی عنوان کرد: اینکه رژیم صهیونیستی سابقه طولانی در طراحی و اجرای عملیات پرچم دروغین دارد، تردیدی نیست و برای خیلی‌ها اثبات شده است؛ جریانی که تحت عنوان پرونده لاوان در سال ۱۹۵۴ در مصر معروف است. رژیم با سوءاستفاده از یهودیان مصری مجموعه بمب‌گذاری‌هایی علیه منافع آمریکا و انگلیس انجام داد و هدف این بود حضور نیروهای انگلیسی در مصر را حفظ کند. تا سال ۲۰۰۵ رژیم صهیونیستی انکار می‌کرد، اما رسماً در آن سال افراد زنده‌مانده مورد تقدیر قرار گرفتند و خود افراد اعتراف کردند. بهترین ابزار برای مقابله با آنان، افشا کردن

درگیری اوکراین باید از طریق گفت‌وگو حل و فصل شود

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در مورد ادعای شورای اروپا در خصوص تجهیز روسیه در جنگ اوکراین توسط ایران اظهار کرد: این صرفاً یک ادعای تکراری بیش نیست. ما از ابتدای درگیری اوکراین اعلام کردیم که باید مشکلات از طریق گفت‌وگو حل و فصل شود و هیچ مداخله‌ای نداشته و نداریم. اینکه کشوری رابطه با روسیه داشته باشد و انتظار داشته باشند روابطش را قطع کند، کاملاً غیرمنطقی است. رابطه ایران و روسیه به منزله ضدیت با کشورهای دیگر نیست. کشورهای اروپایی باید به رفتار خود نگاه کنند و فکر کنند چرا به دلیل رفتارهای خصمانه ناتو، امنیت اروپا در معرض مخاطره قرار

وی در مورد آخرین وضعیت دارایی ملت ایران در قطر افزود: این موضوع یکی از صدها نمونه بدعهدی آمریکاست. در جریان تفاهمی که صورت گرفت، قرار بود اموال متعلق به ملت ایران در دسترس قرار گیرد، اما طرف آمریکایی نقض عهد کرد که تا به امروز ادامه دارد.

اسرائیل کاری جز شرارت و کشتار ندارد

بقایی در مورد وضعیت مقاومت در منطقه خاطرنشان کرد: فعالیت رژیم چیزی جز شرارت و کشتار نیست. مقاومت یک امر فکری است و تا زمانی‌که ظلم وجود دارد ادامه می‌یابد. مقاومت در بطن جامعه و در دل مردمان منطقه وجود دارد؛ چرا که ما با یک موجودیت اشغال‌پرست در منطقه مواجهیم.

وی در ادامه گفت: افتتاح ششمین دوره رادیو مقاومت را هم تبریک می‌گویم. هفته آینده سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی را خواهیم داشت.

ما شراکت راهبردی با روسیه داریم

سخنگوی وزارت خارجه درباره سفر عراقچی به مسکو و همزمانی با دیدار لاریجانی با مقام روسی در تهران بیان کرد: روابط ایران و روسیه بسیار گسترده است و رفت‌وآمد هیئت‌ها طبیعی است. سفر عراقچی در ادامه رایزنی‌های مستمر ایران و روسیه بوده است. ما شراکت راهبردی با روسیه داریم و هر دو طرف مصمم هستند تا از ظرفیت‌های این موافقتنامه استفاده کنند.

برنامه موشکی ایران

برای دفاع از کشور توسعه یافته است

وی در مورد خط رسانه‌های غربی پیرامون برنامه موشکی ایران گفت: برنامه موشکی ایران برای دفاع از کیان ایران توسعه داده شده است. بنابراین به هیچ عنوان نمی‌توان درباره قابلیت‌های دفاعی ایران صحبت کرد. برنامه دفاعی و موشکی ایران تهدید تلقی می‌شود و از آن طرف سیل تسلیحات به سوی رژیم صهیونیستی سرازیر می‌شود. نیروهای مسلح ما به خوبی بلدند دفاع کنند.

تماس‌ها با آژانس ادامه دارد

بقایی با اشاره به اظهارات عراقچی در گفت‌وگو با راشاتودی افزود: تماس‌ها با آژانس ادامه دارد. مادامی که عضو معاهده منع اشاعه هستیم و به موافقتنامه جامع پادمان ملتزم هستیم، می‌دانیم چگونه تعهداتمان را اجرا کنیم. ما در شرایطی تحت حمله قرار گرفتیم و تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ما مورد حمله قرار گرفت که بیشترین بازرسی‌ها را از برنامه هسته‌ای ما صورت می‌دادند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در مورد امضای سند میان عراقچی و لاوروف گفت: این سند شروع یک روند جدید بعد از خاتمه سند سه‌ساله قبلی بود. با توجه به اینکه موافقتنامه شراکت راهبردی ایران و روسیه اجرائی شده، این سند برای هر دو طرف مهم است.

نگرانی از شکل‌گیری داعش

بقایی در مورد نگرانی مجدد برای شکل‌گیری داعش با توجه به حملات به سوریه تشریح کرد: این را باید از طرف‌هایی پرسید که اذعان کردند شکل‌گیری داعش توسط دولت سابق آمریکا بود. اگر رشادت‌های شهید سلیمانی نبود، داعش سطح ترور را در منطقه توسعه می‌داد. اینکه الان دوباره نگرانی‌هایی برای شکل‌گیری داعش ایجاد شده، باید نگاه کرد که در این دو سال چه اتفاقی افتاده است.

وی درباره مطالب منتشر شده مبنی بر پیشنهاد ترامپ برای لغو تحریم‌ها گفت: این ادعا کذب محض و دروغ است.

آمریکا همدست جنایات اسرائیل است

سخنگوی وزارت خارجه در مورد سند امنیت ملی آمریکا و جایگاه ویژه‌ای که به اسرائیل داده شده بیان کرد: اسرائیل سربار آمریکاست و هزینه جنایاتش را بر آمریکا تحمیل می‌کند. مردم منطقه دریافته‌اند که اسرائیل مورد حمایت آمریکاست، لذا آمریکا هم همدست جنایات اسرائیل است. این رژیم موفق شده آمریکا را به جنگ‌های بی‌پایان و دشمنی بی‌ثمر با ملت‌های منطقه

واکنش‌ها به انتصابات و اقدامات منطقه‌ای

وی در مورد واکنش‌های رسانه‌ای به انتصابات جدید در فرماندهان نیروی هوائی و پدافند هوائی گفت: این امر طبیعی است که از تجربه‌های قبلی درس بگیریم و مدام در راستای تقویت عملکردمان عمل کنیم.

بقایی در واکنش به اظهارات وزیر دفاع ترکیه مبنی بر اقدامات ایران علیه پژاک عنوان کرد: یک چیز خیلی واضح است و آن اینکه رژیم صهیونیستی و آمریکا طراحی ویژه‌ای برای ضربه زدن به کیان ایران ترتیب داده بودند. بزرگی ملت ایران نشان داد که نگذاشتند خدشه‌ای به تمامیت ارضی ایران وارد شود.

کانادا اگر حسن‌نیت دارد

باید با تحریم‌های ایران مخالفت کند

سخنگوی وزارت خارجه در مورد اقدامات ضدانسانی کانادا علیه ایران بیان کرد: قطعنامه‌ای که در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید، کار تکراری است که چندین سال است با ابتکار کانادا انجام می‌شود. نزدیک به ۱۲۰ کشور رأی منفی یا ممتنع دادند. کانادا اگر جدیت و حسن نیتی داشت، باید با تحریم‌های ظالمانه مخالفت می‌کرد.

محکومیت اقدام تروریستی در استرالیا

بقایی در مورد چرایی محکوم کردن حمله تروریستی در استرالیا تصریح کرد: محکومیت اقدام در سیدنی نه برای خوشایند استرالیا بود بلکه ما باور داریم اقدامات تروریستی علیه اهداف غیرنظامی محکوم است.

واکنش به ادعاهای آمریکا

وی در واکنش به ادعاهای وزیر خارجه آمریکا علیه ایران افزود: گفته که دلیل فشار بر نمایندگی ایران دلسوزی برای مردم ایران است. این گزاره آن‌قدر ریاکارانه است که بگوییم جفری اپستین، رفیق خودشان، حامی حقوق زنان و کودکان است.

توقیف نفتکش چینی، تهدید جدی علیه صلح بین‌المللی

به گزارش مهر، سخنگوی وزارت خارجه در مورد توقیف نفتکش چینی توسط آمریکا در دریای کارائیب تصریح کرد: این تهدید جدی علیه صلح و ثبات بین‌المللی است. ایران حتماً در برابر هرگونه تجاوز به منافع خود واکنش جدی نشان می‌دهد.