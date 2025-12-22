همکاری ایران و اتحادیه اوراسیا زمینهساز یک منطقه قدرتمند است
رئیسجمهور در پیامی به نشست شورای عالی اتحادیه اقتصادی اوراسیا تأکید کرد: همکاری ایران و کشورهای عضو این اتحادیه، راهبردی بلندمدت برای ایجاد منطقهای قدرتمند از طریق تقویت حاکمیتهای ملی است.
پیام مسعود پزشکیان، رئیسجمهور را کاظم جلالی سفیر کشورمان در روسیه در اجلاس سران اتحادیه اوراسیا قرائت کرد؛ نشستی که یکشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۴ با حضور رؤسای جمهور روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و نخستوزیر ارمنستان به عنوان پنج کشور عضو این اتحادیه به میزبانی سنپترزبورگ گشایش یافت.
رئیسجمهور در این پیام با قدردانی از میزبانی دولت و ملت روسیه از این اجلاس، پیشاپیش سال نو میلادی را به رهبران کشورهای حاضر در این نشست تبریک گفت.
پزشکیان خاطرنشان کرد: همانگونه که در نشست سران پیشین اعلام کردم، همکاری ایران و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، راهبردی بلندمدت برای ایجاد منطقهای قدرتمند از طریق تقویت حاکمیتهای ملی، تسهیل حملونقل و تجارت، ارتقای امنیت انرژی، توسعه فناوری، ایجاد زیرساختهای مشترک مالی و بانکی و افزایش ارتباطات مردمی است.
اتحادیه اوراسیا میتواند
مدل موفقی از همگرایی منطقهای باشد
رئیسجمهور تأکید کرد: یقین دارم با تکیه بر اشتراکات فرهنگی و تاریخی و با بهرهمندی از نعمت قرابت جغرافیایی میتوانیم مدلی موفق از همگرایی منطقهای را به تصویر بکشیم. بیایید با همتی بلند و ارادهای استوار، این فرصت تاریخی را به نقطه عطفی برای رشد مشترک تبدیل کنیم.
وی خاطرنشان کرد: آینده از آن ملتهایی است که با همکاری و اعتماد متقابل راه پیشرفت را هموار میسازند.
ایران به دنبال ایفای نقش مؤثر
در سازوکارهای منطقهای و چندجانبه است
پزشکیان یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران اهمیت روزافزونی برای سازوکارهای منطقهای و چندجانبه قائل است؛ تلاش ما همواره بر این است که عضو و شریکی مؤثر و قابل اتکا در ترتیبات و بلوکهای منطقهای باشیم.
وی افزود: حضور فعال جمهوری اسلامی ایران در ترتیباتی همچون سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، بریکس، سازمان همکاریهای اقتصادی هشت کشور در حال توسعه (دی هشت)، مجمع گفتوگوی همکاری آسیا (ACD)، اتحادیه کشورهای حاشیه اقیانوس هند (آیورا) و سازمان همکاری شانگهای گواهی بر این موضوع است.
اتحادیه اوراسیا، جایگاه ویژهای
در دیپلماسی اقتصادی ایران دارد
رئیسجمهور خاطرنشان کرد: بیتردید در این بین، اتحادیه اقتصادی اوراسیا جایگاه ویژهای در سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران دارد و اجرائی شدن موافقتنامه تجارت آزاد فیمابین و کسب موقعیت ناظر در این اتحادیه، طلیعه حضوری مؤثر و مولد در فعالیتهای این نهاد مهم اقتصادی در این پهنه جغرافیایی خواهد
بود.
وی ادامه داد: در جهان امروز، همگرایی اقتصادی و همکاریهای منطقهای کلید رشد پایدار و رفاه مشترک است. امروز ما گردهم آمدهایم تا بر اهمیت این همکاریها و چشماندازهای آینده تمرکز کنیم.
پزشکیان تصریح کرد: این نشست مهم، نشاندهنده عزم مشترک کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و جمهوری اسلامی ایران برای گسترش همکاریهای راهبردی در حوزههای گوناگون و با اهمیتی مانند تجارت، انرژی، حملونقل و فناوریهای نوین است.
رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: اجرائی شدن موافقتنامه تجارت آزاد جمهوری اسلامی ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا از ماه می ۲۰۲۵ (اردیبهشت ۱۴۰۴) مهمترین دستاورد امسال و گام مهمی در راستای تعمیق روابط اقتصادی متقابل بوده است.
وی افزود: این موافقتنامه، فرصتهای کمنظیری را برای اقتصادهای ملی و تجار کشورهای متعاهد فراهم آورده، بستر مناسبی برای افزایش حجم مبادلات تجاری ایجاد کرده و تاکنون نیز باعث افزایش حجم تجارت فیمابین شده است.
شاهد جهش در تجارت با اوراسیا خواهیم بود
پزشکیان در ادامه تأکید کرد: ظرفیت تجارت ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، بسیار بالاتر از حجم تجارت فعلی است و این روند رو به رشد ادامه خواهد داشت و انشاءالله شاهد یک جهش در تجارت فیمابین خواهیم بود. وی با اشاره به حضور کشورمان در سطح عالی در دو نشست سران و دو نشست شورای بینالدولی (نشست نخستوزیران) اتحادیه اقتصادی اوراسیا خاطرنشان کرد: حضور فعال جمهوری اسلامی ایران در عالیترین نشستهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا نشاندهنده عزم و اراده ما در گسترش مناسبات تجاری و اقتصادی با هر پنج عضو اتحادیه است.
رئیسجمهور یادآور شد: وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران با همتای خود در کمیسیون اقتصادی اوراسیا، نشست کمیته مشترک اجرای موافقتنامه تجارت آزاد را برگزار کرده است و آنها ضمن بررسی آخرین وضعیت اجرای موافقتنامه و چالشهای موجود، نقشه راهی به منظور اجرای مؤثرتر آن مصوب کردند.
میزبانی ایران از نشست وزیران تجارت
و نمایشگاه اوراسیا
پزشکیان در ادامه با اشاره به برنامهریزی ایران برای میزبانی نشست وزرای تجارت اوراسیا همزمان با چهارمین نمایشگاه بینالمللی تجارت با اوراسیا (اکسپو اوراسیا) با حضور مقامات و فعالان اقتصادی و تجار کشورهای عضو اتحادیه و برخی از کشورهای همسایه در فوریه ۲۰۲۶ (بهمن ۱۴۰۴) در تهران، ابراز امیدواری کرد که شاهد حضور تجار و فعالان اقتصادی و مقامات دعوت شده در این رویداد تجاری مهم باشیم.
رئیسجمهور در بخش پایانی این پیام ضمن آرزوی توفیق، رفاه، آسایش، سلامتی و افقهای روشن برای دولتها و ملتهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، از فعالیتهای بلاروس در دوره تصدی ریاست دورهای این اتحادیه در سال ۲۰۲۵ میلادی قدردانی و برای کشور قزاقستان برای پیشبرد مناسب برنامههای این اتحادیه در دوره ریاست دورهای بر آن در سال ۲۰۲۶ میلادی آرزوی موفقیت کرد.
درحوزه دولت الکترونیک
باید به استانداردهای جهانی دست یابیم
خبر دیگر اینکه پزشکیان در جلسه شورای اجرائی فناوری اطلاعات روز دوشنبه ۱ دیماه ۱۴۰۴ با تأکید بر ضرورت دستیابی به استانداردهای جهانی در حوزه دولت الکترونیک،گفت: تکمیل اطلاعات خدمات دستگاههای اجرائی، ارتقای امنیت سایبری و پیشبینی زیرساختهای جایگزین از الزامات تحقق دولت الکترونیک است.
رئیسجمهور همچنین به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دستور داد دستورالعملی جامع برای تسهیل اجرای طرح دولت الکترونیک تهیه کند که در آن چالشها و موانع اجرائی در استانها و نیز انتظارات مشخص از دستگاهها تبیین شده باشد تا این دستورالعمل در جلسات سراسری استانداران ارائه شود.
پزشکیان تاکید کرد که اجرای آزمایشی طرح دولت الکترونیک در دو شهر منتخب، به معنای توقف اقدامات جاری در سایر استانها و شهرها نیست و تمامی دستگاههای مسئول باید با اهتمام و جدیت، وظایف خود را در این زمینه ادامه دهند.