تاریخ انتشار : ۳۰ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۳
مواد مخدر و روانگردان ابزار جدید صهیونیست‌ها برای نابودی غزه

منابع امنیتی در نوار غزه از گسترش پدیده‌ای تازه در جنگ رژیم اشغالگر اسرائیل علیه این منطقه خبر می‌دهند؛ پدیده‌ای که فراتر از بمباران، محاصره و تیراندازی، به جنگی خاموش علیه جامعه غزه تبدیل شده است: قاچاق سازمان‌یافته موادمخدر.
به گزارش وبگاه «عربی۲۱»، این منابع اعلام کرده‌اند ارتش اشغالگر اسرائیل طی ماه‌های اخیر، عملیات قاچاق انواع مختلف موادمخدر 
به نوار غزه را به‌طور محسوسی تشدید کرده‌ است؛ عملیاتی که از طریق 
شبکه‌ای از عوامل، همکاران و شبه‌نظامیان مسلح در داخل و خارج 
از مناطق تحت کنترل اشغالگر انجام می‌شود. براساس این گزارش، قاچاق موادمخدر با استفاده از پوشش‌های مختلف صورت می‌گیرد که مهم‌ترین آنها کاروان‌های کمک‌‌رسانی ورودی به غزه و کامیون‌های بخش تجاری است که از گذرگاه‌های تحت کنترل اسرائیل عبور می‌کنند. 
منابع امنیتی می‌گویند موادمخدر به‌ صورت عمدی در میان کالاهای غیرنظامی، به‌ویژه محصولات غذایی، کنسروها و بسته‌هایی که در جعبه‌های فلزی یا کارتن‌های ضخیم قرار دارند، جاسازی می‌شود. 

