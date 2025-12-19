فارسی | العربي | English
تاریخ انتشار : ۲۸ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۳۱
قالیباف خبر داد

اقدامات اقتصادی دولت زیر ذره‌بین مجلس

رئیس‌ مجلس شورای اسلامی خبر داد: مجلس، اقدامات دولت درخصوص حفظ قدرت خرید مردم، نحوه اجرای طرح کالابرگ و مدیریت نوسانات ارزی را بررسی خواهد کرد.
محمد باقر قالیباف، رئیس ‌مجلس شورای اسلامی در حساب کاربری خود در شبکه فضای مجازی (اجتماعی ایکس) با اشاره به دستور کار مجلس ابراز داشت: مجلس در جلسه علنی اقدامات دولت درخصوص حفظ قدرت خرید مردم، نحوه اجرای طرح کالابرگ و مدیریت نوسانات ارزی را بررسی خواهد کرد.
وی افزود: عملکرد وزرای امور اقتصادی، رفاه، جهاد، صنعت و رؤسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه در موارد ذکر شده با حضور ایشان در صحن علنی زیر ذره‌بین قرار خواهد گرفت.

