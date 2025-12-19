بانک مرکزی باید در حفظ ارزش پول ملی و نظارت بر سیستم بانکی فعال باشد

امام جمعه موقت تهران گفت: بانک مرکزی نباید صرفاً تأمین‌کننده منابع ریالی دولت باشد؛ بلکه باید در حفظ ارزش پول ملی، ذخایر ارزی کشور و نظارت بر سیستم بانکی فعال باشد و اختیارات لازم به رئیس کل بانک مرکزی داده شود تا پاسخگو باشد و اصلاحات مورد نیاز انجام شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین سید محمدحسن ابوترابی‌فرد در خطبه‌های نماز عبادی- سیاسی جمعه پایتخت که در مصلای امام خمینی(ره) اقامه شد، طی سخنانی با اشاره به فرا رسیدن ماه‌های رجب، شعبان و رمضان بر لزوم تقویت ارتباط با خداوند تأکید کرد و اظهار داشت: نباید در ادعیه‌ خود مردم غزه و قهرمانان فلسطینی را فراموش کنیم؛ انصارالله یمن و حزب‌الله لبنان باید مورد توجه جهان اسلام باشند و از این مجاهدان حمایت کنیم.

امام جمعه موقت تهران به روز ملی گرامیداشت پیوند حوزه و دانشگاه اشاره کرد و با بیان اینکه حوزه و دانشگاه در انقلاب اسلامی در بهترین وحدت و همبستگی قرار دارند، عنوان کرد: حوزه و دانشگاه برای تحقق آرمان بلند انقلاب اسلامی دست در دست یکدیگر قرار داده و در حال تلاش هستند.

وی در تبیین یکی از ریشه‌های گرانی‌ها در کشور، خاطرنشان کرد: پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج‌فارس که توسط دانشمندان ایرانی ساخته شده، امروزه بیش از 60 درصد سبد مصرف بنزین کشور را تأمین می‌کند. این پالایشگاه در سال 1398 با اینکه بنزین داخل را تأمین می‌کرد، 6 میلیارد دلار هم صادرات بنزین داشتیم. با این 6 میلیارد دلار می‌شد سه پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس ساخت اما امروز مصرف بالا رفته و این 6 میلیارد دلار صادرات نمی‌شود و اتفاقاً

6 میلیارد دلار هم هزینه کرده و بنزین وارد می‌کنیم تا به قیمت 1500 تومان بفروشیم. آیا با این روش اقتصاد کشور رشد خواهد کرد؟ هم‌اکنون معادل بیش از

7.5 میلیون بشکه نفت روزانه در کشور مصرف می‌شود. اگر معادل دو میلیون بشکه‌ آن مصرف کاهش می‌یافت و صادر می‌شد، تراز ارز در کشور به چه حدی می‌رسید؟

حجت‌الاسلام و المسلمین ابوترابی‌فرد با انتقاد از قاچاق سوخت و اعلام اینکه سود قاچاق بنزین و گازوئیل از قاچاق هروئین بیشتر است و اعدام هم ندارد! عنوان کرد: روزی در کشور درآمدهای سرشار نفتی داشتیم و بیش از دو میلیون بشکه نفت به سهولت صادرات می‌کردیم و منابعش به سهولت بازمی‌گشت. امروز استکبار جهانی که نمی‌تواند قدرت ایران را برتابد، کشور ما را تحت بیشترین فشارها قرار داده‌ و هر کشوری جز ما بود، اقتصادش فرو پاشیده بود.

صادرات نفت دشوار است، بازگشت منابع آن سخت و قیمت نفت نیز ثابت مانده و رشد نداشته است. دیروز که منابع نفتی داشتیم، درآمدها مصرف می‌شد و یک دلارش هم در صندوق ذخیره ارزی پس‌انداز نشد. ما آن زمان در مجلس با نظر مقام معظم رهبری صندوق توسعه ملی را در برنامه پنجم توسعه

قرار دادیم.

امام جمعه موقت تهران اظهار داشت: دولتمردان با مردم سخن بگویند و مشکلات اقتصادی را مطرح کرده و اعلام کنند راه اصلاح ساختار اقتصادی کشور چیست و چگونه باید از مردم حمایت واقعی صورت بگیرد. مسئولان به مردم بگویند ناترازی بودجه، ریشه‌ تورم است.

وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی نباید صرفاً تأمین‌کننده منابع ریالی دولت باشد؛ بلکه باید در حفظ ارزش پول ملی، ذخایر ارزی کشور و نظارت بر سیستم بانکی فعال باشد و اختیارات لازم به رئیس کل بانک مرکزی داده شود تا پاسخگو باشد و اصلاحات مورد نیاز انجام شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین ابوترابی‌فرد گفت: درآمدهای نفتی دیروز و شبکه بانکی و خلق پول امروز، هر دو عامل اصلی سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد و رشد تورم در کشور است. باید این راه اصلاح شود؛ با مردم سخن گفته شود و نخبگان علمی و سیاسی به میدان بیایند. این ملت یکپارچه و متحد در مقابل تجاوز دشمن ایستادند و بار دیگر هم برای اصلاح این ساختارها ایستاده است.