وقاحت آمریکایی! دستیار ترامپ: نفت ونزوئلا را میخواهیم
سرویس خارجی-
«استیون میلر»، یکی از دستیاران ارشد ترامپ در یک وقاحت آشکار، ملیشدن صنعت نفت ونزوئلا را «دزدی» خواند و تصریح کرد که نفت این کشور آمریکایجنوبی متعلق به واشنگتن است!
وقاحت آمریکا علیه ونزوئلا حد و مرزی ندارد. از شهریورماه گذشته تاکنون نیروی هوائی آمریکا در دستکم 28 حمله به قایقها و کشتیهای ونزوئلا بیش از 104 ماهیگیر اهل ونزوئلا را کشته است. جدیدترین حمله روز پنجشنبه در شرق اقیانوس آرام رخ داد که 5 کشته بر جای گذاشت. همزمان به دستور ترامپ این کشور هدف یک محاصره کامل دریایی و هوائی نیز قرار گرفته است. رسانههای آمریکایی گزارش دادهاند که حدود یکسوم ناوگان دریایی آمریکا در منطقه دریای کارائیب مستقر شده و جنگندهها به طور مداوم در حریم هوائی بینالمللی نزدیک ونزوئلا گشتزنی میکنند. بهانه همه این لشکرکشی و کشتارها قاچاق موادمخدر از سوی دولت ونزوئلا به مقصد آمریکاست و این در حالی است که رسانهها، کارشناسان و حتی مقامات خود دولت آمریکا طی روزها و هفتههای گذشته بارها به صراحت اعلام کردهاند دزدی دریایی بهانه است و هدف سرنگونی مادورو به منظور تصاحب نفت و معادن طلای ونزئلا است. «سوزی وایلز» رئیس دفتر کاخسفید هفته گذشته در مصاحبه با مجله «وَنیتی فِر» در اینباره گفته بود «حملات نظامی آمریکا علیه قایقهای مشکوک به قاچاق موادمخدر در اطراف آمریکای لاتین، در واقع با هدف سرنگونی نیکلاس مادورو رئیسجمهور ونزوئلا انجام میشود و هدف، صرفاً مبارزه با موادمخدر نیست». وی گفته بود: «دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا میخواهد آنقدر حمله به قایقها را ادامه دهد تا مادورو تسلیم شود.»
ترامپ شامگاه سهشنبه هفته گذشته به وقت ایران نیز سیاست تجاوزکارانه خود را در ارتباط با ونزوئلا یک قدم دیگر به پیش برد و دستور محاصره کامل این کشور را صادر کرد. وی در پلتفرم «تروثسوشال» با اعلام این سیاست نوشت: «ونزوئلا کاملاً توسط بزرگترین ناوگان دریایی که تاکنون در تاریخ آمریکایجنوبی تشکیل شده، محاصره شده است. تا زمانی که تمام نفت، زمین و سایر داراییهایی را که قبلاً از ما دزدیده بودند، به ایالات متحده آمریکا بازگردانند... به دلیل سرقت داراییهای ما و دلایل بسیار دیگری از جمله تروریسم، قاچاق موادمخدر و قاچاق انسان، رژیم ونزوئلا به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی تعیین شده است». رئیسجمهور آمریکا همچنین از محاصره «کامل و تمامعیار» تمام نفتکشهای تحریمشده
که به ونزوئلا سفر میکنند و از آنجا میآیند، خبر داد.
وقاحت از نوع آمریکایی
ترامپ و سایر مقامات آمریکایی طی چند روز گذشته با وقاحت هرچه تمام مدعی شدهاند زمین، نفت و سایر داراییهای ونزوئلا به آمریکا تعلق دارد و دولت مادورو باید این داراییها را به آمریکا بازگرداند. این اظهارات کوچکترین تردیدی را باقی نمیگذارد که قاچاق موادمخدر بهانهای بیش نیست و هدف سرنگونی مادورو برای تصاحب نفت و طلای این کشور است. در همین راستا «استیون میلر» معاون رئیسدفتر کاخسفید در اظهاراتی مدعی شد که آمریکا صنعت نفت را در ونزوئلا ایجاد کرده است و بنابراین باید نفت این کشور را تصاحب کند! میلر، که به عنوان معاون رئیس کارکنان کاخسفید خدمت میکند، در یک پست در رسانههای اجتماعی نوشت: «عرق، نبوغ و زحمت آمریکاییها صنعت نفت ونزوئلا را ایجاد کرد. سلب مالکیت ظالمانه آن بزرگترین سرقت ثبتشده از ثروت و داراییهای آمریکایی بود. این داراییهای غارتشده سپس برای تأمین مالی تروریسم و لبریزکردن خیابانهای ما با قاتلان، مزدوران و موادمخدر استفاده شد»! نشریه خبری پولیتیکو همچنین به نقل از منابع ناشناس گزارش داد که دولت ترامپ با شرکتهای نفتی خصوصی تماس گرفته تا از آنها بپرسد که آیا در صورت برکناری مادورو از قدرت، علاقهمند به بازگشت به ونزوئلا هستند یا خیر. یک منبع ناشناس به پولیتیکو گفت: «در مورد ظرفیت ورود مجدد به ونزوئلا، با این صنعت تماسهایی گرفته شده است. اما صادقانه بگویم، با توجه به قیمتهای پایینتر نفت و جذابیت بیشتر میدانهای نفتی در سطح جهانی، علاقه زیادی از سوی این صنعت وجود ندارد». با این حال، «ماریا کورینا ماچادو»، چهره اپوزیسیون ونزوئلا که اخیراً برنده جایزه به اصطلاح صلح نوبل شده
است قول داده است که در صورت برکناری مادورو بخش نفت این کشور را در اختیار شرکتهای آمریکایی قرار دهد.
شکست جنگ نفتی
روزنامه فایننشالتایمز در گزارشی با اشاره به محاصره نفتی ونزوئلا از سوی آمریکا نوشته است هدف ترامپ از محاصره نفتی ونزوئلا تغییر حکومت این کشور است اما بعید است این جنگ نفتی به موفقیت دست یابد. این روزنامه انگلیسی نوشته است: نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا، پس از آنکه دونالد ترامپ از اعمال محاصره کامل صادرات نفت تحریمشده ونزوئلا خبر داد، با جدیترین چالش دوران زمامداری خود روبهرو شده است. با این حال، کارشناسان معتقدند که واشنگتن برای کنار زدن این رهبر ضدآمریکایی احتمالاً ناگزیر از اقدام نظامی مستقیم خواهد بود. فایننشالتایمز میافزاید: حذف کامل درآمد نفتی برای ونزوئلا به سادگی قابل تحقق نیست و مادورو تاکنون توانسته تا حدودی از طریق روشهای جایگزین درآمد یا مسیرهای فروش نفت به خریداران دیگر، فشار را مدیریت کند. بهعلاوه، برخی تحلیلگران معتقدند که کاهش شدید درآمدهای نفتی ممکن است به بیثباتی اقتصادی و اجتماعی بیشتری در کشور منجر شود، اما این فشار لزوماً به فروپاشی سیاسی مادورو نخواهد انجامید. در این میان، نقش بازیگران بینالمللی دیگر نیز مورد توجه قرار دارد. چین و روسیه که روابط سیاسی و اقتصادی طولانی با ونزوئلا دارند، میتوانند تأثیر قابلتوجهی بر توان مادورو برای مقاومت در برابر فشارهای خارجی داشته باشند. حمایت سیاسی و مالی این کشورها به مادورو کمک میکند تا بخشهایی از اثرات تحریمها را خنثی کند و به بقای دولت خود ادامه دهد.
اسکورت نظامی نفتکشها
همزمان گزارشها از ونزوئلا حاکی است دولت این کشور در واکنش به تهدید واشنگتن برای اعمال «محاصره» علیه نفتکشهای تحریمشده، دستور داده است که کشتیهای حامل محصولات نفتی با اسکورت نیروی دریایی این کشور بنادر را ترک کنند. نیویورکتایمز در اینباره نوشته است: دولت ونزوئلا به نیروی دریایی این کشور دستور داده است کشتیهای حامل محصولات نفتی را هنگام خروج از بندر اسکورت کند؛ اقدامی که پس از دستور اخیر «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا برای «محاصره» نفتکشهای تحریمشده صورت گرفت. براساس این گزارش، چندین کشتی در فاصله زمانی سهشنبهشب تا بامداد چهارشنبه از سواحل شرقی ونزوئلا با همراهی شناورهای نیروی دریایی این کشور حرکت کردند. این کشتیها حامل محصولات نفتی بودهاند و از بندر «خوزه» عازم بازارهای آسیایی شدند. به گزارش ایسنا به نوشته نیویورکتایمز، کشتیهایی که با اسکورت نظامی از ساحل خارج شدهاند، در فهرست فعلی تحریمهای آمریکا قرار ندارند و هنوز مشخص نیست آیا این کشتیها مشمول طرح اعلامشده ترامپ هستند یا خیر. ترامپ گفته است که هدف او جلوگیری از حرکت نفتکشهایی است که تحریمهای آمریکا را نقض کردهاند.در همین حال، شرکت نفت دولتی ونزوئلا اعلام کرد که کشتیهای مرتبط با عملیات این شرکت همچنان در حال تردد هستند و این فعالیتها «با امنیت کامل، پشتیبانی فنی و تضمینهای عملیاتی، در چارچوب مشروع حق آزادی ناوبری» ادامه دارد. یک مقام آمریکایی نیز به نیویورکتایمز گفته است که واشنگتن از اسکورت ناوگان صادراتی ونزوئلا آگاه است و در حال بررسی واکنش احتمالی میباشد، اما از ارائه جزئیات خودداری کرده است.