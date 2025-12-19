پاسخ تند پزشکیان به طرفداران مذاکره با آمریکا
در جلسهای با حضور رئیسجمهور و جمعی از دبیرانکل احزاب و نخبگان سیاسی، وی در پاسخ به درخواست برخی اصلاحطلبان برای مذاکره با آمریکا واکنشی صریح نشان داد و تأکید کرد: پذیرش شروط واشنگتن، از جمله کنار گذاشتن توان موشکی، به معنای بیدفاع گذاشتن ملت ایران در برابر رژیم صهیونیستی
است.
محمدعلی ابطحی، فعال سیاسی اصلاحطلب در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس به بیان روایتی از جلسهای که با حضور مسعود پزشکیان رئیسجمهوری و جمعی از دبیرانکل احزاب، شخصیتهای برجسته و نخبگان سیاسی کشور با موضوع بررسی راهکارهای تحقق انسجام ملی و چگونگی عبور از چالشها در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، پرداخت و نوشت: «خیلیها صحبت کردند. اعتراضها زیاد بود. من گفتم آقای رئیسجمهور، ما در لانگ شات شما را دوست داریم. احساس غریبی نکنید. اعتراضها در کلوزاپ بعضی اتفاقات است. در جلسه کلا برای خودمان نوشابه زیادی باز کردیم.
من گفتم فکر نکنید نسل جدید ماها را میشناسند و منتظر نظرات ما هستند. از همهمان و از سیاست گذر کردهاند. خیلیها در مورد انسجام ملی بعد از جنگ حرف زدند گفتم حواسمان باشد بعد از انتخابات انسجام ملی در عدد و رقم مشارکت معلوم
میشود.
وقت نبود ولی گفتم حناق میگیرم اگر در مورد فیلترینگ حرف نزنم. تا اسم فیلترینگ آمد آقای پزشکیان لبخندی زد.
کلا حرفهای بیپرده و بیپروایی زده شد. اما انصافا وقتی آقای پزشکیان شروع به سخن کرد و از کارهای شده و از وضعیتی که دولت را تحویل گرفته حرف زد، جلسه را متوجه حرفهایش کرد. حیف که پزشکیان در امر رسانه غریب است. در مسئله سیاست خارجی چالشی با چند تن از اصلاحطلبان تندتر درگرفت. نیمچه تشنجی شد. وقتی پزشکیان همه حرفهای ما را با صبر گوش کرده بود، پریدن وسط سخنانش کار خوبی
نبود. گفتند کاری کنید تحریمها برداشته
شود.
پزشکیان گفت ما که مذاکره میکردیم اما وقتی آمریکاییها توقعات عجیب و غریب دارند مثلاً اولین حرفشان این است که موشک نداشته باشید، من نمیتوانم قبول کنم ملت ایران جلو اسرائیل که همانها تا دندان مسلحش کردهاند بیدفاع بماند. کاش بخش رسانهای ریاست جمهوری کاری کنند دفاعیاتی که خود رئیسجمهور کرد به گوش مردم برسد.»
تکمیل مسیر ریلی و اتصال خراسان جنوبی
به کریدور شمال- جنوب یک اولویت راهبردی است
همچنین در پایان سفر استانی دولت به خراسان جنوبی، رئیسجمهور شامگاه پنجشنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۴ در جمع مردم و مدیران استان، نتایج این سفر را تشریح کرد. وی با اشاره به بحرانها و ناترازیهای موجود در کشور گفت: فشارهای اقتصادی و سیاسی طراحی شده تا ایران را به تسلیم و تفرقه بکشاند، اما مردم با ایستادگی خواستار وحدت و انسجام هستند. پزشکیان تأکید کرد: دولت خود را متعهد به رفع مشکلات میداند و با اتکا به مدیران، نخبگان و سرمایهگذاران میتواند بر چالشها غلبه کند.
رئیسجمهور مشارکت مردمی در مدرسهسازی را جلوهای امیدبخش دانست و گفت این الگو باید در سایر عرصهها نیز تکرار شود. وی افزود: جلسات این سفر با مدیران و فعالان سیاسی گاه چالشی بود، اما نقد منصفانه و همراه با راهحل باید پذیرفته شود.
پزشکیان با رد ادعای بیبرنامگی دولت، از طرحهای عملیاتی در حوزه انرژی و آب خبر داد و گفت توسعه انرژی خورشیدی و مهار گازهای همراه در دستور کار است. همچنین بیش از ۸۰ استاد دانشگاه در تدوین برنامه جامع مدیریت آب مشارکت دارند.
وی درباره مصوبات سفر اعلام کرد: برای استان حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی،
۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی و نزدیک به ۳۴ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری بخش خصوصی پیشبینی شده که مجموعاً به ۶۵ هزار میلیارد تومان میرسد. رئیسجمهور تأکید کرد دولت پروژههای نمایشی امضا نمیکند و مصوبات با ارزیابیهای دورهای پیگیری خواهد
شد.
پزشکیان اولویت اصلی استان را تکمیل راهآهن و اتصال به کریدور شمال- جنوب دانست و گفت: این طرح راهبردی نهتنها برای معادن و حملونقل داخلی، بلکه برای کشورهای منطقه اهمیت دارد. وی افزود در بودجه سال جاری ۱۲ هزار میلیارد تومان برای راهها پیشبینی شده که سه هزار میلیارد تومان آن به راهآهن اختصاص دارد، اما برای تکمیل پروژه باید منابع متمرکز شود. همچنین بدهی پیمانکاران در اولویت تسویه قرار دارد.
رئیسجمهور با اشاره به اهمیت تعاملات مرزی با افغانستان گفت تسهیل روابط گمرکی و بازارچهای در دستور کار است. وی در پایان با قدردانی از صبوری مردم تأکید کرد: مشکلات معیشتی و تورم واقعیت امروز جامعه است و دولت منکر آن نیست. به گفته وی، با صرفهجویی، اصلاح مصرف و همراهی مردم میتوان ناترازیها را برطرف کرد و آیندهای با عزت و عدالت برای ایران ساخت.