نزول رحمت الهی با بارش گسترده برف و باران ایران را فراگرفت
در حالی که بارش گسترده و بعضاً کمسابقه برف و باران اکثر مناطق کشور را فرا گرفته است، سازمان هواشناسی از تداوم بارشها خبر داد.
به گزارش ایسنا، گزارش مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور در بازه زمانی ۱۶ تا ۲۶ آذرماه غرب و جنوب ایران شاهد رخدادهای بارشی قابلتوجهی بودند که از نظر شدت، گستره و تمرکز زمانی، بارشها در غرب ایران و شرق کشور عراق و جنوب ایران واجد ویژگیهای سامانههای بارشی کمسابقه محسوب میشود.
در هفته گذشته در نوار غربی ایران شاهد شدت بارش کمسابقه بودیم و در شرق کشور عراق بارشها شدت بیسابقهای داشت، بهگونهای که در تعدادی قابلتوجهی از ایستگاههای کشور عراق بارش بیش از ۲۰۰ میلیمتر و در برخی بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیمتر را رقم زد.
دادههای استخراجشده از ایستگاههای سینوپتیک سازمان هواشناسی کشور و ایستگاههای بارانسنجی مبنا وابسته به وزارت نیرو، نشاندهنده ثبت بیشینه بارش رکوردی ۲۴ساعته در روزهای ۲۴ و ۲۵ آذر در استانهای جنوبی از جمله هرمزگان، فارس، کرمان و بوشهر هستند.
در استان هرمزگان، ایستگاههای رودان، خنسرخ، مهرگان، جهرم، حاجیآباد و گچین، بارشهایی در محدوده ۱۳۴ تا ۱۴۲ میلیمتر را طی یک شبانهروز ثبت کردهاند. این مقادیر در مقایسه با میانگینهای بلندمدت منطقه، نشانگر وقوع بارشی با شدت بالا در مدتزمانی کوتاه است که در مناطقی به روانآبهای سطحی، آبگرفتگی و اختلال در زیرساختهای محلی منجر شده است.
نقشه تجمعی بارش کشور در این بازه زمانی نشان میدهد که بیشترین بارشها در نوار جنوبی کشور بهویژه در جنوب و جنوبغرب متمرکز بودهاند. مناطقی از استانهای هرمزگان، فارس و بوشهر در طبقات بالای بارش (۷۰ تا بیش از ۱۰۰ میلیمتر) قرار گرفتهاند. این تمرکز مکانی، همراه با همزمانی رخداد در چندین ایستگاه، نشاندهنده فعالیت یک سامانه بارشی همپیوند و گسترده است.
رخدادهای اخیر از منظر اقلیمی نیز قابلتوجه است. وقوع چنین بارشهایی در ماه آذر، پس از دوره طولانی خشکسالی میتواند نشانهای از تغییرات در الگوهای گردش جو باشد که ترکیبی از تقویت سامانه مدیترانهای و تأثیرنوسانات دورپیوندی نظیر MJO است.
ادامه فعالیت سامانه بارشی در کشور
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره شرایط جوی به ایسنا گفت: شنبه بارش در شمالشرق، شرق، جنوبشرق، جنوب و بخشهایی از مرکز با شدت کمتری ادامه خواهد داشت.
صادق ضیائیان توضیح داد: یکشنبه در برخی نقاط خراسانرضوی، خراسانشمالی و گلستان بارش برف و باران و وزش باد پیشبینی میشود. روزهای دوشنبه و سهشنبه آسمان کشور صاف و جوی آرام خواهیم داشت. همچنین تا دوشنبه در بیشتر مناطق واقع در نیمهشرقی، مرکز، دامنههای البرز مرکزی، استانهای واقع در دامنههای زاگرس کاهش محسوس دما پیشبینی میشود.
وی درباره وضعیت جوی تهران طی روزهای شنبه و یکشنبه نیز افزود: آسمان تهران، شنبه کمیابری تا نیمهابری و وزش باد، گاهی افزایش باد با حداقل دمای صفر و حداکثر دمای ۷ درجه و همچنین یکشنبه، صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد با حداقل و حداکثر دمای ۱- و ۷ درجه پیشبینی میشود.
عملیات امداد و نجات هلالاحمر در ۲۴ استان
معاون عملیات سازمان امدادونجات درباره خدمات و اقدامات جمعیت هلالاحمر در حوادث مرتبط با مخاطرات آبوهوائی از ساعت ۱۸، ۲۴ آذر تا صبح روز جمعه 28 آذر گفت: طی این مدت در پی بروز مخاطرات جوی، ۲۴ استان شامل آذربایجانشرقی، اردبیل، اصفهان، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسانجنوبی، خراسانرضوی، خراسانشمالی، خوزستان، زنجان، سیستان و بلوچستان، فارس، قم، کردستان، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، لرستان، مازندران، مرکز مستقل کیش، مرکزی، هرمزگان، همدان و یزد استانهای درگیر بودند.
محمدحسین کبادی با بیان اینکه تعداد شعب درگیر ۱۵۱ شعبه بودند، افزود: مناطق عملیاتی نیز ۲۲۵ نقطه بود. بهرهمندشدگان از خدمات ۱۸هزار و۱۶۷ نفر بودند، همچنین مصدومان انتقالی ۱۱ نفر از آذربایجانشرقی، چهارمحال و بختیاری، فارس، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد و همدان و مصدومان سرپایی ۲ نفر از آذربایجانشرقی و فارس بودند. تعداد فوتیها نیز ۲ نفر از فارس و هرمزگان و تعداد نجات فنیها ۴ نفر از فارس و هرمزگان بودند.
کبادی با اشاره به آمار اسکان اضطراری ادامه داد: هزار و 775 نفر از اصفهان، خراسانجنوبی، خراسانرضوی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، فارس، کردستان، کرمان، مازندران، مرکزی و هرمزگان اسکان اضطراری داده شدند، همچنین تعداد افراد انتقالیافته به مناطق امن ۱۳۹ نفر از آذربایجانشرقی، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، خراسانجنوبی، خراسانرضوی، خوزستان، فارس، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، مازندران، مرکزی، هرمزگان و یزد بود.
وی سایر آمار خدمات و اقدامات را اینگونه اعلام کرد: تخلیه آب منازل ۲۱۶ مورد در بوشهر، خراسانجنوبی، خراسانرضوی، فارس، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، مرکز مستقل کیش و هرمزگان، رهاسازی خودرو در حوادث طبیعی ۷۲۲ دستگاه در آذربایجانشرقی، اردبیل، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، خراسانرضوی، خراسانشمالی، خوزستان، زنجان، فارس، قم، کردستان، کرمان، گلستان، لرستان، مازندران، مرکز مستقل کیش، مرکزی، هرمزگان، همدان و یزد بودند.
معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلالاحمر با اشارهای به آمار ناوگان و نیروهای عملیاتی بهکارگیری شده گفت: تیمهای عملیاتی ۳۹۱ تیم، مجموع ناوگان ترابری ۲۷۹ دستگاه، تعداد آمبولانس ۱۱۰ دستگاه و تعداد خودروی نجات ۱۴ دستگاه و تعداد خودروی کمکدار ۱۲۳ دستگاه و سایر خودروهای عملیاتی ۳۲ دستگاه بودند.
آمادهباش ۲۲هزار امدادگر در زمستان ۱۴۰۴
جانشین رئیس سازمان امدادونجات نیز با اشاره به سفرهای زمستانی و اقدامات هلالاحمر در این فصل، به ایسنا گفت: براساس وظیفهای که هلالاحمر در حوزه خدماترسانی به مردم دارد، داوطلبان ما مثل سنوات گذشته حضور فعال و چشمگیری خواهند داشت؛ از جمله اینکه امدادگران امسال در ۱۴هزار و ۲۹ پایگاه، با افزایش ۱۰درصدی نسبت به سال گذشته، در جادههای سراسر کشور مستقر خواهند بود.
بهمن امیریمقدم افزود: ۲۲هزار نفر از امدادگران، نجاتگران و داوطلبان در طرح زمستانی کشور فعال هستند و امسال ۹۰۰ خودروی عملیاتی که ۶۰۰ دستگاه آن تنها آمبولانس هستند؛ به توان ما اضافه شدهاند.
وی ادامه داد: در جادهها جمعیت هلالاحمر، در خطمقدم تمام حوادث و سوانح هستند و ما علاوهبر امدادرسانی و اعزام بیماران به بیمارستانها، وظیفه اسکان اضطراری آسیبدیدگان را نیز داریم. همچنین امسال از ریزپرندهها نیز در عملیاتهای شناسایی و نجات استفاده خواهیم کرد و نیروهای ما آموزش کافی در اینباره را دیدهاند.
هماهنگی دستگاههای امدادی و مردم
خسارات بارندگی را کاهش داد
رئیس ستاد مدیریت بحران کشور نیز گفت: با تشکیل بموقع ستاد مدیریت بحران و همکاری مردم و دستگاههای امدادی، حوادث جانی و خسارتهای مالی به حداقل ممکن رسید.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، ساجدی نیا اظهار داشت: اطلاعرسانی بموقع صداوسیما و هماهنگی میان سازمانها، خسارتهای بارندگیهای شدید را به حداقل رساند که برآورد خسارتهای مالی برای ارائه به هیئت دولت تا شنبه مشخص میشود.
وی همچنین از هموطنان خواست تا پایان شرایط هشدار از ترددهای غیرضرور خودداری کنند.
پلیس راهور: زنجیر چرخ در سفرها الزامی است
کاهش دما و بارش برف و باران در محورهای مواصلاتی کشور وضعیت جادهها را متحول کرده است؛ پلیس راهور میگوید که برای حفظ جان مسافران و ایمنی سفر شرایط خاصی را به مرحله اجرا گذاشته است.
به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس پلیس راهور فراجا گفت: خودروهایی که زنجیر چرخ به همراه نداشته باشند ضمن اعمال جریمه از ادامه سفر باز میمانند.
سردار سیدتیمور حسینی رئیس با بيان اينکه در قسمتی از جاده شاید بارش نباشد، افزود: در گردنهها و نقاط کوهستانی برف و کولاک جریان دارد و خودروهایی که فاقد زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی باشند در آن مقاطع گرفتار میشوند که در همین راستا پلیس راه در خروجی شهرها تجهیزات رانندگان را بررسی میکند.
گفتنی است بارندگیها و کاهش محسوس دما مدارس استانهای زیادی را برای امروز به تعطیلی کشاند.