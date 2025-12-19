وزیر آموزش‌وپرورش گفت: باید تلاش کنیم تا در بحران‌ها و مسائلی که به هر دلیلی در کشور ایجاد می‌شود، مدرسه آخرین نقطه‌ای باشد که تعطیل می‌کنیم.

علیرضا کاظمی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس درباره تعطیلات غیرمترقبه مدرسه و وضعیت آموزش مجازی، اظهار داشت: بنده به‌عنوان وزیر آموزش‌وپرورش و کسی که مسئول تعلیم‌وتربیت کشور هستم، معتقدم باید تلاش کنیم تا در بحران‌ها و مسائلی که به هر دلیلی در کشور ایجاد می‌شود، مدرسه آخرین نقطه‌ای باشد که تعطیل می‌کنیم.

کاظمی افزود: به‌عبارت دیگر فقط وقتی در تنگنای ۱۰۰درصدی قرار گرفتیم که ناچاریم شدیم باید مدرسه را تعطیل کنیم چون خسارت‌هایی که از باب تعطیلی تعلیم‌وتربیت می‌بینیم، در درازمدت غیرقابل‌جبران است و یکی از دلایل مهم افت کیفیت آموزشی هم همین است. وقتی در سال گذشته ۲۲ روز یعنی یک‌ماه کامل مدارس تعطیل می‌شود یعنی ضرر بسیار جبران‌ناپذیری دارد.

وی با تأکید بر اینکه باید به سمت آموزش‌های تکمیلی مانند شاد و مدرسه تلویزیونی حرکت‌ کنیم، ادامه داد: در تلاش هستیم تا آموزش مجازی را تقویت کنیم. برای شبکه شاد ۱۰۰ سرور تهیه شده و در اختیارشان قرار گرفته است و شما در آینده شاهد بهبود آموزش مجازی خواهید بود.

وزیر آموزش‌وپرورش با بیان اینکه در آموزش مجازی دسترسی دانش‌آموزان به ابزار موردنیاز مهم است، گفت: معلمان در تولید محتوای آموزشی توانمند شدند و تولیدات خوبی ارائه شده است.

خسارت چندهزار میلیارد تومانی تعطیلی مدارس در روزهای آلوده

این موضع وزیر آموزش‌وپرورش در حالی است که سال گذشته دانش‌آموزان ۲۲ روز به دلیل تعطیلات غیرمترقبه، آموزش مجازی دیدند و امسال نیز از ابتدای مهر ۸ روز آلودگی هوا در پایتخت، دانش‌آموزان را به کلاس غیرحضوری کشاند.

بررسی پژوهشگاه مطالعات آموزش‌وپرورش حاکی از این است که هر سه ماه تعطیلی مدارس، می‌تواند تا ۱.۵درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) کشورها را در ۵۰ سال آینده کاهش دهد. به گفته علی فرهادی سخنگوی آموزش‌وپرورش خسارت هر روز تعطیلی در سال گذشته هزار میلیارد تومان بود که امسال چند برابر شده است.

آموزش در روزهای آلودگی هوا

نمره قبولی نمي‌گيرد

در‌حالی‌كه اولين راهكار كميته اضطرار آلودگي هوا در شرايط بحرانی، تعطيلی فيزيكی مدارس و آموزش مجازی است، وزارت آموزش‌وپرورش اين روند را آسيب شديد به آموزش می‌داند.

«گزارش‌های جهانی متعددی نشان داد که بستر فضای مجازی نمی‌تواند به‌تنهائی شرایط مناسب را برای آموزش فراهم کند» اين را رضوان حكيم‌زاده معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش‌وپرورش به خبرنگار فارس مي‌گويد.

اين در شرايطي است كه كلاس‌هاي مجازي هم در شبكه شاد، پولي است.

۶ سال پيش در پي اپيدمي كرونا، آموزش مجازي در شبكه شاد به روش‌هاي آموزشي ايران اضافه شد كه چند سال بعد مشخص شد كيفيت نمرات امتحان نهايي به‌شدت افت كرده و ميانگين نمرات امتحان نهايي به زير ۱۱ رسيد.

حالا به گفته حكيم‌زاده، اگر قرار باشد در شرایط اجباری از آموزش مجازي استفاده کنیم باید تعامل اتفاق بیفتد و نيازمند اين است كه پولي نباشد و سرورهاي شاد افزايش يابد. این موارد در حالی است که مدارس تهران از ابتدای مهر ۸ روز به‌دلیل آلودگی هوا، مجازی شد.