10 درصد جمعیت جهان مالک 75 درصد ثروت دنیا!

به گزارش پایگاه «نابرابری جهانی»(GEI)، تنها یک‌هزارم درصد جمعیت جهان سه برابر نیمه فقیر بشریت «ثروت» در اختیار دارند. همچنین 10درصد جمعیت جهان به تنهائی مالک 75درصد ثروت دنیا هستند!

روزنامه انگلیسی «گاردین» نوشت: «کمتر از ۶۰هزار نفر- معادل ۰.۰۰۱درصد از جمعیت جهان- سه برابر کل ثروت نیمه پایینی مردم جهان را در اختیار دارند.» گزارش معتبرِ «نابرابری جهانی ۲۰۲۶»، براساس داده‌های گردآوری شده توسط ۲۰۰ محقق، همچنین نشان داد ۱۰درصد از افراد دارای درآمد بالا، بیش از ۹۰درصد دیگران درآمد دارند، در حالی که نیمه فقیرتر کمتر از ۱۰درصد از کل درآمد جهانی را دارند. ثروت- ارزش دارایی‌های مردم- حتی متمرکزتر از درآمد یا درآمد حاصل از کار و سرمایه‌گذاری است، طوری‌که ۱۰درصد ثروتمندترین جمعیت جهان ۷۵درصد از ثروت و نیمه پایینی تنها ۲درصد این ثروت را در اختیار دارند. تقریباً در هر منطقه، ۱درصد بالایی ثروتمندتر از مجموع ۹۰درصد پایینی جمعیت بوده‌اند و نابرابری ثروت در سراسر جهان به سرعت در حال افزایش است.