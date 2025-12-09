تایمز اسرائیل: پروژه هوش مصنوعی ایران

با سرعتی چشمگیر پیش می‌رود

روزنامه تایمز اسرائیل نوشت: ایران با شتابی غیرمعمول در حال ورود به رقابت هوش مصنوعی است؛ فناوری‌ای که نه فقط اولویتی اقتصادی و علمی، بلکه ابزاری برای قدرت ملی و رویارویی‌های آینده با رقبایی مانند اسرائیل و ایالات متحده تلقی می‌شود.

آوی داویدی، پژوهشگر مرکز پژوهش هوا فضای «الروم» دانشگاه تل‌آویو و «مؤسسه استراتژی و امنیت اورشلیم» می‌نویسد: با وجود تحریم‌ها و بحران اقتصادی، مقامات ارشد، نهادهای امنیتی و پژوهشگران وابسته به حاکمیت، از هوش مصنوعی به‌عنوان حوزه‌ای راهبردی یاد می‌کنند که تهران باید به‌طور مستقل و بدون تکیه بر پلتفرم‌های غربی که ممکن است روزی دسترسی ایران را قطع کنند، مسلط شود. در سراسر دولت، دانشگاه و نیروهای مسلح، تلاشی هماهنگ در جریان است تا توسعه ملی هوش مصنوعی نهادینه شود، پلتفرم‌های بومی ایجاد گردد و این فناوری در زیرساخت‌های سایبری و نظامی (از‌جمله عملیات تهاجمی) ادغام شود.

در سطح سیاسی، رهبر جمهوری اسلامی، درباره هوش مصنوعی فرمان داده است. او در سخنرانی‌هایی از سال ۲۰۲۴ هشدار داده که ممکن است در آینده، نهادی بین‌المللی مشابه آژانس نظارت هسته‌ای تشکیل شود که دسترسی به فناوری هوش مصنوعی را محدود کند. از نظر او ایران باید با سرعت قابلیت‌های مستقل خود را بسازد. (آیت‌الله) خامنه‌ای تأکید دارد که ایران نباید صرفاً مصرف‌کننده سیستم‌های خارجی بماند بلکه باید «لایه‌های عمیق» این حوزه را بشناسد و در شکل‌دهی حکمرانی به‌کار بگیرد. رئیس‌جمهور پزشکیان نیز همین خط را دنبال می‌کند و بر قانون‌گذاری، تنظیم‌گری و تدوین نقشه ملی هوش مصنوعی با مشارکت نهادهای تحقیقاتی، وزارتخانه‌ها و مجلس تأکید دارد.

شبکه گسترده‌ای از مقامات ارشد این دستورکار را تقویت می‌کنند. محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور پیشین می‌گوید ایران باید متخصصان جوان را آموزش دهد، در آموزش هوش مصنوعی سرمایه‌گذاری کند و زیرساخت شرکت‌های «دانش‌بنیان» را گسترش دهد.

استادان وابسته به سپاه پاسداران نیز پژوهش‌های هوش مصنوعی را با برنامه‌ریزی نظامی پیوند می‌دهند و ابزاری برای تسریع تصمیم‌گیری و اجرای عملیات در میدان نبرد توصیف می‌کنند. فرماندهان نظامی مستقیم‌تر سخن می‌گویند. حسین سلامی، فرمانده پیشین سپاه، هوش مصنوعی را برای هدف‌گیری دقیق - از جمله در جنگ دریایی - حیاتی می‌دانست.

نیروی دریایی سپاه می‌گوید هوش مصنوعی در سامانه‌های موشکی و هوائی ادغام شده است.

در سطح نهادی، ایران با سرعت قابل توجهی پیش می‌رود. مجلس در ژوئن ۲۰۲۴ «سند ملی هوش مصنوعی» را تصویب کرد که چشم‌انداز مد نظر رهبری را تثبیت و اهدافی مانند ایجاد زیرساخت ملی، توسعه سرمایه انسانی، نقش‌آفرینی پژوهشی بین‌المللی و به‌کارگیری هوش مصنوعی برای تقویت حکمرانی و تاب‌آوری اقتصادی را تعیین می‌کند. مجلس همچنین «سازمان ملی هوش مصنوعی» را تأسیس کرد تا تنظیم‌گری، نظارت بر اجرا و نمایندگی ایران در سطح جهانی را برعهده بگیرد. همزمان، تهران یک پلتفرم بومی آزمایشی راه‌اندازی کرده که در حوزه‌های پزشکی، اقتصاد، حمل‌ونقل و آموزش مورد استفاده قرار گرفته است.

در حالی که مقامات ایرانی بر استفاده «دفاعی» تأکید می‌کنند، شرکت‌های فناوری غربی از رشد مداوم کاربردهای تهاجمی ایران پرده برداشته‌اند. مایکروسافت، گوگل و OpenAI گزارش‌هایی منتشر کردند مبنی بر تلاش بازیگران ایرانی برای استفاده از مدل‌های زبانی در جهت بهبود هک، انتشار اطلاعات نادرست، فیشینگ و شناسایی آسیب‌پذیری‌ها.

گروه عملیات نفوذ «STORM-2035» با استفاده از ابزارهای OpenAI در جریان انتخابات ۲۰۲۴ آمریکا مطالب چندزبانه تولید کرد، روایت‌های اختلاف‌افکن را تقویت نمود و پیام‌های حامی ایران را گسترش داد. این گروه مقالات و پست‌های تولیدشده با هوش مصنوعی را در شبکه‌های نفوذ وارد کرد و مخاطبان ایالات متحده، اروپا و خاورمیانه را هدف گرفت، در حالی که خود را به شکل شهروندان محلی جا می‌زد.

یک هویت دیگر وابسته به سپاه با نام «CyberAv3ngers» از ابزارهای تجاری هوش مصنوعی برای اسکن آسیب‌پذیری‌های سیستم‌های کنترل صنعتی، پنهان‌سازی کدهای مخرب، جست‌وجوی ابزارهای امنیتی ضعیف و گسترش حوزه هدف‌گذاری استفاده کرد. پلتفرم Gemini گوگل تلاش هکرهای ایرانی برای بررسی سامانه‌های دفاعی اسرائیل، زیرساخت‌های ماهواره‌ای، فناوری‌های پهپادی و عملیات فیشینگ به زبان عبری را شناسایی کرده است؛ یعنی در عمل یادگیری مهارت‌های عملیاتی از مدل‌های هوش مصنوعی. مسیر ایران شبیه روند جهانی عملیات سایبری مبتنی بر هوش مصنوعی است. از طرح‌های کلاهبرداری کره شمالی تا کارزارهای نفوذ چند کشور، تهران با مطالعه نمونه‌ها، روش‌های نوین را فرامی‌گیرد و آن‌ها را در نبردهای ژئوپولیتیکی به‌کار می‌گیرد. هرچند بهره‌گیری ایران از هوش مصنوعی هنوز تا حدی آزمایشی است، اما زیرساختی که در حال شکل‌گیری است، اگر موفق شود، می‌تواند توانایی بی‌سابقه‌ای برای به‌کارگیری سلاح‌های سایبری خودکار، عملیات نفوذ و حتی هوش مصنوعی نبردی در تقابل‌های آینده با اسرائیل و غرب ایجاد کند.

بنابراین «انقلاب هوش مصنوعی» ایران را نباید تبلیغات صرف تلقی کرد. این پروژه ملی استراتژیک، اقتصاد، حکمرانی، توان نظامی و سیاست خارجی ایران را دربر می‌گیرد و با سرعتی چشمگیر پیش می‌رود.

ایران این‌بار به جای 500 فروند

2000 موشک به اسرائیل شلیک می‌کند

ارتش اسرائیل در گزارشی به پارلمان این رژیم عنوان کرد: ایران به‌سرعت در حال افزایش موشک‌های بالستیک خود است.

به گزارش یورونیوز و یدیعوت آحارونوت، نماینده ارتش اسرائیل در نشست محرمانه در کمیته روابط خارجی و امنیت کنست گفت: ایران پس از جنگ ۱۲روزه، تولید موشک‌های بالستیک را با سرعتی فراتر از انتظار و در مقیاسی گسترده از سر گرفته است.»

به گفته چند تن از حاضران در این جلسه، این مقام ارتش اسرائیل تاکید کرده که اقدامات ایران برای بازسازی توان موشکی با سرعت بالایی در حال انجام است.

این هشدار در حالی مطرح می‌شود که ایران روز جمعه از برگزاری رزمایش بزرگ دریایی سپاه پاسداران در خلیج‌فارس خبر داد و اعلام کرد که رزمایش شامل موشک‌های کروز و بالستیک با برد دوهزار کیلومتر و همچنین پهپادهای انتحاری بوده است.

در این رزمایش سه سامانه پدافند هوائی در شرایط جنگ الکترونیک به کار گرفته شدند. این سامانه‌ها با بهره‌گیری از هوش مصنوعی توانستند اهداف پروازی و دریایی را در کسری از زمان شناسایی کرده و با دقت بالا مورد اصابت قرار دهند.

براساس گزارش‌ رسانه‌های ایران، واحدهای دریایی ایران در روز اول این رزمایش به کشتی‌های آمریکایی حاضر در منطقه هشدار دادند و پیام قاطع خود را منتقل کردند، اما محتوای دقیق این پیام‌ها هنوز مشخص نشده و نیروهای آمریکایی در خلیج‌فارس نیز در این‌باره اظهارنظری نکرده‌اند.

به گزارش یدیعوت آحارونوت، همزمان در رویدادی جداگانه، ایران روز جمعه از پایان رزمایش مشترک ضدتروریستی در آذربایجان‌شرقی با حضور کشورهای عضو سازمان شانگهای خبر داد. مهرداد کیایی، هماهنگ‌کننده ایران نزد سازمان شانگهای در دیدار با پیائو یانگفان، معاون دبیرکل سازمان گفت: مانور ضدتروریستی مشترک سَهند-۲۰۲۵ نشان‌دهنده تعهد قاطع کشورهای همفکر برای مقابله مؤثر با تهدید تروریسم است.

روزنامه صهیونیستی می‌افزاید: افزایش رزمایش‌های نظامی ایران پرسش‌هایی را درباره اهداف راهبردی گسترده‌تر تهران، به‌ویژه تلاش برای بازسازی زرادخانه‌های موشک‌های بالستیک پس جنگ ۱۲روزه با اسرائیل مطرح کرده است. پس از آن‌که اسرائیل در حملات سال گذشته به ایران «میکسرهای سیاره‌ای» یعنی یکی از اجزای کلیدی تولید سوخت جامد را هدف قرار داد، تهران به روش‌های قدیمی‌تر برای تولید این سوخت روی‌ آورده است.

علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران در گفت‌وگو با نیویورک‌تایمز گفت: مقامات ایرانی به او گفته‌اند کارخانه‌های موشکی «به‌طور شبانه‌روزی» کار می‌کنند و اگر جنگی دیگر رخ دهد، امیدوارند به‌جای ۵۰۰ موشکی که طی ۱۲ روز شلیک کردند، ۲۰۰۰ موشک را یک‌باره شلیک کنند تا پدافند اسرائیل را از کار

بیندازند.

یورونیوز به نقل از دیپلمات‌های غربی گزارش داد: اسرائیل از طریق واسطه‌های غربی تلاش کرده به ایران پیغام‌ دهد که به دنبال رویارویی مستقیم دیگر نیست. اما مقامات ایرانی این پیغام‌ها را فریبکارانه دانسته و رد کرده‌اند. اگرچه به نظر نمی‌رسد که ایران به‌دنبال پیشبرد سریع برنامه هسته‌ای خود باشد، اما اولویت تهران احیای پروژه موشک‌های بالستیک است. این برنامه می‌تواند به شکل چشم‌گیری بر نتیجه هرگونه رویارویی احتمالی تاثیر بگذارد.

مناظره‌ای که دست فتنه‌گران نیابتی وهابیت

و صهیونیسم را رو کرد

«انتقاد و مخالفت خاتمی با اظهارات موهن سلیمانی اردستانی، نه از باب زیر سؤال بردن باورهای دینی و اهانت‌های سخیف و بی‌خردانه وی، بلکه از جهت مغلوب و بی‌آبرو شدن این جریان در مناظره اخیر بود».

دکتر محمدحسین رجبی دوانی پژوهشگر تاریخ و استاد دانشگاه، با اشاره به مناظره اخیر نوشت: سخنان فردی از مجمع موسوم به مدرسین و محققین حوزه درخصوص انکار شهادت سرور بانوان دو عالم، وجود مقدس حضرت فاطمه زهرا(سلام‌الله‌علیها) و اهانت‌های وی به شیعیان، موجی از خشم و انزجار را در میان مؤمنین و ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت علیهم‌السلام برانگیخت. هنگامی که معلوم شد وی در فتنه سال 88 از حامیان سران فتنه‌ بوده و مدتی هم دستگیر شده، جای شکی باقی نمی‌ماند که ابراز چنین مواضعی، در ادامه خط قداست‌‌شکنی توسط جریان منحرف از انقلاب است که بانی فتنه‌های خائنانه سال‌های 78 و 88 و 98 و حامی فتنه‌براندازانه آمریکایی صهیونیستی سال 1401 است.

جریانی که سابقه سیاهی در این خصوص دارد؛ از بیان «بیشتر بودن مظلومیت خاتمی از حضرت زهرا(س)» گرفته تا انکار عقیده 1400ساله شیعه در مفهوم «مولا» در حدیث غدیر در نامه خاتمی به آقای صانعی در آستانه انتخابات سال 1380، و انکار وحیانی‌بودن قرآن مجید توسط یکی از ایدئولوگ‌های آمریکانشین این جریان، و انکار ابلاغ ولایت امیرمؤمنان‌(ع) در غدیر خم، و توهین به اعتقادات تشیع در سرمقاله موهن روزنامه «بهار» و نیز دروغ بستن‌های مکرر به رسول‌خدا(ص) و امیرمؤمنان و امام حسن و امام حسین(علیهم‌السلام) توسط رئیس‌جمهور اسبق و ادعای مجاز بودن نقد پیامبر(ص) و امام زمان(عج) توسط وی، همه دلالت بر انحراف فکری و اعتقادی این جریان فتنه‌گر دارد.

انتقاد و مخالفت آقای خاتمی از اظهارات موهن آقای سلیمانی اردستانی هم نه از باب زیر سؤال بردن باورهای دینی و اهانت‌های سخیف و بی‌خردانه وی، بلکه از جهت مغلوب و بی‌آبرو شدن این جریان در مناظره و روشدن دست این به اصطلاح متفکران «نواندیش» در بی‌سوادی و اثبات عقده‌گشایی ایشان است. اگر غیر از این بود وی باید بابت مصاحبه قبلی این فرد با سایت وهابی و حامی داعش و تکفیری‌ها، و گفتن سخنان باب آنان، موضع اعتراضی می‌گرفت.

این انتقاد از سنخ همان نقدی است که یکی از چهره‌های این جریان، چند سال پیش درباره توهین به اعتقادات شیعه در روزنامه «بهار» بیان داشت که: «اصلاح‌طلبان نباید با توهین به اعتقادات شیعه بهانه دست مخالفان اصلاحات دهند». مفهوم مخالف آن یعنی اینکه اصل توهین و اعتقادات اگر بهانه به دست مخالفان ندهد، اشکالی ندارد.

حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم این جریان از بی‌حجابی و حتی دلسوزی برای مردگان مصرف‌کننده مشروبات الکلی، دست دادن مرد و زن نامحرم و سگ‌بازی رئیس جبهه اینان حتی در نماز! نمونه‌هایی از عبور از احکام دینی است.

در مناظره پربازدید انجام‌شده میان نماینده فکری این جریان با حجت‌الاسلام حامد کاشانی همگان دیدند که چگونه او نماد ریزش‌های انقلاب و رویگردانی از اعتقادات، مغلوب روحانی عالم و آگاه و معتقد و بصیری شد که نمونه اعلائی از رویش‌های فرخنده انقلاب است؛ و همگان دیدند او که برخلاف سخنان موهن و پر از افترایش در شبکه وهابی و ادبیات سخیف و بی‌ادبانه‌اش در سخنانی دیگر، سعی داشت چهره‌ای علمی و متین و مؤدب از خود به نمایش درآورد، نتوانست انحراف خویش را از عقاید شیعه پنهان کند. از آن سوی حجت «اسلام و تشیع» حامد کاشانی، با ایمان و علم و ادب و بصیرت، و حتی خویشتنداری، نه‌تنها وی را محکوم نمود، بلکه بی‌اعتقادی او به باورهای شیعی و بی‌سوادی وی را در حوزه‌ای که با لجاجت و بدون دارا بودن تخصص در آن ورود پیدا کرده‌، عیان ساخت.

اگرچه اردستانی با این مناظره از گمنامی درآمد و دیده شد، اما چنانچه حامد کاشانی با وی مناظره نمی‌کرد و پوچی ترهات ادعایی او ثابت نمی‌شد، از یکسو خوف آن می‌رفت افرادی که در تاریخ مطالعه ندارند، تصور کنند چون ادعاهای اردستانی در حضورش مورد نقد و پاسخگویی قرار نگرفته، می‌تواند صحت داشته باشد. از سوی دیگر از این جریان منحرف هم نه‌تنها انتقادی بروز نمی‌کرد، بلکه اردستانی را برای تداوم جسارت به مقدسات تشجیع می‌نمود.

آنچه به عنوان سؤالی جدی باقی است، عدم ورود دادگاه ویژه روحانیت و نهادهای امنیتی در مواجهه با فتنه‌گری نیابتی در حوزه سیاسی مذهبی و امنیتی است.