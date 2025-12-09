فارسی | العربي | English
تاریخ انتشار : ۱۸ آذر ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۴
فیلتر جدید برای مدیران؛ پای لابی‌ها کوتاه می‌شود؟! (نکته ورزشی)

در حالی که اخیراً تغییر و تحولات متعددی در مدیریت چند باشگاه بزرگ رخ داده، مهدی تاج اعلام کرده است که بر اساس مصوبه جدید شورای امنیت کشور، از این پس انتصاب مدیران عامل و مدیران رسانه باشگاه‌ها باید پس از تأیید صلاحیت آنها از سوی فدراسیون فوتبال و نهادهای امنیتی مرتبط انجام شود.
تاج در توضیح این روند گفت: «در گذشته مدیران باشگاه‌ها توسط سهامداران یا مدیران کارخانه‌های حامی پیشنهاد و منصوب می‌شدند اما اکنون بر اساس مصوبه شاک (شورای امنیت کشور) و نامه‌ای که به تمام باشگاه‌ها ارسال کردیم، مدیران عامل باید پیش از انتصاب، به فدراسیون معرفی شوند تا صلاحیت‌شان بررسی شود.»
او همچنین افزود: «فدراسیون از طریق کمیته‌های قضائی خود و ارکان ذی‌ربط امنیتی، صلاحیت این افراد را بررسی می‌کند. همان معیارهای چهارگانه‌ای که برای پست‌های حساس در نظر گرفته شده، برای این افراد نیز لحاظ خواهد شد. این روند برای مدیران رسانه باشگاه‌ها نیز اجرا می‌شود.»
این خبر مهم که رئیس فدراسیون فوتبال آن را رسانه‌ای کرده، می‌تواند آغازگر یک تحول مثبت و بنیادی در ساختار مدیریتی فوتبال ایران باشد؛ به شرط آنکه این روند استمرار یابد. سال‌هاست مدیرانی که روشن نیست با کدام تخصص و سابقه وارد فوتبال می‌شوند و گاه آسیب‌هایی جدی به باشگاه‌ها وارد می‌کنند، با لابی‌های خاص در این عرصه جولان داده‌اند. تنها راه مقابله با چنین چرخه‌ای، ایجاد فیلتر و سازکار شفاف برای ورود و خروج مدیران است؛ مسیری که اکنون نخستین گام‌های آن برداشته شده است.

