روزنامه صهیونیستی «معاریو» نوشت روز گذشته یک نظامی دیگر به نام «نیهورای رافائل بَرزِنی» پس از تحمل رنج طولانی و اختلالات روانی ناشی از مشارکت در جنگ علیه غزه، خودکشی کرد...

وقتی یکی از تحلیلگرن صهیونیست اعلام کرد، «جنگ 12‌روزه برای ما مثل 12 سال گذشت»، یعنی صهیونیست‌ها در آن سرزمین اشغال‌شده، شرایط بسیار ویژه و خاصی را تحمل می‌کنند. رژیمی که بر پایه جنگ و خونریزی بنا شده باشد، طبیعی است ساکنانش به لحاظ روحی و روانی، شرایط نرمالی نباشند. این رژیم به اندازه عمر 75‌ساله‌اش درگیر جنگ و خونریزی بوده و همیشه نیز خسارت‌های سنگینی در همه حوزه‌ها متحمل شده است. در همین رابطه مرور گزارش جدید چند روزنامه عبری درباره افزایش خودکشی در میان نظامیان صهیونیست نیز به فهم شرایط حاکم بر این سرزمین اشغال شده کمک می‌کند.

«معاریو»، گزارش خود را به بهانه خودکشی یک نظامی صهیونیست دیگر با نام «نیهورای رافائل برزنی» تهیه کرده است. این روزنامه عبری نوشته، برزانی دو ماه قبل، از رنج شدید روانی خود سخن گفته و برای درمان این رنج به مدت سه ماه خارج از اراضی اشغالی سپری کرده بود اما بی‌فایده بوده است. «اسرائیل‌هیوم» نیز نوشته که برزانی دو ماه پیش در پی خودکشی «روعی شالو» دوست خود، گفته بود: «در نهایت من نیز در آینده نزدیک در زیرزمین و در گورستان کفاریونا تو را ملاقات خواهم کرد.» خودکشی این نظامی صهیونیست در حالی است که گزارش‌های عبری حاکی از بحران روانی گسترده در درون نهاد نظامی این رژیم است و در همین ارتباط رادیو ارتش این رژیم نیز گزارش داده است که یک‌سوم نظامیان ارتش از مشکلات و اختلالات روانی مرتبط با حوادث هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲ و آغاز نبرد طوفان‌الأقصی) و جنگ پس از آن علیه غزه، رنج می‌برند.

طبق این گزارش‌ها، در سال‌های اخیر ارتش رژیم صهیونیستی جمع‌آوری اطلاعات درباره اقدام به خودکشی را آغاز کرده است و در یک سال‌ونیم گذشته ۲۷۹ مورد اقدام به خودکشی ثبت شده است که حدود ۱۲درصد آن‌ها خطرناک است. به عبارت دیگر به‌ازای هر یک خودکشی ثبت‌شده هفت مورد اقدام به خودکشی در میان دیگر نظامیان به ثبت رسیده است. طبق داده‌های رسمی رژیم صهیونیستی، بخش توانبخشی وزارت جنگ رژیم هم‌‌اکنون در حال درمان حدود ۸۵هزار نظامی است که از آسیب‌های روانی مختلف رنج می‌برند.

در همین ارتباط داده‌های رسمی که اواخر اکتبر گذشته(آبان) منتشر شد، حاکی از ثبت ۲۷۹ مورد اقدام به خودکشی طی ۱۸ ماه گذشته در میان نظامیان صهیونیست است که از این تعداد ۳۶ مورد منتهی به مرگ شده است.

چندروز پیش نیز یک افسر ذخیره تیپ گفعاتی به نام «توماس ادز»(۲8ساله) پس از یک دوره مبارزه با بیماری روانی، خودکشی کرد.

فرار رئیس جدید موساد

خبر دیگر اینکه رسانه‌های عبری دیروز ویدئویی منتشر کرده‌اند که لحظه فرار رئیس تازه ‌منصوب‌شده موساد، هنگام عملیات «طوفان‌الاقصی» پس از اصابت گلوله به پاهایش را نشان می‌دهد. به گزارش فارس پایگاه خبری «عربی 21»، دیروز(دوشنبه)، به نقل از منابع عبری ویدئویی از روز عملیات هفتم اکتبر منتشر کرد که نشان می‌دهد «رومن گافمن» رئیس جدید موساد، هنگام آغاز عملیات «طوفان‌الاقصی» در مناطق پیرامونی غزه، توسط یکی از نیروهای شاخه نظامی حماس هدف قرار می‌گیرد و پس از جراحت، پا به فرار می‌گذارد. در این تصاویر، گافمن که لباس نظامی بر تن دارد، در یکی از چهارراه‌ها غافلگیر می‌شود و پس از اصابت چند گلوله به پاهایش، به‌سرعت فرار می‌کند. دوربین‌های نظارتی مسیر فرار او را ضبط کرده و نشان می‌دهند که او پس از طی مسافتی طولانی، خود را به یک خودروی نظامی رسانده و در اثر جراحات وارده روی زمین افتاده است. تصاویر منتشرشده از خودروی امداد نیز حاکی از خونریزی شدید وی است.