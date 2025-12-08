استاد حقوق دانشگاه اسلام‌آباد پاکستان می‌گوید که رهبر معظم انقلاب اسلامی در مسیر آگاه‌سازی مردم از حقوق بشر، حقوق زنان و اقلیت‌ها نقش بسزایی را ایفا

کرده‌اند.

دکتر مدسرا صابرین، استاد رشته حقوق دانشگاه اسلام‌آباد پاکستان در جریان برگزاری همایش

«حقوق ملّت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای» ضمن اشاره به نقش کلیدی

رهبر معظم انقلاب اسلامی در زمینه آگاهی‌بخشی به مردم نسبت به حقوق و آزادی‌های مشروع‌شان به خبرنگار حوزه امام و رهبری خبرگزاری تسنیم گفت: من فکر می‌کنم آیت‌الله خامنه‌ای به‌عنوان رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران و رهبری برجسته‌ در جهان اسلام، نقش بسیار مهم و اثرگذاری را در مسیر آگاه‌سازی مردم نسبت به حقوق بشر و همچنین آزادی‌های مشروع ایفا کرده‌اند.

به گزارش تسنیم، این عضو هیئت علمی دانشگاه اسلام‌آباد پاکستان ادامه داد: من کنار هم قرار گرفتن دو واژه آزادی و مشروع را که ترکیب پرمعنای «آزادی‌های مشروع» را می‌سازند، بسیار دوست دارم؛ زیرا ما به‌عنوان مسلمان، می‌دانیم که آزاد نیستیم هر کاری را که دوست داریم انجام دهیم، بنابراین آزادی تا جایی معنا پیدا می‌کند که دین مبین اسلام و قوانین اسلامی آن را جایز دانسته‌اند.

مدسرا صابرین یادآور شد: به‌طورکلی باور دارم که آیت‌الله خامنه‌ای در زمینه احقاق حقوق بشر، بسط گفتمان حقوق بشر در شریعت اسلام و نیز در رابطه با پاسداشت حقوق زنان و اقلیت‌ها نقش بسزایی را ایفا کرده‌اند.

مواضع ایشان باعث شده است که مردم متوجه شوند این حقوق تا چه ‌اندازه حائز اهمیت‌اند، واقعاً حیاتی است که وقتی شخصی در چنین جایگاه مهمی قرار دارد، به چنین مسائلی توجه داشته باشد؛ زیرا مردم به سخنانش گوش می‌دهند و مواضع‌ او تأثیر بسیار زیادی روی آنها می‌گذارد، از این جهت، فکر می‌کنم نقش و مشارکت مؤثر آیت‌الله خامنه‌ای در تحلیل و تبیین مبحث حقوق ملت و آزادی‌های مشروع، بسیار برجسته است و باید مورد اهتمام و قدردانی

واقع شود.