در حالی که سامانه بارشی بخش‌هایی از کشور را فرا گرفته، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از وقوع بارش‌ها در استان‌های مختلف طی روزهای آینده و ورود سامانه‌های بارشی جدید خبر داد.

سامانه بارشی روز دوشنبه آذربایجان‌غربی، آذربایجان‌شرقی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، زنجان، ایلام، لرستان، خوزستان، چهارمحال‌وبختیاری، کهگیلویه‌وبویراحمد، همدان، مرکزی، قزوین، البرز، تهران، قم، گیلان و مازندران را دربر گرفت، در عین حال، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا صبح دوشنبه در جلسه کمیته هماهنگی طرح‌های ترافیکی ویژه زمستان ۱۴۰۴ اظهار داشت: سه‌شنبه در استان‌های آذربایجان‌غربی، آذربایجان‌شرقی، اردبیل، گیلان، زنجان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، لرستان، چهارمحال‌وبختیاری، کهگیلویه‌وبویراحمد و همدان بارندگی پیش‌بینی می‌شود. بارش‌های خفیف‌تر نیز در شمال فارس، غرب اصفهان، قم، تهران، البرز و قزوین انتظار می‌رود. همچنین برای روز سه‌شنبه بارش برف در محورهای مواصلاتی آذربایجان‌غربی و شرقی، ارتفاعات چهارمحال‌وبختیاری و به‌صورت پراکنده در اردبیل محتمل است.

به گزارش ایسنا، صادق ضیائیان افزود: روز چهارشنبه گستره بارش‌ها به استان‌های آذربایجان‌شرقی و غربی، اردبیل، گیلان، کردستان، زنجان، قزوین، البرز، تهران، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، چهارمحال‌وبختیاری، کهگیلویه‌وبویراحمد، شمال فارس، غرب اصفهان، همدان، مرکزی و قم گسترش می‌یابد. طی این روز بارش در لرستان، ایلام، شمال خوزستان، چهارمحال‌وبختیاری، کردستان و آذربایجان‌غربی شدت بیشتری خواهد داشت و احتمال وقوع روان‌آب و سیلاب وجود دارد.

ضیائیان ادامه داد: بارش برف در روز چهارشنبه در آذربایجان‌غربی و شرقی، کردستان، کرمانشاه، زنجان، اردبیل و محورهای مواصلاتی مازندران، گیلان و مسیرهای کوهستانی قابل انتظار است. چهارمحال‌وبختیاری و شرق استان لرستان نیز طی این روز شاهد بارش برف خواهد بود.

وی درباره وضعیت جوی پنجشنبه گفت: طی این روز در استان‌های خوزستان، لرستان، ایلام، شمال فارس، شمال بوشهر، اصفهان، مرکزی، قم، البرز، تهران، شمال مازندران، گلستان، خراسان‌شمالی، شمال خراسان‌رضوی و یزد بارش پیش‌بینی می‌شود. بارش برف در این روز عمدتاً در چهارمحال‌وبختیاری و غرب اصفهان به‌ویژه ارتفاعات رخ خواهد داد و احتمال شدت‌ گرفتن بارش برف در چهارمحال‌وبختیاری وجود دارد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا روز جمعه نیز در استان‌های گلستان، خراسان‌شمالی و شمال خراسان‌رضوی بارش خواهیم داشت و در فارس نیز بارش‌ها به‌صورت پراکنده رخ می‌دهد.

ضیائیان با اشاره به ورود سامانه جدید از روز شنبه گفت: با پایان فعالیت سامانه فعلی، سامانه بارشی تازه‌ای از روز شنبه وارد کشور می‌شود که برخلاف سامانه قبلی که بیشتر نیمه‌غربی را دربر گرفته بود، فعالیت اصلی آن در استان‌های مرکزی متمرکز خواهد بود.

وی اظهار داشت: همچنین روز شنبه در استان‌های کردستان، کرمانشاه، لرستان، خوزستان، چهارمحال‌وبختیاری، کهگیلویه‌وبویراحمد، فارس، بوشهر، اصفهان، یزد، کرمان، خراسان‌رضوی و خراسان‌جنوبی بارندگی رخ می‌دهد و احتمال بارش برف در چهارمحال‌وبختیاری، شرق لرستان و شمال فارس نیز وجود دارد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا با اشاره به اینکه میانگین دمای کشور اکنون یکی دو درجه بالاتر از حد نرمال است، تأکید کرد: گرم‌تر بودن دما به این معنا نیست که با مخاطرات جوی مواجه نخواهیم شد. سامانه‌های متعدد بارشی در روزهای آینده فعال خواهند بود و در بسیاری از محورهای مواصلاتی کشور، بارش برف و یخ‌زدگی جاده‌ها پیش‌بینی می‌شود بنابراین لازم است دستگاه‌های اجرائی نسبت به هشدارها توجه کامل داشته باشند.

ضیائیان با تأکید بر ضرورت دریافت و پیگیری هشدارهای سازمان هواشناسی گفت: از همه دستگاه‌های اجرائی درخواست می‌کنم اگر پیش‌بینی‌ها و هشدارهای سازمان هواشناسی را دریافت نمی‌کنند، حتماً اطلاع دهند و راه‌های ارتباطی معتبر خود را اعلام کنند تا در سریع‌ترین زمان در فهرست اطلاع‌رسانی قرار گیرند.