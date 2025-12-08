دستور رئیس قوه قضائيه برای برخورد با آشفتهبازار ارز
رئیس قوه قضائیه گفت: به رئیس سازمان بازرسی دستور میدهم که موضوع وضعیت امروز ارز را در جلسه فوقالعاده شورای هماهنگی دستگاههای نظارتی طرح کند.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای در نشست دیروز شورایعالی قوه قضائیه، ضمن اشاره به موضوع قیمت ارز، اظهار داشت: طی روزهای اخیر برخی از فعالان اقتصادی، در باب موضوع ارز، در جلسات مختلف، مباحثی را مطرح کردهاند؛ در جلسه اخیر ما در زنجان، فردی مدعی شد که وضعیت امروز ارز، امری طبیعی نیست، بلکه امری است که آن را به وجود آوردهاند؛ علیایحال، به رئیس سازمان بازرسی دستور میدهم که این موضوع را در جلسه فوقالعاده شورای هماهنگی دستگاههای نظارتی طرح کند و در این باب، جلسه فوقالعاده شورای مزبور را برپا گرداند؛ در آن جلسه نیز سعی شود که از نقطهنظرات اقتصاددانان و مسئولان بانک مرکزی استفاده شود. به هر ترتیب در این قضیه، بانک مرکزی مسئولیت دارد؛ قطعاً اگر در این زمینه کوتاهی و قصور صورت گرفته و افرادی تخلف کردهاند باید معرفی شوند. باید توجه داشت که قیمت ارز، با ارزش پول ملی مرتبط است و حتی ممکن است خدمات و کالاهایی که اساساً مستقیماً به قیمت ارز مرتبط نیستند، به سبب نوسانات قیمت ارز، دچار تغییر قیمت شوند.
محسنی اژهای در ادامه با اشاره به در پیش بودن ولادت باسعادت حضرت زهرا سلاماللهعلیها و روز زن، ضمن تبریک و گرامیداشت این روز، خطاب به پژوهشگاه قوه قضائیه و مشاور امور زنان خود دستور داد تا بر مبنای بیانات ارزشمند و نغز اخیر رهبر معظم انقلاب در باب جایگاه و کرامت و حقوق زن و اجحاف و تعدیکردن در حق زن در مغربزمین، به بررسی همهجانبه و ذوابعاد مقوله جایگاه رفیع زن و مادر در اجتماع و خانواده، همت گمارند و در تلاش و هماهنگی با قوه مقننه و فراکسیون زنان مجلس، نسبت به اصلاح یا وضع قوانین در این عرصه، در صورت نیاز، اقدامات مقتضی را ترتیب دهند.
وی با گرامیداشت مجدد روز دانشجو، گفت: روز گذشته این توفیق حاصل شد تا بار دیگر در جمع دانشجویان حاضر شوم؛ حقیقتاً انسان وقتی دغدغهمندی و مطالبهگری دانشجویان را مشاهده میکند، مسرور میشود؛ نقدهایی که دانشجویان مطرح میکنند غالباً نقدهای درست و حقی است؛ انسان وقتی این نقدها را میشنود متوجه میشود که برخلاف خواست بدخواهان و دشمنان، جوانان و دانشجویان ما بصیر و آگاهند و نسبت به مسائل کشور بیدار و دغدغهمند هستند و از انفعال به دورند. رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه روز دانشجو، یک وجه استکبارستیزی و مقابله با سلطه بیگانگان دارد، خاطرنشان کرد: روز دانشجو یادآور وقایعی است که در ۱۶ آذر ۱۳۳۲ به وقوع پیوست و رخدادی ضداستکباری است؛ در آن روز، دانشجویان ما به عنوان وجدانهای بیدار جامعه نتوانستند استقبال رژیم ستمشاهی و خائنان به وطن از معاون رئیسجمهور آمریکا را که نقش اصلی در کودتای ننگین ۲۸ مرداد داشت، تحمل کنند و دست به اعتراض زدند؛ در آن روز جمعی از دانشجویان مجروح شدند و سه تن از آنان به نامهای قندچی، بزرگنیا و شریعترضوی نیز به شهادت رسیدند.
مطالبات مردمی در سفرهای استانی
مورد توجه قرار گیرد
محسنی اژهای در پایان با اشاره به دو سفر اخیر استانی هیئت عالی قضائی به استانهای یزد و زنجان، خطاب به مقامات ذیصلاح قضائی دستور داد تا به هر وعدهای که در جریان این سفرها به مردم داده شده است، جامه عمل بپوشانند و همت خود را معطوف گردانند تا کلیه مصوبات این سفرها، عملیاتی شود. نباید بههیچوجه اینگونه باشد که مردم بگویند، آمدند صرفاً وعدهای دادند و رفتند.