

روزنامه فرانسوی لوموند گزارش داد دولت دونالد ترامپ در جریان مذاکرات برای برقراری صلح در اوکراین، متحدان اروپایی خود را نادیده گرفته و آن‌ها را تحقیر کرده است.

لوموند نوشت استیو ویتکاف، نماینده ویژه دولت آمریکا و جرد کوشنر، داماد ترامپ، پس از سفر اخیر به مسکو و ملاقات با ولادیمیر پوتین، نشست خود با کشورهای اروپایی در بروکسل را لغو کردند و ترجیح دادند در میامی با هیئت مذاکره‌کننده اوکراینی دیدار کنند. آنها شخصاً زمان، مکان و فهرست دعوت‌شدگان را تعیین کردند و تعمداً هیچ جایی برای اروپا باقی نگذاشتند. دغدغه اوکراین و متحدان اروپایی‌‌اش دیگر تنها به روسیه محدود نمی‌شود؛ اکنون آمریکا نیز به منبع نگرانی آنان بدل شده است.

ساعاتی پس از دیدار هیئت آمریکایی با پوتین در مسکو، کیر‌یل دیمیتریف، از مشاوران برجسته کرملین، جزئیاتی از گفت‌وگوها را فاش کرد و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت سندی که در این مذاکرات «با جزئیات» مورد بررسی قرار گرفته، طرحی در ۲۷ بند است. این سند تقریباً با طرح صلح اولیه‌ ۲۸‌بندی که پیش‎‌تر مطرح شده بود، تفاوت چندانی ندارد و عمدتاً بازتاب‌دهنده‌ خواسته‌های روسیه است. نتیجه مذاکرات ژنو که میان نمایندگان اروپا، آمریکا و اوکراین برای حذف بندهای مسئله‌ساز و تطبیق طرح با قواعد حقوق بین‌الملل برگزار شد، عملاً به دست فراموشی سپرده شده است.»