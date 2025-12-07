عزم دولت چهاردهم برای کسب جایگاه اول منطقه در زمینه علم و فناوری

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر عزم دولت چهاردهم بر کسب جایگاه اول منطقه‌ای در زمینه علم و فناوری، گفت: با پیشرفت علمی قادر با پاسخگویی مطالبات مردم خواهیم بود.

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور با تبریک روز دانشجو به همه دانشجویان و دانشگاهیان و با بیان اینکه حادثه ۱۶ آذر و شهادت سه دانشجو بیانگر نگاه مردم و دانشگاه‌ها به کودتای غیرقانونی و غیراخلاقی آمریکا در داخل خاک ایران بود که رژیم طاغوتی را مجدداً به ایران تحمیل کردند، خاطرنشان کرد: آمریکایی‌ها در آن زمان و پس از کودتا جرأت کردند و معاون رئیس‌جمهور خود را به ایران فرستادند اما جوانان دانشجو در خوابگاه امیرآباد با او برخورد جدی کردند و پس از آن نیز حوادث دانشگاه تهران رخ داد که نقطه‌ عطف جدی در انقلاب و جنبش اسلامی ایران شد.

عارف با اشاره به اینکه سه دانشجوی شهید شده در حادثه ۱۶ آذر وابسته به جریانات اسلامی بودند که در دانشگاه‌ها شکل گرفت، تاکید کرد: جنبش دانشجویی ایران در دهه ۲۰ شمسی با ابتکار مرحوم آیت‌الله سیدمحمود طالقانی و مهندس مهدی بازرگان شکل گرفت و پس از

۱۶ آذر، جنبش‌های دانشجویی روند خوب و پایداری را با همکاری بازاریان ایجاد کردند که در نهایت نقطه وصل و تمرکز بازار و دانشگاه، به قیام ۱۵ خرداد منجر شد و روحانیت نیز به این دو بدنه اجتماعی اضافه شدند و این سه جریان پشت سر رهبری انقلاب قرار گرفتند که در نهایت انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن سال ۵۷ پیروز شد.

معاون اول رئیس‌جمهور با گرامیداشت یاد و خاطره سه دانشجوی شهید ۱۶، بازار و همچنین سایر شهدای دانشجو در طول سالیان پس از پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داد: روز ۱۶ آذر را به دلیل نقش جوانان در همه صحنه‌ها به‌ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی گرامی می‌داریم؛ امکان ندارد هیچ صحنه‌ مهم و راهبردی همانند دفاع مقدس ۸ ساله و دوران سازندگی بعد از انقلاب را نام ببریم که جوانان و دانشجویان نقش کلیدی در آن نداشته باشند.

عارف تصریح کرد: حضور معنادار جوانان و دانشجویان حرکت کشور را بیمه کرده است که باید از این انگیزه و نشاط جوانان و همچنین از دانشمندان برجسته جوان در جهت حل مشکلات کشور به‌خوبی استفاده کنیم.

وی درباره رویکرد دولت چهاردهم نسبت به دانشگاه و علم و فناوری، گفت: با وجود همه مشکلات از جمله تحریم‌ها، روند رشد علم و فناوری کشور خوب بوده است. تلاش ما این‌ است که پیشرفت‌های علمی تاثیر خود را بر سایر حوزه‌ها بگذارد. معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: راهبرد دولت چهاردهم این است که توسعه فناوری‌های پیشرفته را در اولویت جدی قرار دهد؛ زیرا در سند چشم‌انداز توسعه تاکید شده است که باید در این زمینه جایگاه اول منطقه را به‌دست ‌آوریم. از سویی با پیشرفت در این زمینه می‌توانیم مطالبات مردم را پاسخ دهیم و آنها نتیجه پیشرفت فناوری را در زندگی خود حس کنند.

به گزارش ایرنا، عارف همچنین درباره لزوم تغییر سازوکار اداره دانشگاه‌ها، بیان کرد: با سازوکار اداره فعلی دانشگاه‌ها نمی‌توانیم به جهش در زمینه علم و فناوری دست یابیم. کسب مرجعیت علمی و پیشرفت فناوری به‌خصوص در زمینه هوش مصنوعی مورد تاکید مقام معظم رهبری است و برای کسب این جایگاه باید تغییراتی در مدیریت دانشگاه‌های بزرگ ایجاد کرد تا نگاه دولت به دانشگاه مثل یک اداره نباشد. انتظار ما از دانشگاه این است که مشکلات و ناترازی‌های کشور را حل کند که شاید اول ناترازی چگونگی اداره دانشگاه باشد و دانشگاه اول باید این نوع ناترازی را حل کند.