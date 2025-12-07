تیم اقتصادی دولت باید با تفکر انقلابی فشار بر مردم را کاهش دهد

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از بی‌برنامگی دولت در مدیریت بازار از ورود مجلس به وضعیت افزایش افسارگسیخته ارز و جهش کم‌سابقه طلا خبر داد.

سید محمد مولوی، نماینده مردم آبادان طی گفت‌وگو با مهر ضمن انتقاد از وضعیت نابسامان بازار ارز و طلا، اظهار کرد: نرخ ارزهای خارجی و طلا در روزهای اخیر به شکل افسارگسیخته در حال افزایش است و شرایط کنونی فشار شدیدی بر مردم وارد می‌کند.

وی با بیان اینکه آیا دولت برنامه‌ای برای مدیریت این شرایط دارد، تصریح کرد: توسعه اقتصادی در چنین فضای آشفته‌ای چگونه می‌تواند محقق شود؟ زمانی که مردم در اقتصاد داخلی نقش داده نمی‌شوند، نتیجه همین وضعیت نگران‌کننده خواهد بود.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: قیمت بسیاری از کالاها که هیچ ارتباطی با نرخ ارز ندارند به بهانه افزایش قیمت دلار در حال جهش است و این سؤال مطرح می‌شود که چنین شرایطی چگونه نوعی مدیریت تلقی می‌شود؟

مولوی با تأکید بر اینکه صدای مردم باید شنیده شود، تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی در برابر هرگونه بی‌مدیریتی دولت به هیچ عنوان عقب‌نشینی نخواهد کرد و از همه ابزارهای نظارتی خود برای صیانت از معیشت مردم استفاده می‌کند.

وی با اشاره به افزایش انتقادات عمومی افزود: مردم دیگر نمی‌توانند در مقابل عملکرد ضعیف اقتصادی دولت سکوت کنند و بی‌ثباتی بازار ارز و طلا زندگی روزمره آنان را تحت تأثیر جدی قرار داده است.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی گفت: تیم اقتصادی دولت باید با تفکر انقلابی و جهادی مشکلات پیش آمده را فوراً رفع کند و بازار ارز و طلا را کنترل و فشار بر مردم را کاهش دهد.

خضریان: اگر وزیر راه و شهرسازی استیضاح می‌شد، انحصار در حوزه مسکن ایجاد نمی‌شد

علی خضریان، نماینده مردم تهران نیز در جلسه علنی عصر روز یکشنبه (۱۶ آذر) مجلس و در واکنش به اظهارات رئیس‌جمهور درباره نقش مجلس در تورم گفت: جای شما خالی است؛ در همان ۱۲ سالی که در این عقب مجلس حضور داشتید و بخش عمده‌ای در مجلس یازدهم قدم می‌زدید، خودتان نیز جزئی از همین مجلس بودید.

وی با اشاره به وضعیت بازار برنج افزود: آقای پزشکیان! قیمت برنج برای مردم مشخص است. برنجی که با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد شده، باید اکنون کیلویی ۲۶ هزار تومان در بازار عرضه شود؟! بله، مجلس مقصر است که تورم شکل گرفته و برنج هندی تا ۱۴۵ هزار تومان فروخته می‌شود! اگر مجلس وزیر شما را توبیخ یا استیضاح می‌کرد، چنین اتفاقی رخ نمی‌داد. خضریان در ادامه با انتقاد از وضعیت بازار مسکن، گفت: آقای پزشکیان! مسکن گران است، زیرا اگر مجلس وزیر راه و شهرسازی شما را استیضاح می‌کرد، این انحصار در حوزه مسکن ایجاد نمی‌شد. فرمایش شما درست است؛ ما مقصر هستیم که با شما همراهی می‌کنیم.

وی همچنین درباره مشکلات نهاده‌های دامی توضیح داد: ما در مجلس مقصریم که ۸ میلیارد دلار برای نهاده دامی اختصاص دادیم و شما در وزارت جهاد کشاورزی آن را به عواملی سپردید که انحصار ایجاد کردند. دلال‌های بدنام حوزه نهاده‌های دامی اقدامات مختلفی انجام دادند و امروز معیشت مردم و دامپرورها را به گروگان گرفته‌اند. ما در مجلس مقصریم.

این نماینده مردم تهران خطاب به رئیس‌جمهور تأکید کرد: اگر ما با شما همراهی نمی‌کردیم، وزرای شما حتماً مورد مواخذه قرار می‌گرفتند. ما در کنار شما مقصریم، زیرا تلاش‌مان بر همراهی با شما بوده است.