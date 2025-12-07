آخرین جزئیات از جمعآوری گازهای مشعل در 4 استان کشور
سرویس اقتصادی -
رئیس فراکسیون نظارت بر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی مجلس گفت: طرح بزرگ جمعآوری گازهای مشعل در چهار استان خوزستان، بوشهر، فارس و کهگیلویه و بویراحمد در حال اجراست و با اقداماتی که از سالهای گذشته صورت گرفته، تاکنون حدود 120 میلیون فوت مکعب گاز از میدان نفتی رگسفید وارد شبکه انتقال شده است.
به گزارش خبرنگار ما، «زینب قیصری» رئیس فراکسیون نظارت بر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه صنعت پتروشیمی یکی از سرآمدترین بخشهای کشور است که امیدهای بسیاری به آن وجود دارد، گفت: به تازگی بازدیدهای میدانی همراه با اعضای فراکسیون از طرحهای جمعآوری گازهای مشعل و بخشهای مختلف پروژههای مرتبط با پالایشگاه گاز بیدبلند خلیجفارس داشتیم.
وی ادامه داد: طرح بزرگ جمعآوری گازهای مشعل در چهار استان خوزستان، بوشهر، فارس و کهگیلویه و بویراحمد در حال اجراست و تاکنون حدود 120 میلیون فوتمکعب گاز از میدان رگسفید وارد شبکه انتقال شده و 10 مشعل نیز در این مسیر خاموش شده است. همچنین در حوزه گچساران نیز 15 میلیون فوتمکعب گاز جمعآوری میشود.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: بر اساس گزارش ارائهشده به اعضای فراکسیون، با تکمیل
28 پروژه فرعی مرتبط با بیدبلند، این مجموعه تا پایان سال 1407 قادر خواهد بود 40 میلیون مترمکعب گاز در روز را جمعآوری و وارد چرخه تولید کند. طبق اعلام مسئولان، با تکمیل این طرحها 57 مشعل دیگر نیز خاموش خواهد شد.
به گفته وی، برخی از مشعلهایی که خاموش شدند بین ۶۰ تا ۷۰ سال بدون استفاده در حال سوختن بودند و هدایت این گازها به چرخه ارزشآفرینی اقدامی مهم در کاهش هدررفت انرژی، رونق صنعت پتروشیمی و حفظ محیط زیست است.
قیصری تصریح کرد: برخی از شرکتهای داخلی محصولات پتروشیمی را از بورس خرید میکنند و این محصولات را به قیمت کمتری نسبت به پتروشیمیها صادر میکنند. درنتیجه این شرکتها به رقیب خود پتروشیمیها تبدیل شدهاند و این باعث شده محصول پتروشیمی در بازارهای خارجی با قیمت پایینتر عرضه شود و عملاً بازار صادراتیمان را خودمان تخریب میکنیم. البته در فراکسیون برای حل این مشکلات در حال چارهاندیشی هستیم.
رئیس فراکسیون نظارت بر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی مجلس با انتقاد از شیوه تعیین قیمت خوراک پتروشیمیها نیز گفت: در حال حاضر، فرمول نرخ خوراک پتروشیمیها میانگینی از نرخ صادراتی گاز، نرخ داخلی و هاب دو کشور اروپایی است. بخش قابلتوجهی از اثرگذاری قیمت نهائی، به هابهای اروپایی مربوط میشود؛ چراکه این دو شاخص معمولاً بالاترین قیمت را در بازار جهانی گاز دارند.
این فرمول زمانی تهیه شد که نرخ گاز در اروپا پایینتر بود. اما با توقف صادرات گاز روسیه و جایگزینی آن با گاز آمریکاییها و قطر، هزینه حملونقل افزایش یافت و در نتیجه نرخ هابهای اروپایی بهشدت بالا رفت. دلیلی که مستقیماً باعث افزایش نرخ خوراک پتروشیمیهای ایران شد.
وی تأکید کرد: موضوع نرخ خوراک پتروشیمی یکی دیگر از محورهای جدی پیگیری فراکسیون بوده و جلسات بسیار زیادی درباره آن در مجلس و خارج از مجلس انجام شده چون ایران با قیمت فعلی خوراک نمیتواند ادعا کند مزیت رقابتیاش اعمال شده و باید اصلاحات لازم انجام شود.
این نماینده یکی از چالشهای اساسی را هم فقدان خوراک در بالادست دانست و گفت: صنعت وظایف خود را انجام داده و ظرفیت ایجاد کرده، اما خوراک کافی برای بهرهبرداری از این ظرفیت وجود ندارد.
قیصری با بیان اینکه بر اساس بررسیهای انجامشده، صنعت پتروشیمی برای توسعه خود به
35 تا 40 میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز دارد، گفت: در برنامه هفتم نیز مشوقهایی برای تکمیل زنجیره ارزش و ارائه تخفیفها در نظر گرفته شده است.
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به تصمیم هیئترئیسه مجلس برای رصد سالانه برنامه هفتم نیز گفت: این اقدام برخلاف دورههای گذشته باعث اجرای جدیتر برنامه خواهد شد، چراکه برنامههای قبلی تنها ۲۵ تا ۳۰ درصد محقق شده بودند؛ درحالیکه رهبر معظم انقلاب تحقق بالای ۹۰ درصد را مطالبه کردهاند.
رئیس فراکسیون نظارت بر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی مجلس افزود: احکام حوزه پتروشیمی در برنامه هفتم از جمله مواردی بوده که بیش از
90 درصد محقق شده و این نشاندهنده ظرفیت بالای این حوزه است.