مرحوم پدر!(گفت و شنود)

گفت: تازه چه خبر؟!

گفتم: روزنامه آمریکایي «واشنگتن پست» در تازه‌ترین شماره خود گزارشی مستند از به خواب رفتن ترامپ در جلسات رسمی منتشر کرده و نوشته است ترامپ علاوه ‌بر چرت‌ زدن‌های فراوان، ۹ بار هم خواب طولانی داشته است.

گفت: دیگه چی؟!

گفتم: نوشته است ترامپ خیلی تلاش می‌کرد که چشم‌هایش را باز نگاه‌ دارد ولی موفق نمی‌شد و به خواب می‌رفت!

گفت: هیس! صداتو بیار پائين! مگر نظریه آن روشنفکرنمای غربزده را نشنیده‌ای که گفته است کورتکس (لایه خاکستری) مغز غربی‌ها از کورتکس ما ایران‌ها ضخیم‌تر است و به همین علت هوش و ذکاوت و قدرت تفکر آنها از ما خیلی بیشتر است(!) چرا به الگو و قهرمان فکر و اندیشه آنها اهانت می‌کنی؟!

گفتم: گزارشگر واشنگتن پست هم غربی است.

گفت: ولی غربزده نیست که مثل غربزده‌های داخلی ما قدرت درک این مسائل پیچیده را داشته باشد! گزارشگر واشنگتن پست نفهمیده که ترامپ برای کشف یک پدیده علمی به خواب رفته بود! الکی که نیست!

گفتم: ایول! یارو وسط جلسه خوابش برد. چند دقیقه بعد با صدای واق واق یک سگ از خواب پرید و در حالی که بدجوری شرمنده شده بود گفت؛ برای تمرکز روی یک مسئله علمی چشمم را بسته بودم که خوابم برد و مرحوم پدرم را در خواب دیدم که فریاد زد؛ پاشو، دوستانت منتظرند و از خواب پریدم. یکی از حاضران گفت؛ اتفاقاً، ما هم صدای مرحوم پدرت را شنیدیم!