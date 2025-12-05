تهدید واقعی منطقه اسرائیل است نه ایران

رئیس پیشین سازمان اطلاعات عربستان در نشست بین‌المللی ابوظبی تأکید کرد که برخلاف تصور رایج، این رژیم صهیونیستی است که ثبات منطقه را تهدید می‌کند نه ایران.

ترکی الفیصل شاهزاده سعودی و رئیس پیشین سازمان اطلاعات این کشور، در سخنرانی خود در اجلاس «خاورمیانه و آفریقا» مؤسسه میلکن تصریح کرد «از نظر من، بی‌شک این اسرائیل است که دردسرساز است و باید توسط آمریکا مهار شود.»

او به حملات تجاوزات پی‌در‌پی رژیم صهیونیستی به لبنان، غزه و همچنین سوریه اشاره کرد و گفت: این اقدامات نشان می‌دهد این رژیم، «احساس قدرت زیادی دارد و مهار نشده است.»

این شاهزاده سعودی ادامه داد؛ «وقتی اسرائیل تقریباً هر روز سوریه را بمباران می‌کند، حملات خود علیه فلسطینی‌ها در غزه یا کرانه باختری را ادامه می‌دهد و حتی در لبنان‌، جایی‌که ظاهرا باید آتش‌بس برقرار باشد، دست به حمله می‌زند، چگونه می‌توان آن را پیام‌آور صلح در منطقه دانست؟»

ترکی الفیصل همچنین به حملات چند ماه اخیر رژیم صهیونیستی به هیئت حماس در قطر اشاره کرد و گفت که این حمله در حقیقت یک «هشدار جدی» بود که نشان داد کشورهای حوزه خلیج‌فارس باید برای دفاع از خود یکپارچه عمل کنند و «همکاری دفاعی در شورای همکاری (کشورهای حوزه خلیج‌فارس) مسئله تازه‌ای نیست».

اظهارات او به بیانیه‌ کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس اشاره دارد که اعلام کرده‌اند که در حال آماده‌سازی طرح ایجاد سامانه مشترک پدافند هوائی هستند.

ترکی الفیصل در پاسخ به سؤالی در خصوص برنامه عربستان سعودی در خصوص ساخت سلاح اتمی گفت؛ آشوب و ناامنی منطقه‌ ایجاب می‌کند موضوع تسلیحات اتمی به‌صورت همه‌جانبه بررسی شود.

وی ادامه داد «در این منطقه همین حالا هم یک کشور دارای سلاح هسته‌ای داریم و آن اسرائیل است اما هیچ‌کس در مورد اسرائیل حرفی نمی‌زند. بنابراین باید هوشیار بمانیم و برای رسیدن به بهترین حالت یعنی ایجاد منطقه‌ای عاری از سلاح‌های کشتار جمعی تلاش کنیم.»

به گزارش فارس، این شاهزاده سعودی در بخش پایانی اظهارات خود هشدار داد که نادیده گرفتن مسئله فلسطین و عدم واکنش جدی جهان به اقدامات رژیم صهیونیستی می‌تواند زمینه‌ساز پیدایش جریان‌های افراطی تازه شود.