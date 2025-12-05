اوضاع بحرانی رژیم صهیونیستی به روایت نظرسنجی از اتباع رژیم(خبر ویژه)

نتایج نظرسنجی مطالعات امنیت ملی اسرائیل نشان می‌دهد اکثریت صهیونیست‌ها (۵۹٪) معتقدند تصمیمات اتخاذ شده توسط سطوح سیاسی حکومت بر اساس ملاحظات حرفه‌ای نیست. این نظرسنجی همچنین از بحران‌ها و شکاف‌های عمیق اجتماعی و سیاسی حکایت می‌کند

طبق این نظرسنجی بین ۱۳ تا ۱۶ نوامبر ۲۰۲۵ توسط مرکز تحلیل داده‌ها در مؤسسه INSS انجام شد، کمتر از یک‌سوم مردم اسرائیل (۲۹٪) وضعیت امنیت ملی را «خوب» یا «بسیار خوب» ارزیابی می‌کنند. 27 درصد دیگر امنیت ملی اسرائیل را «بد» یا «بسیار بد» و ۴۴٪ آن را «معمولی» ارزیابی می‌کنند..

شکاف‌های قابل توجهی نیز بین رأی دهندگان ائتلاف نتانیاهو و مخالف دیده می‌شود. رأی دهندگان ائتلاف معمولاً وضعیت امنیت ملی را مثبت ارزیابی می‌کنند (۴۴٪ «خوب» یا «بسیار خوب» و تنها ۱۳٪ «بد» یا «بسیار بد»)، در حالی که در میان رأی دهندگان مخالف، یکسوم (۳۳٪) وضعیت را «بد» و تنها ۱۸٪ آن را «خوب» می‌دانند.

نگرانی‌ها در مورد تهدیدات امنیتی خارجی بسیار زیاد است. اکثریت صهیونیست‌ها (۷۲٪) گزارش داده‌اند که نسبت به تهدیدات امنیتی خارجی علیه اسرائیل بسیار یا نسبتاً نگران هستند، در حالی که تنها ۲۷٪ اصلاً نگران نیستند یا تا حدی بی‌تفاوت هستند. نگرانی به ویژه در میان رأی دهندگان مخالف دولت (۸۴٪) بالا است، در حالی که این رقم در میان رأی دهندگان ائتلاف ۶۱٪ است.

نگرانی درباره تنش‌های درونی و اجتماعی حتی بیشتر است. اکثریت (۸۳٪) نگران تنش‌های داخلی و اجتماعی در اسرائیل هستند، در حالی که ۱۵٪ نگران نیستند. اکثریت، اسرائیل را همزمان با تهدیدات امنیتی خارجی قابل توجه و بحران داخلی ادامه‌دار می‌بینند. ۹۰٪ رأی دهندگان مخالف نگران تنش‌های اجتماعی هستند، در حالی که این رقم برای رأی دهندگان ائتلاف ۷۸٪ است؛ با این حال، در هر دو اردوگاه، این اکثریت قاطع را نشان می‌دهد.

امنیت شخصی به شدت کاهش یافته است. انتقال از امنیت ملی به امنیت شخصی کاهش قابل توجهی به همراه دارد: در حالی که ۳۷٪ در اکتبر گزارش دادند که احساس امنیت شخصی بالا یا بسیار بالایی دارند، اکنون فقط ۲۸٪ احساس امنیت دارند. ۴۷٪ دیگر می‌گویند حس امنیت شخصی فعلی‌شان «متوسط» است. تنها ۲۸٪ گزارش داده‌اند که امنیت شخصی بالا یا بسیار بالایی دارند، در حالی که ۲۴٪ ادعا می‌کنند امنیت شخصی خود را بسیار پایین یا پایین می‌دانند-که نسبت به اکتبر (۱۹٪) افزایش یافته است. ۶۳٪ گزارش داده‌اند که اعتماد بالایی به سازمان امنیت اسرائیل (شین بت) دارند اما تنها ۳۴٪ اعتماد بالایی به پلیس اسرائیل دارند، در حالی که ۶۵٪ اعتماد پایینی دارند

همچنین اعتماد به طبقه سیاسی، بسیار پایین و بسیار دوقطبی است. تنها ۲۶٪ اعتماد بالایی به دولت اسرائیل دارند، ۳۴٪ به نخست‌وزیر بنیامین نتانیاهو، ۲۹٪ به وزیر دفاع اسرائیل کاتز و ۲۷٪ به وزیر امنیت ملی ایتامار بن‌گویر اعتماد دارند. تقریباً دو سوم- (۶۵٪–۷۱٪) اعتماد کمی به هر چهار نفر گزارش داده‌اند.

اعتماد به دادستان کل عمق قطبی شدن را برجسته می‌کند. تنها ۳۳٪ اعتماد بالایی به دادستان کل گالی بهاراو میارا ابراز می‌کنند، در حالی که ۶۰٪ اعتماد کمی دارند (۴۵٪ «هیچ اعتمادی ندارند»). این ارقام روند نزولی را ادامه می‌دهند: ۴۴٪ در مارس اعتماد بالا و ۳۸٪ در جولای ۲۰۲۵ گزارش دادند.

این کاهش اعتماد عمدتاً ناشی از قطبی شدن سیاسی است: ۶۲٪ از رأی دهندگان مخالف اعتماد بالایی به دادستان کل دارند در حالی که این رقم در میان رأی‌دهندگان ائتلاف تنها ۷٪ است و ۹۱٪ از رأی‌دهندگان ائتلاف اعتماد کمی دارند. اکثریت فکر می‌کنند تصمیمات طبقه سیاسی، بر اساس ملاحظات حرفه‌ای نیست. اکثریت ۵۹٪ با این نظر که تصمیمات سطوح سیاسی در امور امنیت ملی عمدتاً بر اساس ملاحظات حرفه‌ای است نه سیاسی یا شخصی موافق نیستند (۳۰٪ «اصلاً موافق نیستند» و ۲۹٪ «تا حدی مخالف»)، و تنها ۳۷.۵٪ موافق‌اند.

نگرانی‌های اصلی، ایران و وضعیت یهودیه و سامره است؛ سوریه و یمن پایین‌ترین رتبه را دارند. اکثریت (۷۱٪) نگران جبهه ایران هستند و اکثریت (۷۰٪) نیز نگران وضعیت امنیتی یهودیه و سامره هستند. سطح نگرانی درباره غزه و لبنان کمی پایین‌تر است اما همچنان اکثریت را نشان می‌دهد: ۶۱٪ بسیار یا نسبتاً نگران غزه و ۵۹٪ درباره لبنان هستند.

اکثریت (۵۴٪) گزارش داده‌اند که از اجرای توافق آتش‌بس تاکنون ناراضی هستند، در حالی که تنها ۴۰٪ از مردم ادعا می‌کنند که بسیار راضی هستند (تا حد زیادی یا بسیار زیاد). اکثریت با چارچوب دو دولت برای حل مناقشه اسرائیل و فلسطین مخالف‌اند، اما دیدگاه‌ها بسته به جناح سیاسی متفاوت است.

احتمال انزوای بین‌المللی، نگرانی عمده میان رأی دهندگان مخالف و مرکز-چپ است. اکثریت (۶۱.۵٪) گزارش می‌دهند که نسبت به احتمال انزوای بین‌المللی اسرائیل نسبتاً یا بسیار نگران هستند، در حالی که ۳۵٪ چندان نگران نیستند یا اصلاً نگران نیستند. در موضوع تاب‌آوری جامعه اکثریت (۶۵٪) معتقدند که همبستگی در اسرائیل تا حد کمی وجود دارد یا اصلاً وجود ندارد (۱۲٪ می‌گویند «اصلاً وجود ندارد» و ۵۳٪ ادعا می‌کنند که «تا حدی وجود دارد»). تنها ۲۹٪ باور دارند که همبستگی تا حد زیادی یا بسیار زیاد وجود دارد.