در جریان رزمایش بزرگ اقتدار نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انبوهی از موشک‌های بالستیک و کروز نقطه‌زن

بردِ بلند شلیک شدند.

رزمایش بزرگ اقتدار نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با نام مبارک «شهید محمد ناظری» از روز پنجشنبه ۱۳ آذرماه آغاز شد.

هشدار نیروی دریایی سپاه

به ناوهای آمریکایی در نزدیکی رزمایش

این رزمایش با اعمال اشراف اطلاعاتی و صدور هشدار به ناوهای آمریکایی که در نزدیکی محدوده تمرینات حضور داشتند، آغاز شد. پس از این اخطار، شناورهای آمریکایی از منطقه رزمایش فاصله گرفتند.

در ادامه رزمایش، نمایش توانمندی‌های شناور پیشرفته پدافند هوائی «نواب» انجام شد؛ شناوری که به دست متخصصان داخلی طراحی و ساخته شده و قادر است هرگونه تحرک در دریا را با دقت بالا رصد کند. موشک «نواب» با قفل دقیق بر روی هدف فرضی، آن را دنبال کرده و مورد اصابت قرار داد. سرعت این شناور نیز تا ۹۰ نات اعلام شد.

سامانه‌های پدافندی پیشرفته مجید و میثاق هم در شرایط جنگ الکترونیک به‌کار گرفته شدند. این سامانه‌ها با بهره‌گیری از هوش مصنوعی توانستند اهداف پروازی و دریایی را در کسری از زمان شناسایی کرده و با دقت بالا مورد اصابت قرار دهند.

در بخش دیگری از رزمایش، موشک‌های قدرتمندی به‌ سوی اهداف ثابت و متحرک فرضی شلیک شد. همچنین ریزپرنده‌های عملیاتی با برد بیش از

۱۰ کیلومتر نیز وارد صحنه تمرینات شدند که نقش مهمی در مأموریت‌های شناسایی و رصد

اهداف دارند.

حضور نسل جدید زیرسطحی‌های هوشمند

در رزمایش دریایی سپاه

در رزمایش اقتدار نیروی دریایی سپاه از نسل جدید سلاح‌های زیرسطحی استفاده شد؛ تجهیزاتی کاملاً هوشمند و پیشرفته که از برد عملیاتی بسیار بالایی برخوردارند.

آزمایش موشک‌های نیروی دریایی سپاه

منطبق با پدافند غیرعامل

سردار دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه با بیان جزئیاتی از رزمایش اقتدار این نیرو گفت: در این رزمایش موشک‌های بالستیک و کروز نیروی دریایی سپاه منطبق با پدافند غیرعامل آزمایش شدند.

به گزارش فارس، وی افزود: این موشک‌ها در عمق بالا اهدافی را در دریا مورد هدف قرار دادند.

شلیک موشک‌های بالستیک و کروز بردِ بلند

در رزمایش نیروی دریایی سپاه

در مرحله دوم رزمایش انبوهی از موشک‌های بالستیک و کروز نقطه‌زن بردِ بلند شلیک

شدند.

در این مرحله از رزمایش موشک‌های کروز قدر ۱۱۰‌، قدر ۳۸۰، قدیر و موشک بالستیک ۳۰۳ از نقاطی از عمق کشور با دقت بالا همه اهداف پیش تعیین‌شده در دریای عمان را با اصابت همزمان منهدم کردند.

همزمان با شلیک موشک‌ها، سامانه‌های پهپادی هم توانستند به پایگاه‌های شبیه‌سازی‌شده دشمن حمله و با موفقیت آنها را منهدم کنند.

پایداری سامانه‌های رزمی و مقابله با جنگ الکترونیک دشمن در یک شرایط جنگی شبیه‌سازی‌شده از مهم‌ترین اهداف این رزمایش است.

نمایش تسلیحات هوشمند و نقطه‌زن

نیروی دریایی سپاه در رزمایش اقتدار

امیر سرتیپ حیدری، جانشین فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) در حاشیه این رزمایش اظهار داشت: مأموریت اصلی قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) طرح‌ریزی و هدایت راهبردی صحنه‌های جنگ و عملیات است و رزمایش‌ها بهترین عرصه برای نمایش آمادگی نیروهای مسلح پیش از هر نبرد محسوب می‌شوند.

وی با اشاره به ویژگی‌های برجسته رزمایش اخیر گفت: تحقق فرمان مقام معظم کل قوا مبنی بر «قوی شدن، روی پای خود ایستادن و ابتکار عمل داشتن» در این رزمایش به‌خوبی محقق شد. در جریان این رزمایش، تسلیحات دورزن، نقطه‌زن و هوشمند به‌کار گرفته شد که همگی توسط وزارت دفاع و نیروی دریایی سپاه به صورت داخلی تولید شده‌اند.

جانشین فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) با تقدیر از روحیه بالای نیروهای دریایی سپاه در اجرای این رزمایش تهاجمی و هدف‌محور افزود: انسجام، فرماندهی و طرح‌ریزی دقیق موجب شد این رزمایش در آب‌های دریای عمان و خلیج ‌فارس با بهترین کیفیت انجام شود.

وی همچنین از سردار تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دلیل مدیریت و اجرای موفق این رزمایش گسترده تقدیر کرد و گفت: بخشی از تاکتیک‌ها و تکنیک‌های نوآورانه این رزمایش به دلیل ملاحظات امنیتی محرمانه باقی خواهد ماند.

به گزارش فارس، امیر سرتیپ حیدری در پایان بار دیگر از تلاش‌ها و ابتکار عمل نیروهای دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تقدیر کرد و بر استمرار ارتقای توان دفاعی کشور تأکید نمود.

تجهیز نیروی دریایی سپاه به سلاح‌های لازم

برای رزم دریایی

در همین شرایط، سرلشکر محمد پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره ویژگی‌های رزمایش اقتدار نیروی دریایی سپاه اظهار کرد: نیروی دریایی سپاه به همه سلاح‌های لازم برای رزم دریایی مجهز شده است. وی افزود: هر چیزی که در یک رزم دریایی لازم باشد، اکنون در نیروی دریایی سپاه سازماندهی شده است.

دریادار تنگسیری: اشراف دائم اطلاعاتی

بر خلیج‌فارس داریم

خبر دیگر اینکه، دریادار علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جریان رزمایش اقتدار نیروی دریایی سپاه در خلیج‌فارس اظهار کرد: در این رزمایش هم اشراف زیر سطح را انجام می‌دهیم، هم اشراف سطح را انجام می‌دهیم و هم بالای ارتفاع را انجام می‌دهیم.

فرمانده نیروی دریایی سپاه تأکید کرد: ما در خلیج‌فارس اشراف اطلاعاتی دائمی داریم.