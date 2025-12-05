رزمایش مشترک ضد تروریستی سهند ۲۰۲۵ با اجرای موفق همه عملیاتها برگزار شد
فرمانده رزمایش مشترک ضد تروریستی سهند ۲۰۲۵ و معاون عملیات نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تشریح دستاوردهای رزمایش مشترک ضد تروریستی سهند ۲۰۲۵، از «طراحی تخصصی و اجرای موفق عملیاتها» خبر داد و گفت: رزمایشی که برگزار شد، در سطوح بسیار تخصصی طراحی شده بود، بهگونهای که نیروها با اشراف اطلاعاتی و رصد دقیق سامانههای جنگال، پیش از ورود تهدیدها به خط قرمز، آنها را بهطور کامل منهدم کردند.
رزمایش مشترک ضد تروریستی سهند ۲۰۲۵ با مشارکت 10 عضو سازمان همکاری شانگهای و حضور چهار کشور ناظر و به میزبانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اجرای عملیاتهای شناسایی، تهاجم، پاکسازی و رهایی گروگان به مدت 5 روز در آذربایجان شرقی برگزار شد.
سردار سرتیپ پاسدار ولی معدنی، روز پنجشنبه در حاشیه برگزاری این رزمایش در گفتوگو با خبرنگاران بیان داشت: سیستمهای پهپادی که اخیراً به عنوان سلاح سازمانی یگانهای ویژه مورد استفاده قرار گرفتهاند، با موفقیت بهکار گرفته شدند و توانستند اهداف را در فضای عملیاتی بهصورت انفرادی منهدم کنند، بلافاصله پس از شناسایی، تخریبهای آفندی با دقت بالا انجام شد و همانطور که مشاهده کردید، حجم آتش و دقت اصابتها بسیار بالا بود.
وی ادامه داد: تیمهای هجومی که مأموریت تعقیب عناصر ضدانقلاب را برعهده داشتند، با سرعت و دقت عمل کردند، بالگردهای رزمی نیز با توانمندیهای جدید خود توانستند اهداف شبیهسازی شده در منطقه رزم را با موفقیت مورد اصابت قرار دهند.
معاون عملیات نیروی زمینی سپاه با اشاره به حضور مقامات نظامی و سیاسی چند کشور در این رزمایش گفت: حضور دستکم سه سپهبد و همچنین جانشین وزیر دفاع عراق در این رزمایش نشان میدهد جمهوری اسلامی ایران جایگاه مهم و راهبردی در همکاریهای امنیتی سازمان شانگهای دارد.
سردار معدنی، شعار اصلی این رزمایش مشترک را «تلاش همهجانبه برای مقابله با تروریسم» عنوان کرد و افزود: پیام رزمایش این است که ایران و کشورهای عضو شانگهای در برقراری امنیت منطقه، همپیمان واقعی هستند، هیچ کشوری از سوی جمهوری اسلامی تهدید نمیشود و ایران همچنان پیشقدم در مبارزه با تروریسم و برگزاری رزمایشهای مشترک خواهد بود، این رزمایش هر سال در یکی از کشورهای عضو برگزار میشود.
وی با گرامیداشت یاد شهید آیتالله رئیسی و قدردانی از تلاشهای شهید امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران برای تقویت همکاریهای ایران در چارچوب شانگهای، گفت: این رزمایش را با یاد فرماندهان شهید و همراهی فرماندهان ارشد نیروهای مسلح برگزار کردیم و جای سردار حسین سلامی واقعاً خالی بود.