کد خبر: ۳۲۳۶۸۲
تاریخ انتشار : ۱۴ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۲۱
سرویس کیهان » اخبار
رزمایش مشترک ضد تروریستی سهند ۲۰۲۵ با اجرای موفق همه عملیات‌ها برگزار شد

فرمانده رزمایش مشترک ضد تروریستی سهند ۲۰۲۵ و معاون عملیات نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تشریح دستاوردهای رزمایش مشترک ضد تروریستی سهند ۲۰۲۵، از «طراحی تخصصی و اجرای موفق عملیات‌ها» خبر داد و گفت: رزمایشی که برگزار شد، در سطوح بسیار تخصصی طراحی شده بود، به‌گونه‌ای که نیروها با اشراف اطلاعاتی و رصد دقیق سامانه‌های جنگال، پیش از ورود تهدیدها به خط قرمز، آنها را به‌طور کامل منهدم کردند.
رزمایش مشترک ضد تروریستی سهند ۲۰۲۵ با مشارکت 10 عضو سازمان همکاری شانگهای و حضور چهار کشور ناظر و به میزبانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اجرای عملیات‌های شناسایی، تهاجم، پاکسازی و رهایی گروگان به مدت 5 روز در آذربایجان شرقی برگزار شد.
سردار سرتیپ پاسدار ولی معدنی، روز پنجشنبه در حاشیه برگزاری این رزمایش در گفت‌وگو با خبرنگاران بیان داشت: سیستم‌های پهپادی که اخیراً به‌ عنوان سلاح سازمانی یگان‌های ویژه مورد استفاده قرار گرفته‌اند، با موفقیت به‌کار گرفته شدند و توانستند اهداف را در فضای عملیاتی به‌صورت انفرادی منهدم کنند، بلافاصله پس از شناسایی، تخریب‌های آفندی با دقت بالا انجام شد و همان‌طور که مشاهده کردید، حجم آتش و دقت اصابت‌ها بسیار بالا بود.
وی ادامه داد: تیم‌های هجومی که مأموریت تعقیب عناصر ضدانقلاب را برعهده داشتند، با سرعت و دقت عمل کردند، بالگردهای رزمی نیز با توانمندی‌های جدید خود توانستند اهداف شبیه‌سازی‌ شده در منطقه رزم را با موفقیت مورد اصابت قرار دهند.
سردار معدنی اظهار داشت: رزمایشی که برگزار شد، در سطوح بسیار تخصصی طراحی شده بود، به‌گونه‌ای که نیروها با اشراف اطلاعاتی و رصد دقیق سامانه‌های جنگال، پیش از ورود تهدیدها به خط قرمز، آنها را به‌طور کامل منهدم کردند.
معاون عملیات نیروی زمینی سپاه با اشاره به حضور مقامات نظامی و سیاسی چند کشور در این رزمایش گفت: حضور دست‌کم سه سپهبد و همچنین جانشین وزیر دفاع عراق در این رزمایش نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران جایگاه مهم و راهبردی در همکاری‌های امنیتی سازمان شانگهای دارد.
سردار معدنی، شعار اصلی این رزمایش مشترک را «تلاش همه‌جانبه برای مقابله با تروریسم» عنوان کرد و افزود: پیام رزمایش این است که ایران و کشورهای عضو شانگهای در برقراری امنیت منطقه، هم‌پیمان واقعی هستند، هیچ کشوری از سوی جمهوری اسلامی تهدید نمی‌شود و ایران همچنان پیش‌قدم در مبارزه با تروریسم و برگزاری رزمایش‌های مشترک خواهد بود، این رزمایش هر سال در یکی از کشورهای عضو برگزار می‌شود.
وی با گرامیداشت یاد شهید آیت‌الله رئیسی و قدردانی از تلاش‌های شهید امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران برای تقویت همکاری‌های ایران در چارچوب شانگهای، گفت: این رزمایش را با یاد فرماندهان شهید و همراهی فرماندهان ارشد نیروهای مسلح برگزار کردیم و جای سردار حسین سلامی واقعاً خالی بود.

