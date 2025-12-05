امام جمعه موقت تهران گفت: به تشنگان مذاکره می‌گوییم تا وقتی که آمریکا آدم نشود مذاکره نمی‌کنیم. ترامپ مغرور و متوهم می‌خواهد به دنیا بگوید؛ «ایران که حاضر نبود مذاکره کند را پای میز مذاکره نشاندیم» اما به او می‌گوییم که گذشتگان تو از «کارتر» به بعد، این آرزو را به گور بردند تو نیز قطعاً این آرزو را به گور خواهی برد. شعار این ملت انقلابی همواره این بوده است که «می‌جنگیم،‌ می‌میریم، ذلت نمی‌پذیریم».

آیت‌الله سید احمد خاتمی، در خطبه‌های نماز عبادی - سیاسی نماز جمعه تهران که در مصلای امام خمینی(ره) برگزار شد، با استناد به اظهارات رهبر معظم انقلاب تأکید کرد: بی‌حجابی خلاف شرع و قانون اساسی است و رئیس قوه قضائیه تأکید کرده است که با همین مصوبات و قوانین موجود هم می‌توان مقابل این هنجارشکنی‌ها ایستاد، البته برخی افراد را باید نصیحت و برخی را باید موعظه کرد اما برخی باند و گروه هستند و باید اعمال قانون مقابل آنان صورت گیرد.

امام جمعه موقت تهران با توجه به مشکلات ناشی از خشکسالی و کمبود بارش نزولات آسمانی، دعای باران را قرائت کرد و بیان داشت: بند بند وجود ما دعای باران است و با تمام وجود از خداوند متعال درخواست می‌کنیم که باران رحمت خود را بر ما نازل بفرماید.

وی به‌مناسبت روز پنجشنبه 20 جمادی‌الثانی، پیشاپیش ولادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا علیها‌السّلام را گرامی داشت.

آیت‌الله خاتمی همچنین راجع به نقش بسیج گفت: قصه بسیج، قصه یک فرهنگ است، فرهنگ فداکاری برای دین، حرکت ارزشمند ملی است که باید در نسل‌های متوالی ادامه یابد. بسیجی بودن افتخار است و همه اقوام و اصناف و قشرها را دربر می‌گیرد.

آمریکایی که حتی به دوستان خود

خیانت می‌کند

امام جمعه موقت تهران گفت: برخی شایعات درست کردند که دولت ایران به‌واسطه فلان کشور به آمریکا پیغام فرستاده است؛ این دروغ محض است. آمریکایی که حتی به دوستان خود خیانت می‌کند، دولتی نیست که جمهوری اسلامی بخواهد با او همکاری

کند.

به گزارش تسنیم، وی اظهار داشت: به تشنگان مذاکره می‌گوییم تا وقتی که آمریکا آدم نشود مذاکره نمی‌کنیم. ترامپ مغرور و متوهم می‌خواهد به دنیا بگوید؛ «ایران که حاضر نبود مذاکره کند را پای میز مذاکره نشاندیم.»، اما به او می‌گوییم که گذشتگان تو از «کارتر» به بعد، این آرزو را به گور بردند تو نیز قطعاً این آرزو را به گور خواهی برد. شعار این ملت انقلابی همواره این بوده است که «می‌جنگیم،‌ می‌میریم، ذلت

نمی‌پذیریم».

آیت‌الله خاتمی بیان داشت: دانشجویان عزیز مراقب باشید، دشمنان تلاش می‌کنند حرکت دانشجویی را به‌نفع خود مصادره کنند اما به‌برکت استادان فراوان متدین و متعهد، و دانشجویان بصیر، آنها به آرزوی خود نخواهند رسید.

نمایندگان دانشجویان:

نمی‌گذاریم‌ روایت فاتحانه ایران تحریف شود

نمایندگان دانشجویان در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه امروز تهران با هشدار درباره تلاش‌ها برای تحریف روایت پیروزی ایران در جنگ ۱۲ روزه تأکید کردند اجازه نخواهند داد این دستاورد راهبردی به نفع دشمنان کوچک جلوه داده شود.

محمدصادق لرکی، دبیر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه شهید رجایی به‌مناسبت فرارسیدن روز دانشجو در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران گفت: از تریبون مقدس نماز جمعه اعلام می‌کنم: گروگان‌گیری ارز حاصل از صادرات خیانت به ثبات اقتصادی کشور، ظلم به مردم و لطمه به معیشت اقشار ضعیف است.

لرکی تصریح کرد: ارتجاع در حکمرانی یعنی طبق آخرین آمار، رتبه‌های برتر کنکور در انحصار خانواده‌های مرفه است. ما دانشجو معلمان این سرزمین بارها گفته‌ایم: آقای وزیر آموزش و پرورش و آقای دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، توسعه مدارس پولی به مسئله جدی برای نظام تعلیم و تربیت تبدیل شده است. راهکار توقف توسعه مدارس پولی و غیردولتی و بازگشت تمرکز حکمرانی آموزشی به مدارس دولتی است.

وی خاطرنشان کرد: آقای پزشکیان، یکی از نقاط قوت دولت شما در دو سال اخیر، نهضت مدرسه‌سازی گسترده در روستاها و مناطق محروم است که این اقدام خوب است اما کافی نیست. تقویت مدارس دولتی موجود را نیز جدی بگیرید.

لرکی گفت: آقای پزشکیان، دولتی که می‌خواهد حرکت کند، بسازد و آینده را رقم بزند، باید کنار خود مدیرانی داشته باشد که به همان اندازه که شما به جوان ایرانی باور دارید، امید داشته باشند.

به گزارش فارس، دبیر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه شهید رجایی تأکید کرد: جنگ تحمیلی ۱۲روزه دوباره ثابت کرد که ملت و جبهه وقتی پای حق، عزت و امنیت در میان باشد، با هیچ فشار و محاصره‌ای متوقف نمی‌شوند. دشمنان خیال می‌کردند توان مردم ما و جبهه مقاومت تمام شده است، اما جنگ تحمیلی ۱۲روزه نشان داد دوران محاسبات قدیمی تمام شده و امروز قدرت در معادلات منطقه دیگر در دست کسانی نیست که پشت میزهای شیشه‌ای کاخ سفید برای ملت‌ها نسخه می‌نویسند.

در ادامه نیز خانم زهرا غفورزاده، مسئول واحد خواهران دفتر تحکیم وحدت نیز در سخنانی اظهار داشت: با یاد و نام شهدای دانشجوی پیرو خط امام از سال ۱۳۳۲ تا ۱۴۰۴ آغاز می‌کنم، به‌ویژه ۷۶ دانشجوی شهید جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران که به دست دشمنان بشریت، آمریکا و اسرائیل، به شهادت رسیدند.

وی گفت: امروز ۱۷۶ روز از آغاز جنگی می‌گذرد که نماینده ایده لیبرال دموکراسی و سگ ‌هار منطقه علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد؛ جنگی که با شهادت عزیزانمان، فرماندهانمان، دانشمندانمان، خواهران و برادرانمان، خون به دل ما کرد اما فرمانده کل قوا در میدان حاضر شد و با یادآوری آیه «نصر» و «فتح» به اذن الله، فتاح‌ها و سجیل‌ها را به سمت میدان جنگ به پرواز درآورد.

مسئول واحد خواهران دفتر تحکیم وحدت بیان داشت: نماز جمعه، به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان مردمی کشور، برای هموار کردن مسیر ایران قوی باید مأمنی برای طرح و حل مسائل مردم شود. ائمه نماز جمعه باید راوی فتح و قدرت جمهوری اسلامی ایران باشند.

غفورزاده گفت: دانشگاهی که با تحولات جهان به کشور نسبتی نداشته باشد و فاقد تحلیل جدی از زمان خود باشد، ناکارآمد خواهد بود. دانشگاه، که نقش رقم زننده‌ای در قرارگیری جایگاه ملت‌ها در نظم جدید آینده جهان دارد، بدون پیوند با سیاست و بدون در نظر گرفتن رسالت و هویتش، صرفاً یک مصرف‌کننده و تماشاچی خواهد بود.

وی تأکید کرد: اراده‌هایی برای اشاعه فحشا، بی‌بندوباری و انتشار موسیقی‌های غیرمجاز و جشنواره‌های ضدارزش‌های اسلامی در دانشگاه‌ها وجود دارد که نمونه‌های آن در هفته‌های گذشته نمایان شد. افزون بر این، ولنگاری فرهنگی در سینما، سریال‌های شبکه‌های خانگی و اشاعه فحشا به صورت قانونی از طریق برخی پلتفرم‌های قانونی، نشان‌دهنده بی‌برنا‌مگی در حوزه فرهنگ کشور است. گویی فرهنگ در کشور متولی ندارد. این امر نیازمند اقدام فوری و قاطع دستگاه‌های متولی است. مطالبه می‌شود قوه قضائیه و دستگاه‌های نظارتی باید با مدیران فرهنگی ترک‌فعل کرده و بی‌برنامه در حوزه فرهنگ برخورد جدی

کنند.

غفورزاده بیان داشت: حجاب، به عنوان مهم‌ترین نماد هویتی زن مسلمان ایرانی که پرچم افتخار زن مسلمان ایرانی است، در معرض تهاجم جدی قرار دارد. کوچک شمردن مسئله حجاب و کوتاه آمدن از اصول آن، اقدامی علیه سلامت اجتماعی جامعه است. آنچه باید مورد تاکید قرار گیرد، رعایت و حفظ حدود حجاب در جامعه است، نه صرفاً جلوگیری از برهنگی.

وی تصریح کرد: اقتصاد و معیشت مردم از مسائل مهم سرنوشت‌ساز کشور در رشد جمعیت است، فشار اقتصادی سنگین، هزینه‌های مسکن و کمبود کار عمده‌ترین دلایل کاهش میل به ازدواج و فرزندآوری هستند.

مسئول واحد خواهران دفتر تحکیم وحدت خاظرنشان کرد: قدرت کشور در گرو رشد جمعیت و نیروی جوان پیشران خواهد بود مسئول واحد خواهران دفتر تحکیم وحدت بیان کرد: یکی از بایسته‌های پراهمیت ایران قوی، رشد جمعیت و به‌کارگیری طرح‌ها و پیشنهادات شبکه‌های نخبگانی برای حل مسئله جمعیت کشور است. قدرت کشور در گرو رشد جمعیت و نیروی جوان پیشران خواهد بود.

غفورزاده تأکید کرد: روزى شهید مهدی رجب‌بیگی شعار سر داد: «می‌رویم تا خط امام بماند.» امروز آن خط در دستان ماست؛ خط مبارزه با ظلم، ایستادگی در برابر طاغوت‌های عالم و حرکت به سمت قله. ما برای برافراشتن پرچم «لا اله الا الله» در قلل رفیع عالم، لحظه‌ای سکون به خود راه نخواهیم داد و به قله خواهیم رسید.