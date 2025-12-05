هرجا نگاه به خارج باشد کار پیش نمیرود
رئیسجمهور با بیان اینکه اگر چشم به بیرون بدوزیم، مشکلات حل نمیشود، گفت: چه کسی گفته اگر خارجیها کمک نکنند، نمیتوانیم؟! هرجا نگاه به خارج باشد، کار پیش نمیرود؛ اما هرجا به توان داخلی، دانشمندان و جوانان تکیه شود و بستر رشد فراهم گردد، گرهها باز میشود.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور صبح روز پنجشنبه
13 آذر 1404 در پانزدهمین سفرهای استانی دولت وارد یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد شد و مورد استقبال امام جمعه و نماینده ولی فقیه در استان، استاندار و جمعی از مقامات محلی قرار گرفت.
هرجا به توان داخلی تکیه شود گرهها باز میشود
وی در دیدار با فرهیختگان، نخبگان و فعالان فرهنگی استان ضمن اشاره به اختیارات مسئولان استان اظهار داشت: گفته میشود رئیسجمهور فلان شهر را ندیده است؛ مگر قرار است همه جا را شخصاً ببینم؟ استاندار حضور دارد و اختیار هم دارد. دیروز در مجلس بودم و برخی دوستان مرا تحویل نمیگرفتند، امروز رئیسجمهور شدهام؛ مگر چه تغییری کردهام؟ همه ما قادر به کار هستیم، کافی است اجازه دهیم توانمندیها بروز پیدا
کند.
پزشکیان افزود: ما میگوییم شما توان خود را نشان دهید. مگر قرار است رئیسجمهور حتماً بیاید و از نزدیک ببیند؟ خودتان ببینید و حل کنید؛ کاری ندارد. خیال نکنید اگر رئیسجمهور بیاید معجزه رخ میدهد.
رئیسجمهور خاطرنشان کرد: اگر چشم به بیرون بدوزیم، مشکلات حل نمیشود. چه کسی گفته اگر خارجیها کمک نکنند نمیتوانیم؟ هرجا نگاه به خارج باشد، کار پیش نمیرود، اما هرجا به توان داخلی، دانشمندان و جوانان تکیه شود و بستر رشد فراهم گردد، گرهها باز میشود. دیگران چه کردهاند که ما نمیتوانیم؟ توان علمی در کشور وجود دارد و دانشبنیانها فعال هستند. اگر میدان بدهیم، دیگران نیز خواهند توانست. دعوا و جدل هیچ سودی ندارد. هر کس توان دارد وارد میدان شود.
پزشکیان همچنین در نشست با فعالان اقتصادی کهگیلویه و بویراحمد عنوان داشت: در این نشست با همین سرمایهگذاران عزیز، حدود 800 هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری در حال شکلگیری است، در حالی که کل اعتبار قابل اختصاص دولت برای سراسر کشور حدود
600 هزار میلیارد تومان است، آن هم اگر بتوان همه آن را پرداخت کرد؛ این اتفاقی که با سرمایهگذاران خصوصی، بانکها و شرکتها در منطقه رخ میدهد، به نظر من دستاورد بزرگی است. شما فرمودید عدهای از سرمایهگذاران را دعوت کنید بیایند تهران؛ ما هم گفتیم بیایند، بنشینیم جلسه بگذاریم، پیگیری کنیم. ما باید منت بکشیم سرمایهگذار بیاید کار کند و ما موانع را از سر راهش برداریم.
گفتنی است، از آغاز سخنان رئیسجمهور، مجموعهای از طرحهای زیربنایی و سرمایهگذاری در حوزه بهداشت، نیرو و کشاورزی استان به بهرهبرداری رسید.
نخستین طرح بیمارستان تخصصی و فوقتخصصی زاگرس یاسوج بود که با 1400 میلیارد تومان سرمایهگذاری احداث شده و ظرفیت ایجاد 120 شغل مستقیم را دارد. این مرکز درمانی از پروژههای مهم حوزه سلامت در استان بهشمار میرود.
همچنین پروژههای آماده بهرهبرداری پست، خط انتقال و طرحهای در دست اقدام شبکه انتقال و فوقتوزیع برق استان نیز به صورت رسمی افتتاح شد. این طرحها نقش مهمی در تقویت زیرساختهای برق و افزایش پایداری شبکه در مناطق مختلف استان خواهند داشت.
«مجتمع کشتارگاهی و سردخانه دلناز گچساران» نیز با ظرفیت 32 هزار تن، سرمایهگذاری 350 میلیارد تومان و ایجاد 250 فرصت شغلی افتتاح شد که با افزودن 1400 تن به ظرفیت سردخانهای استان، سهم صنایع تبدیلی را افزایش میدهد.
کافی است غیرت جمعی بیدار شود
تا هیچ محرومیتی باقی نماند
رئیسجمهور در نشست «توسعه عدالت آموزشی» با طرح این پرسش که چگونه پس از 4 دهه از انقلاب هنوز مدرسه سنگی در کشور وجود دارد، بیان داشت: کافی است غیرت جمعی بیدار شود تا هیچ محرومیتی باقی نماند و نمونه آن اقدام مردم ایلام در ساخت مدرسه بود که زنان روستا با احساس مسئولیت وارد میدان شدند و کار را به سرانجام رساندند.
پزشکیان ادامه داد: اگر جامعه نپذیرد که عقب بماند و تلاش کند به قلههای بلندتر برسد، موفقیت حاصل میشود؛ رسیدن به قله هزینه و تلاش میخواهد.
تورم یعنی خالی شدن جیب مردم
رئیسجمهور همچنین در نشستی با فعالان سیاسی ضمن اشاره به وضعیت صندوقهای بازنشستگی گفت: امروز حدود 800 هزار میلیارد تومان از بودجه دولت صرف پرداخت تعهدات بازنشستگی میشود، در حالی که طبق منطق، صندوقها باید این بار را بر دوش داشته باشند. حالا به دلایلی این تعادل به هم خورده است، اما من نمیتوانم حقوق بازنشسته را نپردازم و این فشار مضاعفی بر بودجه میآورد.
وی با تأکید بر لزوم کوچکسازی دولت تصریح کرد: دولت بزرگ، کسری بودجه و تورم تولید میکند و تورم یعنی خالی شدن جیب مردم. من نباید با تصمیمات غلط جیب مردم را خالی کنم. هر بار که تلاش میکنیم هزینهها را کم کنیم، صدای عدهای در میآید که البته بخشی از حق با آنهاست، چون خودشان مسبب وضع موجود نبودهاند و ساختار آنها را در این مسیر قرار داده است.
مدیران نباید تصور کنند آقا بالاسر مردم هستند
مدیر یعنی خادم
رئیس قوه مجریه در نشست «برنامهریزی و توسعه» با انتقاد از برخی رفتارهای اداری هشدار داد: نباید تصور کنیم که ما آقا بالاسر مردم هستیم؛ مدیر یعنی خادم. اگر مدیران ما این نگاه را در ذهن خود جاری کنند، بسیاری از مشکلات کشور حل میشود. مردم در سختترین دوران کنار ما بودهاند و وظیفه ماست که پاسخگوی اعتماد و همراهی آنان باشیم.
7 میلیون میلیارد تومان پروژه نیمهتمام داریم
وی در ادامه با اشاره به پروژههای نیمهتمام و وعدههای عملینشده سالهای گذشته تصریح کرد: ما در کشور نزدیک به 7 میلیون میلیارد تومان پروژه کلنگ زده داریم که نیمهتمام ماندهاند. اگر توان اجرای پروژهای را نداریم، نباید کلنگ بزنیم. هر جا توان داریم، صادقانه میگوییم و انجام میدهیم، هر جا نداریم، نمیگوییم؛ ما وعدهای نمیدهیم که 15 یا 20 سال روی زمین بماند.
حدود 300 هزار میلیارد تومان
در بخش نفت و گاز سرمایهگذاری خواهد شد
رئیس دستگاه اجرائی طی گفتوگوی تلویزیونی در تشریح نتایج و دستاوردهای این سفر با اشاره به توافقهای انجام شده در حوزه نفت و گاز توضیح داد: سرمایهگذاران این حوزه وعده سرمایهگذاری با اعداد بسیار بالا دادهاند و بر اساس توافقات انجامشده قرار است حدود 300 هزار میلیارد تومان در بخش نفت و گاز سرمایهگذاری شود. به گفته استاندار و نمایندگان محترم، کارخانهها، تجهیزات و ماشینآلات مورد نیاز خریداری شده و بخشی از آنها در خارج مستقر است و هماهنگیها انجام شده تا با حضور استاندار و برادرمان آقای تاجگردون و دیگر نمایندگان، این طرحها به مرحله کلنگزنی برسند.
پزشکیان در ادامه اظهار داشت: آنچه از طرف دولت و در چارچوب کار کارشناسی استاندار، نمایندگان و وزارتخانههای مربوطه نهائی شده، اختصاص نزدیک به 26 هزار میلیارد تومان از اعتبارات دولتی برای سرمایهگذاری و ارائه خدمات در استان است. بخش قابل توجهی از این رقم، حدود
12 هزار میلیارد تومان، به حوزه راه و شهرسازی اختصاص دارد، حدود 9 هزار میلیارد تومان در حوزه نیرو و انرژی و بخش مهمی نیز در حوزه بهداشت، درمان و آموزش درنظر گرفته شده است.
رئیسجمهور با اشاره به تسهیلات بانکی و سرمایهگذاری بخش خصوصی ادامه داد: علاوه بر اعتبارات دولتی، حدود 12.9 هزار میلیارد تومان، یعنی نزدیک به 13 هزار میلیارد تومان، تسهیلات بانکی برای سرمایهگذاران و تولیدکنندگان پیشبینی شده است و بانکها آمادگی دارند این میزان تسهیلات را در اختیار آنان قرار دهند تا طرحهایی که آغاز کردهاند هرچه سریعتر به نتیجه برسد. سرمایهگذاران خصوصی نیز در مجموع اعلام کردهاند که حدود 87 هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری خواهند کرد و در کنار آن، رقمی معادل 471 میلیون دلار که حدود
33 همت میشود، در قالب سرمایهگذاری ارزی در نظر گرفته شده است.