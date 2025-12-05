امام خمینی و سید حسن نصرالله، الهامبخش نسلهای مقاومت هستند
دبیرکل حزبالله لبنان از جریان سخنرانی خود گفت: «مقاومت و حرکت اجتماعی، به ویژه در پرتو فداکاریهای سیدالشهدای مقاومت، سید حسن نصرالله، معنا و الهام تازهای یافته است.» او نصرالله و خط او را ادامه همان خطی خواند که امام خمینی(ره) آغاز کرد و امام خامنهای و امام موسی صدر آن را تداوم بخشیدند.
مراسم باشکوه «نَجیع ومِدادٌ» با هدف گرامیداشت یاد و مقام عالمان شهید راه قدس و مقاومت، دیروز، در مزار سید مقاومت، شهید «سید حسن نصرالله» در ضاحیه جنوبی بیروت برگزار شد. شیخ «نعیم قاسم»، دبیرکل حزبالله لبنان، طی سخنانی در این مراسم گفت: «ارتباط میان علمای دین و مردم، احساس یکپارچگی و حرکت بر یک خط واحد را در جامعه تقویت میکند. آگاهیبخشی علمای دین و نیروهای حزبالله، نشانه همبستگی برای هدف واحد عدالت و حقانیت است. این رویکرد مشترک، مشارکت همه اقشار جامعه را در دستیابی به اهداف معنوی و انسانی امکانپذیر میسازد. خونی که بزرگان این مسیر فدا کردند، ادامه همان خطی است که امام خمینی(ره) آغاز کرد و امام خامنهای و امام موسی صدر آن را تداوم بخشیدند. این روشها و رویکردها در جهت ترویج ارزشهای اسلامی و تحقق اهداف مقدس در جامعه شکل گرفتهاند و در تاریخ ماندگار خواهند ماند. مقاومت و حرکت اجتماعی، بهویژه در پرتو فداکاریهای سیدالشهدای مقاومت، سید حسن نصرالله، معنا و الهام تازهای یافته است. سید حسن نصرالله با رهبری خود نهتنها با ظلم و بیعدالتی مبارزه کرد. حضور چهرههایی چون سید حسن نصرالله و دیگر شهدای بزرگ، نمادهای تأثیرگذار و ماندگار مقاومت در تاریخ معاصر
مراسمی سرشار از خون شهیدان و قلم مجاهدان
او گفت این رویداد «مراسمی سرشار از خون شهیدان و قلم مجاهدان» است و هدف آن بازشناسی مسیری است که زندگی ملت را دگرگون کرده است. قاسم با اشاره به شهدای روحانیت و طلاب، اظهار کرد: شمار روحانیون شهید ۱۵ نفر، طلاب شهید ۴۱ نفر و شهیدانِ وابسته به خانواده روحانیون ۳۹ نفر بوده است. به گزارش «مهر»، وی تصریح کرد: باید از دو عالم گرانقدر شهیدان سید عباس الموسوی و شیخ راغب به عنوان طلایهداران در این راه یاد کنیم. جهاد رکن اساسی در مکتب اسلامی است که ما بر اساس آن پرورش یافتهایم. ما در جهاد نفس و جهاد نظامی هستیم. علما پیشقراول بودند.
جهاد بنیاد منظومه تربیتی اسلامی
وی جهاد را «بنیاد منظومه تربیتی اسلامی» دانست و گفت حزبالله همزمان درگیر «جهاد نفس» و «جهاد نظامی» است؛ جهادی که علما خود پیشگام آن بودهاند و فرزندانشان نیز در صفوف مقدم حضور داشتهاند. علما توانستند اصالت، عزت و زندگی شایسته را بنا کنند. بسیاری در لبنان و خارج از کشور از اینکه حزبالله چگونه توانست مسیر خود را ترسیم کند، شگفتزده شدند. آنها از حمایت مردم از حزبالله شگفتزده شدند زیرا یک تجربه اصیل، صادقانه و خالصانه وجود داشت. ما به عنوان حزبالله، برای حفظ اصول اسلام تلاش کردیم، روی جهاد و اخلاق والا کار کردیم و به کلمه واحد ایمان داشتیم.این حمایت نتیجه تجربهای صادقانه و وفادار است.
چرا برخی در تقابل حزبالله هستند؟
دبیرکل حزبالله لبنان گفت: ما طوری بزرگ شده بودیم که عاشق کشورمان باشیم. خواهان تقابل با مقاومت هستند زیرا پروژه ملی و استقلال و عزت و اخلاق را مطرح کرد. آنها خواهان اینگونه زندگی کردن ما نیستند. حزبالله موفق شده که الگوی پیشرفته و پویایی ارائه دهد و به همین دلیل استبکار به دنبال نابودی حزبالله است. او در ادامه به همکاریهای سیاسی حزبالله اشاره کرد و گفت که این جنبش توانست در سال ۲۰۰۶ رابطهای راهبردی با یکی از مهمترین جریانهای مسیحی یعنی «جریان ملی آزاد» ایجاد کند و نمونهای نو از مشارکت سیاسی ارائه دهد؛ تجربهای که به گفته او مستکبران را خشمگین کرده است. قاسم همچنین از حملات برخی جریانها به دلیل ارسال بیانیه حزبالله به پاپ انتقاد کرد و گفت این مخالفتها ناشی از تأثیرگذاری پیام بوده است؛ آنها خواستند تصویر را مخدوش کنند، اما هرگز موفق نخواهند شد.
به ادامه راه مقاومت متعهدم
دبیرکل حزبالله خطاب به خانوادههای شهدا، مقاومت و مردم نیز گفت: از من عهد استمرار، از مجاهدان عهد ثبات و پیروزی، و از مردم عهد پایداری و عزت را پذیرا باشید. شیخ نعیم قاسم بیان کرد: حزبالله، در طول تجربه خود، منزوی نبوده است؛ همواره اهل همکاری و گشادهرویی بوده و الگویی پیشگام ارائه داده است و این امر قدرتهای استکباری را خشمگین کرده است. وی با اشاره به تحرکات علیه مقاومت و پایگاه مردمی مقاومت بیان کرد: چه کسی میخواهد چهره مردمی را که سرشار از قدرت، روحیه، میهنپرستی و آرزوی رسیدن به جایگاهی والا هستند و برای میهن خود خون و فداکاری کردهاند، خدشهدار کند؟
حملات رسانهای به مقاومت
دبیرکل حزبالله لبنان با اشاره به اینکه توطئهها و تحرکات علیه حزبالله عزم و اراده مقاومت را قویتر میکند و راه به جایی نمیبرد، بر همکاری حزبالله برای ساختن لبنان و آزادی اراضی اشغالی لبنان تاکید کرد و گفت: پیشینه ما گواه این موضوع است. شیخ نعیم قاسم همچنین با اشاره به حملات رسانهای و سیاسی اخیر، گفت: «چه کسانی میکوشند تصویر ملتی را مخدوش کنند که برخوردار از قدرت، معنویت، وطندوستی و ارادهای استوار برای حفظ عزت خویش است؟ مردمی که با مقاومتی آکنده از فداکاری و نثار خون، از سرزمین خود دفاع کردند.» او تأکید کرد: «همه این حملات رسانهای در نهایت بیاثر خواهد ماند و این فشارها ما را نیرومندتر میکند، زیرا ما جماعتی هستیم که به خدا ایمان داریم و زیر نظر عالمان راستین پرورش یافتهایم.»
حزبالله در مسیر همکاری
برای ساخت دولت و آزادسازی سرزمین
شیخ قاسم با اشاره به طبیعی بودن وجود اختلاف سیاسی در هر کشور، گفت: «مسئله اصلی این است که چگونه این اختلافها را سامان بدهیم. باید این روند مطابق قانون اساسی و قوانین کشور باشد و در چارچوبی قرار بگیرد که هدف آن بهبود وضعیت دولت و ساختار کشور باشد.» وی افزود: حزبالله در مسیر همکاری برای «ساخت دولت و آزادسازی سرزمین» با همه نیروها تعامل میکند و کارنامه آن گویای این رویکرد است. ما منتظر تضمین از کسی نیستیم و به کسی هم تضمین نمیدهیم. شیخ قاسم بدون اشاره مستقیم به جریان خاصی، به برخی گروههای سیاسی اشاره کرد که «به جای اتهامزنی به دیگران، نیازمند پاکسازی از گذشته پُر خطا و کارنامه سنگین خود در جنگ داخلی هستند.» دبیرکل حزبالله همچنین انتخابات پارلمانی را معیار روشن برای داوری افکار عمومی دانست و گفت این انتخابات «حکم واقعی» درباره وزن سیاسی جریانها را آشکار میکند.
دشمن سلاح حزبالله را نمیخواهد
اشغال لبنان هدف است!
وی در ادامه با اشاره به تجاوزهای رژیم صهیونیستی علیه لبنان گفت: این دشمن توسعهطلب است و به توافق پایبند نیست و حملاتش دائمی است و برای سلاح حزبالله نیست بلکه به دنبال اشغال تدریجی لبنان و ایجاد اسرائیل بزرگ از دروازه لبنان است. شیخ نعیم قاسم ادامه داد: سلاح و راهبرد دفاعی و اختلافات لبنانیها ربطی به آمریکا ندارد. مشکلات لبنانیها به خودشان مربوط است. آیا باید باور کنیم که داستان فقط خلع سلاح است و این موضوع وضعیت لبنان را حل خواهد کرد؟ آنها به دنبال نابودی ما هستند. آنها به دنبال خلع سلاح، خشکاندن منابع مالی، ممانعت از خدمات رسانی، بستن مدارس و بیمارستان، ممانعت از بازسازی و به دنبال ویران کردن منازل هستند.
احدی در دنیا نمیتواند توان دفاعی ما را بگیرد
دبیرکل حزبالله لبنان بیان کرد: بر سر عهد هستیم و امانتدار خون شهیدان خواهیم بود و عقبنشینی در کار نخواهد بود. ما در کنار مردممان و ایثارگرانمان خواهیم بود. سربلند و راسخ خواهیم ماند و تسلیم نخواهیم شد. ما از خودمان، مردم و کشورمان دفاع خواهیم کرد. ما آماده جانفشانی تمام قد هستیم و هرگز تسلیم نخواهیم شد. شیخ نعیم قاسم در ادامه تصریح کرد: حدود روابط ما بهعنوان دولت لبنان با دشمن اسرائیلی، همان حدودی است که توافقها مشخص کردهاند. چیزی به نام منطقه پس از جنوب لیتانی وجود ندارد و سایر مسائل، موضوعات داخلی میان لبنانیها است. وی افزود: احدی در دنیا نمیتواند توان دفاعی ما را بگیرد. این یک موضوع تمام شده است و اجازه دهید که شکست خوردگان راههای دیگر را بیازمایند. ما به نوکران «اسرائیل» اهمیتی نخواهیم داد و به شهروندان و آنانی که گوش شنوا دارند، توجه خواهیم کرد و در چارچوب یک کشور، در چارچوب یک استراتژی دفاعی که بر سر آن توافق داریم، بحث و همکاری خواهیم کرد. حاضر به گفتوگو و همکاری در چارچوب یک کشور واحد و در قالب راهبرد دفاعی ملی مورد توافق هستیم و این تنها چارچوبی است که برای ما باز است.
وقتی ما متحد باشیم، دشمن نمیتواند کاری انجام دهد
شیخ نعیم قاسم تصریح کرد: ما، به عنوان حزبالله، وظیفه خود را انجام دادهایم و به دولت اجازه دادهایم تا حاکمیت خود را در چارچوب توافق اعمال کند. مطمئن باشید، وقتی ما متحد باشیم، آنها نمیتوانند کاری انجام دهند. دبیرکل حزبالله لبنان هرگونه تعامل با رژیم صهیونیستی را اشتباه دانست و افزود: این اقدام، اشتباه دیگری است که به اشتباه پنجم آگوست اضافه میشود. شیخ نعیم قاسم تأکید کرد: در کنار مردممان خواهیم بود و با مجروحان- این اسطورههای فداکاری- همراه میمانیم. عهد و امانت شهدا را حفظ خواهیم کرد و هرگز عقبنشینی نخواهیم کرد.
وی افزود: اسرائیل میخواهد بگوید که میخواهد شما زیر آتش باشید. هیئت غیرنظامی رفتند و ملاقات کردند و فشار و تجاوز بیشتر شد. امتیاز مجانی دادید و موضع دشمن تغییر نکرد و حملاتش متوقف نشد. مشارکت هیئت مدنی در کمیته مکانیسم نادرست است زیرا شرط و اصل، توقف حملات از سوی دشمن بود. همسویی با اسرائیل مانند سوراخ کردن کشتی است آنگاه همه غرق خواهند شد.