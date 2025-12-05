انتقاد رئیس نظامپزشکی از تأخیر ۹ماهه بیمهها در پرداخت مطالبات مراکز درمانی
رئیسکل سازمان نظامپزشکی در نامهای به سازمان بازرسی کل کشور نسبت به تأخیر ۸ تا ۹ماهه بیمهها در پرداخت مطالبات مراکز درمانی هشدار داد و خواستار ورود فوری دستگاههای نظارتی به این موضوع شد.
به گزارش ایسنا، محمد رئیسزاده در نامهای خطاب به ذبیحالله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نوشت: «پیرو مذاکرات حضوری به استحضار میرساند علیرغم تصویب ماده ۳۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» که اشعار میدارد سازمانهای بیمهگر خدمات درمانی موظفند ۶۰درصد صورتحسابهای ارسالی از سوی بیمارستانهای طرف قرارداد را قبل از رسیدگی ظرف مدت دو هفته به عنوان علیالحساب و بقیه مطالبات مؤسسات و مراکز بهداشتی و درمانی را تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوط به نماینده رسمی صندوق مربوطه پرداخت کنند. در صورت عدم اجرای حکم این ماده سازمانهای بیمهگر موظف به تأمین ضرر و زیان آن معادل نرخ اوراق مشارکت هستند. متاسفانه به دلیل عدم اجرای این قانون و تأخیر ۹-۸ ماهه در پرداخت مطالبات حوزه سلامت علاوهبر بیاثرشدن رشد سالانه تعرفههای خدمات بهداشتی- درمانی تداوم ارائه خدمات باکیفیت به مردم عزیز کشورمان نیز با چالشهای جدی مواجه شده است.
تداوم این روال مخرب غیرقانونی میتواند الزام قرارداد سازمانهای بیمهگر با مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی را با اختلال جدی مواجه کند که قطعاً منجر به افزایش پرداخت از جیب مردم خواهد شد.
لذا مستدعیست دستور فرمایید درخصوص اجرای قانون فوق و تمکین سازمانهای مربوطه و پرداخت بموقع مطالبات سایر مراکز درمانی داروخانهها مطبها و آزمایشگاهها اقدامات قاطع لازم به عمل آید.»