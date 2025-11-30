باز هم آبروریزی شبانه برخی چهرهها
شامگاه شنبه، گزارشهایی منتشر شد که از بازداشت تعدادی از چهرههای شناختهشده سینما در جریان یک مهمانی شبانه به بهانه جشن تولد یکی از چهرهها و به همراه چند ده لیتر مشروبات الکلی حکایت داشت. این خبر ابتدا با حفظ محرمانگی و بدون اشاره به نام افراد منتشر شد، اما چند ساعت بعد برخی رسانهها هویت بازداشتشدگان را اعلام کردند.
مرحوم فرجالله سلحشور سالها قبل پیرامون فضای حاکم در سینما هشدار داده بود. او معتقد بود سینمای ایران آلوده به فساد، ابتذال و نفوذ فرهنگ غرب است. او بارها از وجود «فساد سازمان یافته» در برخی بخشهای سینما و رفتارهای غیراخلاقی، فساد و فحشا توسط برخی چهرهها سخن گفت. سلحشور بر ضرورت سینمای پاک تأکید داشت و راهحل را بازگشت به مفاهیم اخلاقی میدانست. او عملکرد مدیران فرهنگی و نهادهای سینمایی را ناکارآمد و بیتفاوت نسبت به سلامت اخلاقی سینما توصیف میکرد. هرچند که در همان زمان برخی از سلبریتیها واکنشهای تندی به مرحوم سلحشور داشتند اما از آن زمان هرچه بیشتر زمان گذشت، صحت نظرات او بیشتر ثابت گشت.
اسامی افراد یا اتفاقات آن شب چندان اهمیتی ندارد بلکه اهمیت موضوع بسیار فراتر است. سینمایی که آغشته به چنین حواشی باشد عملاً قرار است به کجا برسد؟ ما با این دست فرمان سینمایی میخواهیم در این حوزه چه کنیم؟ چنین افرادی با چنین رزومهای چه میتوانند بکنند؟ و از همه مهمتر قرار است این رویه ادامهدار باشد و یا نهادهای قضائی برخوردی متناسب خواهند داشت؟