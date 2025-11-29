بقایی، تهاجم نظامی اسرائیل به جنوب سوریه را محکوم کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تهاجم زمینی و‌ هوائی رژیم صهیونیستی به منطقه بیت‌جن در جنوب سوریه را محکوم کرد و بی‌عملی شورای امنیت در قبال تعرضات این رژیم علیه حاکمیت و تمامیت سرزمینی کشورهای منطقه، از جمله سوریه و لبنان‌ را تاسف‌بار خواند.

اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه بامداد روز شنبه هشتم آذرماه تهاجم زمینی و‌ هوائی رژیم صهیونیستی به منطقه بیت‌جن در جنوب سوریه و کشتار تعدادی از شهروندان سوری را محکوم

کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر حق ذاتی ملت‌های منطقه برای دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی کشورهای خود در برابر تعرض رژیم صهیونیستی، مقاومت جوانان سوری در برابر نظامیان صهیونیست را پاسخ طبیعی و مشروع علیه تجاوزگری دانست.

به گزارش فارس، بقایی همچنین با اشاره به استمرار نقض‌های فاحش حقوق بین‌الملل از سوی رژیم صهیونیستی و گسترش دامنه جنایات آن در منطقه، بی‌عملی شورای امنیت سازمان ملل در قبال تعرضات رژیم صهیونیستی علیه حاکمیت و تمامیت سرزمینی کشورهای منطقه، از جمله سوریه و لبنان‌ را تاسف‌بار خواند و نسبت به تبعات این وضعیت بر صلح و ثبات جهانی هشدار داد.