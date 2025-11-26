خودتحقیری دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر
یادمان نرود که در چه دورهای هستیم و چه دورهای را سپری میکنیم. سال ۱۳۹۵ برجام امضا شده بود و فضای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی آن زمان اصلاً قابل مقایسه با ۱۴۰۴ نیست.
روزنامه جوان در واکنش به اظهارات سیدروحالله حسینی دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر نوشت: نشست خبری چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر صحنه تناقضات آشکاری بود؛ دبیر این رویداد بینالمللی، با خودزنی و اتخاذ رویکرد خودتحقیری پس از گره زدن شرایط فعلی جشنواره و جامعه به مسائلی مانند برجام، جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و همچنین فعال شدن اسنپ بک، تأکید کرد نباید یادمان برود که در چه دورهای به سر میبریم! کشور ما در یک انزوای فرهنگی به سر میبرد و ما سعی داریم جشنوارهای داشته باشیم که آبروی ایران را حفظ کند! البته حسینی نگفت که مصادیق این انزوا چیست و چگونه در شرایط انزوای فرهنگی کشورمان در جهان قرار است ۲۰۰ مهمان از کشورهای مختلف در این رویداد حضور پیدا کنند؟!
این صحبتهای روحالله حسینی را وقتی کنار حماسهای که در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و نیاز مبرم جامعه ایران به حماسهسرایی ملی در عرصههای هنری بگذاریم متوجه میشویم که تصمیمگیران سینمایی و برگزاری رویدادهای جهانی دچار چه اشتباه راهبردی درباره نیازهای کشور در داخل و بازنمایی آن در صحنه بینالمللی شدهاند.