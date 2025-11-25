فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۳۰۶۰
تاریخ انتشار : ۰۴ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۲۹
سرویس کیهان » اخبار
جزئیاتی از ترک فعل بانکی در قانون جهش مسکن



این روزها علاوه‌بر تخلفاتی که از بانک‌ها در خلق پول روزانه 11 هزار میلیارد تومانی تا واگذاری وام‌های بی‌ضابطه به کارکنان و افراد ذی‌نفوذ وجود دارد‌، برخی ترک فعل‌ها در حوزه تعهدات بانکی به جهش مسکن اتفاق افتاده که در نوع خود بی‌سابقه بوده است.  
- بانک‌ها طی 4 سال، فقط 27 درصد تعهدات جهش مسکن را اجرا کرده‌اند و 73 درصد منابع پرداخت نشده است.
- عدم تزریق 1620 همت، موتور ساخت‌وساز در حوزه مسکن را متوقف کرده است و جهش 37 درصدی قیمت مسکن در مهرماه را تشدید کرده است.
- حذف ضمانت ماده 4، عملا سهم مسکن از تسهیلات را به نزدیک صفر رسانده است.
- به‌دنبال این ترک فعل‌ها‌، دیوان محاسبات وصول 324 همت جریمه و پیگیری قضائی مدیران را آغاز کرده است.
- بحران کنونی محصول خلأ نظارتی و ترجیح منافع بانکی بر تکالیف قانونی است.

