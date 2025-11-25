کد خبر: ۳۲۳۰۶۰
تاریخ انتشار : ۰۴ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۲۹
جزئیاتی از ترک فعل بانکی در قانون جهش مسکن
این روزها علاوهبر تخلفاتی که از بانکها در خلق پول روزانه 11 هزار میلیارد تومانی تا واگذاری وامهای بیضابطه به کارکنان و افراد ذینفوذ وجود دارد، برخی ترک فعلها در حوزه تعهدات بانکی به جهش مسکن اتفاق افتاده که در نوع خود بیسابقه بوده است.
- بانکها طی 4 سال، فقط 27 درصد تعهدات جهش مسکن را اجرا کردهاند و 73 درصد منابع پرداخت نشده است.
- عدم تزریق 1620 همت، موتور ساختوساز در حوزه مسکن را متوقف کرده است و جهش 37 درصدی قیمت مسکن در مهرماه را تشدید کرده است.
- حذف ضمانت ماده 4، عملا سهم مسکن از تسهیلات را به نزدیک صفر رسانده است.
- بهدنبال این ترک فعلها، دیوان محاسبات وصول 324 همت جریمه و پیگیری قضائی مدیران را آغاز کرده است.
- بحران کنونی محصول خلأ نظارتی و ترجیح منافع بانکی بر تکالیف قانونی است.