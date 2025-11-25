گفت: خبر داری که رژیم صهیونیستی دو روز قبل با شلیک ۸ موشک هوشمند پیشرفته به محل استقرار «‌هیثم‌علی طبا‌طبائی‌»، آن فرمانده شجاع حزب‌الله و ۴ رزمنده دیگر را شهید کرده بود؟

گفتم: همه از این جنایت رژیم جعلی و سگ ‌هار آمریکا خبر دارند.

گفت: حالا معلوم شده که یکی از موشک‌ها عمل نکرده و سالم به دست نیروهای مقاومت افتاده است و آمریکا با کمال وقاحت به دولت لبنان گفته است باید موشک عمل نکرده را به اسرائیل پس بدهد!

گفتم: عجب روئی دارند؟! به غربگراها بگو که برای مذاکره با آمریکا قند توی دلشان آب می‌کنند!

گفت: علاوه ‌بر همسوئی ایران با نیروهای مقاومت، شهید طبا‌طبائی ایرانی‌تبار است و موشک عمل نکرده حق مسلم ایران است تا با مهندسی معکوس از روی آن، هزاران موشک مشابه ساخته شود.

گفتم: هیس! زبانت را گاز بگیر! الان غربگراها مدعی می‌شوند که مردم ایران کیهان را جنگ‌طلب می‌دانند!

گفت: مردم ایران به غربگرایان چه ربطی دارد؟! مردم ایران دشمن آمریکا و اسرائیل هستند و انتقام از جنایات آنها را فراموش نمی‌کنند. مگر غربگراها چه تعدادی هستند که خودشان را مردم ایران جا می‌زنند؟!

گفتم: قُمپز در می‌کنند! مورچه رفته بود به مرکز انتقال خون که خون بدهد.‌پرستار پرسید چند سی‌سی خون می‌دهید؟ مورچه گفت؛ سی‌سی چیه؟ بشکه بیار!