دریادار ایرانی: شناورهای جدید در روزهای آینده به نیروی دریایی ارتش الحاق میشود
فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: در روزهای آینده الحاق شناورهایی را به نیروی دریایی ارتش خواهیم داشت چرا که در پهنههای اقیانوسی، اولویت اول ما تأمین امنیت اقتصادی و خطوط کشتیرانی خواهد بود.
امیر دریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران روز سهشنبه (۴ آذرماه ۱۴۰۴) در نشست خبری به مناسبت روز نیروی دریایی، گفت: هفتم آذرماه، سالروز حماسهها و رشادتهای همرزمانم بهعنوان روز فداکاری نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران نامگذاری شده و تعبیر و تفسیر این واژه زیبا به پاس شهدای گلگونکفن و عزیزانی است که برخی آنها، اجساد مبارکشان در آبهای نیلگون خلیج همیشه فارس بهعنوان برگهای زرین تاریخ ایران اسلامی، ثبت شده است.
دریادار ایرانی افزود: ما در راستای رشادتهایی که همرزمان در مقطع تاریخی هشت سال دفاع مقدس و در ابتدائیترین روزهای جنگ تحمیلی به کشور و انقلاب و مردم بزرگمان انجام دادند، توانستیم عملیات پیچیدهای را اجرا کنیم و بهعنوان نخستین پیروزی نیروی دریایی، روز هفتم آذر را رقم بزنیم. این پیروزی نهتنها موجب حذف دشمن بعثی از صحنه دریا شد، بلکه شاهرگ اقتصادی او را قطع کرد و در کنار آن، شاهرگ اقتصادی کشور را در آن مقطع تا پایان دفاع مقدس برقرار ساخت.
فرمانده نیروی دریایی ارتش ادامه داد: پس از آن عملیات غرورآفرین که به نام زیبای «مروارید» نامگذاری شده بود، بیش از ۱۰ هزار فروند شناور اسکورت شد و تا امروز نیروی دریایی موفق شده است که همچنان آن عملیات را با افتخار و اقتدار در صحنههای اقیانوسی جهان با افتخار و اقتدار به انجام برساند.
دریادار ایرانی خاطرنشان کرد: ما در دو حوزه ناوگان جنوب در شرق تنگه هرمز و دریای عمان و دل اقیانوسها و همچنین در ناوگان شمال دریای خزر، حوزه مأموریتی داریم که ابلاغ شده است.علاوهبر آن، سیاستهای ۹ گانه توسعه دریا محور که به درستی از طریق مقام عظمای ولایت ابلاغ شده، در بخش امنیت دریایی و بهویژه در تأمین امنیت در عمق اقیانوسها و توسعه سواحل راهبردی و زیبای مکران، همواره و بهطور شبانهروزی در حال فعالیت بوده، هستیم و خواهیم بود.
ضرورت حضور مستمر در صحنههای بینالمللی
وی تاکید کرد: برای تأمین این مأموریتهای ارزشمند، باید در صحنه بینالمللی حضور داشته باشیم که این حضور نیازمند دانش بالا، تجهیزات بهروز و آگاهی از تمامی شرایط اقیانوسها است. امروز بیش از صدها فروند شناور در حال اسکورت کشتیها هستند و محمولههای تجاری را در امنیت کامل جابهجا میکنند.
دریادار ایرانی همچنین عنوان داشت: در نشست فرماندهان حاشیه اقیانوس هند و حاشیه دریای خزر در حوزه تأمین امنیت، نه تنها در زمینه امنیت بلکه در تعاملهای چندوجهی و چندحوزهای بحث و گفتوگو و حضور داشتهایم. بهطور مشخص، ما در اجرای رزمایشهای مرکب با کشورهای منطقه و خارج از منطقه که منافع مشترکی دارند، حضور داشتهایم و تا امروز، بیش از ۱۰۳ ناوگان به دریاها اعزام شده است.
ایفای نقش فعال نیروی دریایی در حوزه دیپلماسی دفاعی
فرمانده نیروی دریایی ارتش افزود: امروز، دو گروه از ارتش جمهوری اسلامی ایران در دو رویداد بینالمللی در شرق و جنوب قاره آفریقا در حال عزیمت و حضور هستند که بتوانند در مأموریتهای تعریفشده، علاوهبر حوزه امنیتی، در بحث دیپلماسی دفاعی نیز نقش فعال خود را بهدرستی ایفا کنند.
وی یادآور شد: این نقش فعال به این معناست که آنچه انجام میشود شعار نیست، بلکه باور مردم بزرگ ایران اسلامی است، همانا تأمین امنیت جهانی، کمک به رویدادهای بشردوستانه و تأکید و توجه به تمامی کشورهایی است که با احترام با مردم ما صحبت و رفتار میکنند در مقابل، ما نیز با همان نگاه و در سطح نگاه مردم کشور و مسئولین، با هدایت استعدادهای برتر، همان نقش اصلی را انجام داده و میدهیم.
تأمین امنیت اقتصادی و خطوط کشتیرانی اولویت اول نیروی دریایی
دریادار ایرانی تصریح کرد: قطعاً نیاز ما این است که در عمق اقیانوسها تجهیزات متناسب را داشته باشیم تا عملیات بهطور مداوم و مستمر انجام شود. این امر به دلیل دوری نقاط اقیانوسی از سواحل کشور و پیچیدگیهای حوزه دریا و اقیانوسها ضروری است. به برکت هفتم آذر و خون شهدا، در روزهای آینده الحاق شناورهای جدید را خواهیم داشت چرا که در پهنههای اقیانوسی، اولویت اول ما تأمین امنیت اقتصادی و خطوط کشتیرانی خواهد بود. همچنین در رویدادهای بینالمللی که برگزار خواهد شد، حضور جدی و کاملاً مؤثری خواهیم داشت.
وی در ادامه با بیان اینکه ظرفیت و توانمندی کشور در صنایع دفاعی، دانشگاهها، دانشبنیانها و حوزههای صنعتی بسیار بالا است و از تمام ظرفیتها بهخوبی استفاده کردهایم، گفت: این افتخار را داریم که با همت و توجه تمامی همرزمانم، بهویژه جوانان کشور، از تجهیزاتی که در اختیار داریم به نحو احسن بهرهبرداری کنیم.
برای برقراری ایمنی در پهنای اقیانوسها تلاش میکنیم
دریادار ایرانی تاکید کرد: قطعاً حضور ما در حوزههای اقیانوسی ممکن است مورد خوشایند و رضایت برخی نباشد، اما با توجه به وظیفه ذاتی که بر عهده نیروی دریایی گذاشته شده و تشکیلاتی که سازماندهی شده، بهویژه مراکز امنیت دریایی، امروز توانستهایم با تمامی مراکز امنیت دریایی حاشیه اقیانوس هند ارتباط لحظهای برقرار کنیم و تبادل اطلاعات داشته باشیم. در صورت نیاز آنها به کمک، به سرعت در آن منطقه حضور پیدا کنیم، همه تلاش ما بر این است که نه تنها امنیت، بلکه ایمنی را در پهنای اقیانوسها برقرار کنیم. فرمانده نیروی دریایی ارتش افزود: در حوزههای علمی نیز توانمندیهای زیادی داریم و از دانشمندان کشورمان در هر نقطه از اقیانوسها که بخواهند، پشتیبانی میکنیم.
برای مقابله با هرگونه تهاجم دشمن آمادگی داریم
دریادار ایرانی در ادامه این نشست، در پاسخ به سؤالی درباره آمادگی نیروهای دریایی در مقابل هرگونه تهاجم، بیان داشت: ما جزو بدنه نیروهای مسلح در حوزه دریایی هستیم و یک وظیفه ذاتی داریم و آن بحث تجهیز خود برای مقابله با تهدیدات است که در اولویت اول دنبال میشود. بنابراین آمادگی نیروی دریایی ارتش در مقابل هرگونه تهاجم به لطف دعای خیر مردم و با تجهیزاتی که در اختیار داریم، در سطح مطلوبی قرار دارد.
وی افزود: در حال حاضر دو ناوگروه از نیروی دریایی همزمان در پهنههای اقیانوسی حضور دارند و دو ناوگروه دیگر نیز در حال آمادهسازیاند که بزودی اعزام میشوند. حضور ناوگانهای ما در دریاهای دور، از جمله در آفریقای جنوبی که نقطه اتصال اقیانوسهای اطلس و هند است که منطقهای بسیار پرمخاطره است. در کنار آن ما حتما بحث تامین امنیت را عهدهدار هستیم. صدها شناور امروز تحت اسکورت هستند و به سلامت در اقیانوسها در حال دریانوردی هستند.
دریادار ایرانی درباره مهمترین اقدامات این نیرو در یکسال گذشته توضیح داشت: رویدادهای متعددی در حوزههای مختلف داشتهایم و سرفصل آن دیپلماسی دفاعی بود که اولین آن رزمایشهای مرکب درناوگان جنوب یعنی در اقیانوس هند و ناوگان شمال، بهصورت دو جانبه و چند جانبه برگزار شد. در کنار آن مشارکت همزمان در رویدادهای علمی در کشورهای دیگر و همچنین برگزاری همایشهای علمی در داخل کشور بوده است. همچنین حضور نیروی دریایی در مسابقات نظامی است. وی افزود: نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران برای نخستین بار در مسابقات نظامی دریایی حضور پیدا کرده است. این مسابقات بهطور خاص در دریا برگزار میشود و جوانان ما در این رقابتها شرکت کردهاند. در همه مسابقات توانستیم رتبه اول یا دوم را بهدست آوردیم. در اکثر مسابقات به جز یک مورد، همرزمانم موفق به دریافت کاپ اخلاق نیز شدند.
فرمانده نیروی دریایی ارتش ادامه داد: ارتباط ما با دانشمندان، دانشگاهها و صنعتگران بهطور قابل توجهی قویتر شده است و ما از ظرفیتهای آنها بهخوبی بهرهبرداری میکنیم. سرعت پیشرفت این عزیزان بسیار بالا است و ما در حال استفاده از توانمندیهای آنها هستیم.
کشتیهای ایران با پرچم جمهوری اسلامی در بنادر دنیا تردد دارند
دریادار ایرانی در پاسخ به سؤالی درباره تأثیر تحریمها بر مأموریتهای نیروی دریایی گفت: درخصوص تحریمها و اقداماتی که علیه ایران انجام دادهاند، باید بگویم که دشمنان ما سعی دارند از ظرفیت سازمان ملل برای پیشبرد اهداف خود استفاده کنند. اما واقعیت این است که تحریمها بهنوعی وارونه شده است؛ بهطوریکه آنها در واقع خود را تحریم کردهاند. کشورهای بسیاری در عرصه جهانی وجود دارند و خوشبختانه کشتیهای ایرانی با پرچم جمهوری اسلامی در بنادر دنیا تردد دارند و محمولهها را جابهجا میکنند. نیازهای جمهوری اسلامی ایران از دیگر کشورها تأمین میشود.
فرمانده نیروی دریایی ارتش تشریح کرد: شناورهای ما با تجربه عبور از اقیانوسها و مواجهه با امواج سهمگین، آمادهاند تا این مأموریتها را به سرانجام برسانند. امیدواریم که به زودی این اتفاق بزرگ هم رقم بخورد. ما هم از مسئولین کشوری، بهویژه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، درخواست داریم که سرعت عمل بیشتری در این زمینه داشته باشند تا بتوانیم به اهداف خود برسیم.
به گزارش ایرانا، دریادار ایرانی در پاسخ به سؤال دیگری درباره رونمایی از تجهیزات جدید نیروی دریایی ارتش، توضیح داد: این رونمایی در روزهای آینده انجام خواهد شد. ما بهدنبال مداومت و پایداری حضور خود در دریاها هستیم و تجهیزات در حوزههای مختلف آماده شدهاند که الحاق این تجهیزات اعلام خواهد شد.