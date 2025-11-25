اجرای طرح کالابرگ الکترونیک با قیمت ثابت سالانه آغاز میشود
رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: اجرای طرح کالابرگ الکترونیک با قیمت ثابت سالانه آغاز میشود، در فاز اول سه دهک از هفت دهک مشمول خواهند شد و به مرور بقیه مردم نیز شامل میشوند.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی طی نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی روز سهشنبه (۴ آذرماه) مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: امروز نیز نیاز کشور، روشهای جدید برای حل مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است. نسل جوان امروز باید ایران را برای آینده متفاوت آماده کنند و روشهای گذشته حکمرانی را که دیگر در حل مسائل کارساز نیست، اصلاح کنند و جوانان بسیجی پیشگامان این حرکت عظیم اسلامی محسوب میشوند.
وی در ادامه، گفت: از دولت محترم تشکر میکنم که سرانجام زمینههای اجرائی کردن قانون اعطای کالابرگ الکترونیک با شیوه جدید را فراهم کرد و مطالبه رهبر انقلاب را به مرحله اجرا رساند.
وی توضیح داد: با هماهنگیهای صورت گرفته، بهزودی اجرائی شدن طرح کالا برگ با شیوه جدید که قیمت کالا را برای مصرفکننده در طول سال ثابت نگه میدارد، آغاز میشود و در فاز اول سه دهک از هفت دهک مشمول این طرح میشوند و به مرور بقیه مردم تا هفت دهک مشمول این طرح خواهند شد.
قالیباف در ادامه، گفت: شهادت برادر عزیز و مجاهدم حاج ابوعلی طباطبایی را به محضر امام عصر، رهبر معظم انقلاب، شیخ نعیم قاسم و همه برادران و مجاهدان در مقاومت اسلامی لبنان و دیگر گروههای مقاومت تسلیت عرض میکنم. او مردی بود که همه عمر شریف خود را به جهاد گذراند و اکنون پاداشی را که شایسته آن بود، دریافت کرده است.
ظفرقندی: ۶۳ هزار تخت جدید
در ۱۰ سال گذشته ایجاد شده است
خبر دیگر اینکه، محمدرضا ظفرقندی،
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز سهشنبه (۴ آذرماه) با حضور در صحن بهارستان و در پاسخ به سؤال اسدالله چراغی، نماینده مردم دهلران در مجلس درباره علت کمبود زیرساختها و تجهیزات پزشکی و عدم حضور پزشکان متخصص در مناطق محروم، اظهار کرد: از سطح بهورزان روستایی تا پرستاران، پزشکان و مدیران بیمارستانها، مجموعهای وسیع در حال ارائه خدمات مستمر و مؤثر هستند که جایگاه قابلقبولی برای ایران در عرصه سلامت ایجاد کرده است؛ حوزه سلامت مبتنی بر شاخصهای جهانی قابل ارزیابی است و دستاوردهای سالهای اخیر بر اساس همین شاخصها قابل ارائه و دفاع هستند.
وی شاخصهایی مانند دسترسی به تجهیزات پیشرفته، سرانه پزشک، سرانه تخت، شاخصهای مرگومیر نوزادان، کودکان و مادران را معیارهای شفاف ارزیابی دانست. به گفته ظفرقندی، طی یک دهه گذشته ۶۳ هزار تخت بیمارستانی در کشور ایجاد شده که حدود ۵۰ درصد ظرفیت موجود را شامل میشود.
وی افزود: در ۱۴ ماه اخیر نیز ۱۸۰ پروژه درمانی با ۲۱۳۳ تخت به بهرهبرداری رسیده و تا پایان امسال ۳۶۴۴ تخت دیگر در قالب ۲۵۹ پروژه افتتاح خواهد شد.
وزیر بهداشت همچنین از اجرای ۷۷۵ پروژه بهداشتی از ابتدای دولت چهاردهم خبر داد و گفت ۵۳۵ پروژه دیگر نیز در ماههای آینده تکمیل میشود.
ایلام؛ فراتر از میانگین ملی
در زیرساختهای سلامت
در پاسخ به سؤال نماینده دهلران، ظفرقندی اعلام کرد: سرانه تخت بیمارستانی کشور ۱.۹ تخت به ازای هر هزار نفر است، اما این عدد در استان ایلام
به ۲.۴ تخت میرسد. ایلام با جمعیت ۶۱۰ هزار نفر، ۴ دستگاه امآرآی فعال دارد و تا پایان سال به ۶ دستگاه خواهد رسید. استان دارای ۷ دستگاه سیتیاسکن فعال است؛ بالاتر از میانگین کشوری.
رفع کمبود دندانپزشک در ایلام
بهگفته وی، شاخص استاندارد یک دندانپزشک به ازای ۲۰ هزار نفر است، اما در ایلام این عدد به ۱۵ هزار نفر رسیده و تمام مراکز دارای پوشش دندانپزشکی هستند. وی از افزایش ۷۸ درصدی تعرفه خدمات دندانپزشکی در مناطق محروم و ایجاد امکان فعالیت در شیفت عصر برای افزایش ماندگاری نیروها خبر داد.
نمایندگان از پاسخهای وزیر بهداشت
قانع شدند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی از پاسخهای وزیر بهداشت درباره علت کمبود زیرساختها و تجهیزات پزشکی و عدم حضور پزشکان متخصص در مناطق محروم قانع شدند.
وضعیت معیشت مردم و شتابان شدن نرخ تورم نگرانکننده است
افزون بر اخبار فوقالذکر، حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی روز گذشته در صحن بهارستان خطاب به رؤسای مجلس و جمهور متذکر شد: در مورد وضعیت معیشت و سفره مردم، شتابان شدن نرخ تورم هشدار میدهم. شما باید پاسخگوی نتایج حاصل از اجرای بند یک مصوبه ۱ آذر ۱۴۰۴ هیئت وزیران باشید.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اینکه اجازه داده شده کالاهای اساسی مردم از محل بدون انتقال ارز، از استانهای مرزی وارد شود، یعنی هزینه ناکارآمدی دولت در حوزه مدیریت ارزی و ریالی از جیب مردم برداشتن است.
وی افزود: در واقع این اجازه به معنای از بین بردن اثر ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از سفره مردم است؛ افزایش قیمت قند به بالای بیش از ۱۰۰ هزار تومان، روغن مایع
۹۰۰ گرمی بالای ۱۵۰ هزار تومان، پنیر ۵۰۰ گرمی بالای ۱۳۰ هزار تومان، نصف شانه تخم مرغ بالای
۱۰۰ هزار تومان و غیره از جمله مواردی است که در ماههای آینده مشخص خواهد شد.
صمصامی خطاب به رؤسای مجلس و جمهور، ادامه داد: شما مستقیم مسئول پیامدهای اجتماعی اجرای این مصوبه هستید و باید در پیشگاه مردم پاسخگو باشید. قطعاً نمایندگان مردم از ابزارها و اختیارات قانونی خودشان استفاده خواهند کرد و جلوی این مصوبه باید گرفته شود.
شکاف درآمد و هزینه عمیقتر شده است
احمد نادری، نماینده مردم تهران در مجلس نیز طی نطق میان با اشاره به ضرورت افزایش دستمزدها متناسب با تورم، گفت: عدالت در مقام عینیت اجتماعی جز در عرصه معیشت و سفره مردم سنجیده نمیشود اما با گذشت بیش از ۸ ماه از سال جاری، واقعیت اعداد و تجربه زیست مردم حکایت از آن دارد که افزایش حقوقها نتوانسته کاهش قدرت خرید ناشی از تورم را جبران کند و شکاف میان درآمد و هزینه عمیقتر شده است. وی ادامه داد: آنچه در بخشنامهها و جداول رسمی تحت عنوان افزایش حقوق دیده میشود، در زندگی روزمره کارگران، کارمندان و حقوقبگیران به معنای کوچکتر شدن سفره مردم و تعمیق ناامنی اقتصادی است. این فاصله میان آرمان عدالت و واقعیت معیشت برای نظامی که به نام مستضعفان برآمده، «هشدار جدی» محسوب میشود.
ناترازی پایدار میان درآمد و هزینه
و در حقیقت «تحقیر مزدبگیران» است
نماینده مردم تهران در مجلس اظهار داشت: عمده ایرانیان درآمدشان از نیروی کار است، سیاست تعیین حقوق، سیاستی حاشیهای نیست و مستقیم با کرامت انسان و ثبات اجتماعی گره خورده است؛ سازوکار فعلی تعیین دستمزد بهگونهای است که نتیجه آن ناترازی پایدار میان درآمد و هزینه و در حقیقت «تحقیر مزدبگیران» است؛ تحقیر کاری که اکثریت مردم را تشکیل میدهند و این امر موجب فرسایش سرمایه اجتماعی و تقویت احساس بیعدالتی میشود.
سیاستگذاری اقتصادی و رفاهی کشور همچنان در گرداب آزمون و خطا است
وی با اشاره به انتظار عمومی برای مشاهده آثار تصمیمات اقتصادی بر سر سفره مردم، بیان داشت: سیاستگذاری اقتصادی و رفاهی کشور همچنان در گرداب آزمون و خطا و اختلاف بر سر نسخههای تجویزی گرفتار است و تضاد دیدگاهها و تعلل در اجرا مستقیم بر زندگی اقشار ضعیف تخلیه میشود.
نادری تصریح کرد: ماه آبان به پایان رسیده اما قانون مصوب مجلس برای پرداخت کالابرگ به دهکهای پایین جامعه که قرار بود در این ماه اجرا شود، هنوز اجرا نشده و عملاً به آزمون و خطای دولت تبدیل شده است. چگونه میتوان از مردم انتظار اعتماد داشت وقتی حتی سادهترین تعهدات قانونی در حوزه معیشت با تأخیر و تعلیق مواجه میشود؛ وضعیتی که نه برای نمایندگان و نه برای دولت قابل دفاع نیست.
دهک اول و دوم درگیر «بازی بقا» هستند
عضو هیئترئیسه مجلس با بیان اینکه مستضعفانی که امروز زیر عناوینی مانند دهک اول و دوم در جداول آماری پنهان شدهاند همان مردمیاند که در سختترین بزنگاههای این سرزمین پای کار ایستادند، تأکید کرد: سیاستهای اقتصادی موجود این ولینعمتان را درگیر «بازی بقا» کرده است که در آن دغدغه ارتقای کیفیت زندگی، جای خود را به ترس از تأمین نان و اجاره خانه داده است. نتیجه این روند گسترش پدیده شاغلان فقیر است؛ کسانی که کار میکنند اما فقیر هستند، شغل دارند اما امنیت ندارند.
مردم از وضعیت ناراضی هستند
نمیتوان با شعارها مسائل را حل کرد
ولیالله بیاتی، نماینده مردم تفرش نیز طی تذکر شفاهی با خطاب قرار دادن رئیسجمهور اظهار داشت: مردم از وضعیت جاری کشور ناراضی هستند و به طور مستمر مشکلات خود را با نمایندگان در میان میگذارند؛ در حالی که دیگر نمیتوان با شعارها مسائل را حل کرد.
نماینده مردم تفرش در مجلس با اشاره به تورم افسارگسیخته و افزایش روزانه قیمت کالاهای اساسی و حتی نان، گفت: فاصله بین درآمد و هزینههای جاری زندگی برای مردم بهشدت مشکلساز شده است.
وی با بیان اینکه مسکن به رؤیایی دستنیافتنی تبدیل شده، افزود: بسیاری از جوانان حتی توانایی اجاره یک منزل حداقلی را ندارند.
از سوی دیگر، نوسان دائمی نرخ ارز موجب خروج سرمایهها از کشور شده و امکان برنامهریزی را از فعالان اقتصادی سلب کرده است.
بیاتی ادامه داد: بیکاری و نبود فرصتهای شغلی برای جوانان تحصیلکرده موجی از نارضایتی ایجاد کرده و فساد و رانت نیز به اعتماد عمومی آسیب جدی وارد کرده است؛ مردم انتظار دارند با این پدیدهها بدون تبعیض و کاملاً شفاف برخورد شود.
دولت باید فراتر از ارائه گزارش
و آمارهای تکراری چارهاندیشی واقعی کند
نماینده مردم تفرش در پایان تأکید کرد: دولت باید فراتر از ارائه گزارشهای کاغذی و آمارهای تکراری، برای حل مشکلات موجود در حوزه مسکن، اشتغال، معیشت و نابسامانی قیمتها چارهاندیشی واقعی کند.
موادی از طرح مقابله با نفوذ بیگانگان
در کمیسیون امنیت ملی تصویب شد
خبر دیگر اینکه، ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از تصویب موادی از طرح مقابله با نفوذ بیگانگان در این کمیسیون خبر داد.