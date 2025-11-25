نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی تاکید کرد: امروز فرهنگ غنی الگوی ایستادگی بسیج، فراتر از مرزها نزد انسان‌های آزاده به گفتمانی ظلم‌ستیز مبدّل شده و این گفتمانِ پیروز برابر استکبار و ظلم و تجاوزگری، در حال سرایت از ملت‌ها به دولت‌ها نیز می‌باشد و به یاری خداوند متعال این ایستادگی شجاعانه، نصرت نهائی را در پی خواهد داشت.

حجت‌الاسلام عبدالله حاجی‌صادقی، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور پیامی فرارسیدن هفته بسیج را تبریک گفت.

به گزارش سپاه نیوز، متن این پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

«وَ جاهِدُوا فِی اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَباکُمْ»

خواهران و برادران ایمانی و انقلابی بسیجی

سلام علیکم؛

فرا رسیدن هفته بسیج و سالروز تشکیل این شجره طیّبه با فرمان تاریخی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی «رضوان‌الله تعالی علیه» در پنجم آذرماه سال ۱۳۵۸ را به خواهران و برادران جهادگر، بصیر و ولایتمدار و مجاهدان خطّ مقدّم جبهه دفاع از اسلام، انقلاب و ایران اسلامی تبریک و تهنیت عرض می‌نماییم. هفته بسیج امسال در تقارن با ایّام شهادت سرور و سیّده زنان دو عالم حضرت صدّیقه طاهره فاطمه زهرا «سلام‌الله علیها» قرین گشته است؛ تقارنی که ضرورت درس‌پذیری از این بانوی پرفضیلت و الگوی بی‌بدیلِ بصیرت، ولایتمداری، ایثار، جهاد تبیین و مقابله با انحراف و تحریف را به همگان یادآوری می‌نماید. هفته بسیج یادآور شکل‌گیری مکتب و طریق نورانی است که با تکیه بر ایمان و اخلاص و در یک کلام بر پایه خدامحوری شکل گرفت و با هدایت‌های داهیانه امامین انقلاب اسلامی، مجاهدت و تلاش‌های بی‌وقفه و نقش‌پذیری‌های سترگ، امروز به الگویی الهام‌بخش و یکی از پایدارترین سرمایه‌های جبهه اسلامی و میهن اسلامی تبدیل شده است.

سلحشوران بسیجی در تمامی سال‌هایی که دشمنان قسم‌خورده انقلاب اسلامی با توطئه‌ها و ترفندهای خصمانه، عزّت، شرافت، استقامت و صلابت مردمان این سرزمین را به چالش کشیده‌ و حتی برابر موجودیت ما صف‌آرایی کرده‌اند، چون دژی مستحکم با عزمی راسخ ایستاده و فرصت‌های ارزشمندی از دل طوفان‌های سهمگین خلق نموده و مفاهیمی چون ایثار، جانفشانی، خدمت و بن‌بست‌شکنی را معنایی نو بخشیده‌اند. امروز نیز گستره خدمت‌رسانی و نقش‌آفرینی بسیج، علاوه‌بر حوزه دفاع و امنیت که جلوه‌های ارزشمند آن در دفاع مقدّس ۱۲ روزه علیه آمریکا و رژیم منحوس صهیونیستی در منظر همگان قرار گرفت تمامی عرصه‌های دفاع از انقلاب اسلامی و پیشرفت کشور اعم از حوزه اجتماعی، فرهنگی، سازندگی و آبادانی، محرومیت‌زدایی و نیز مقابله با جنگ شناختی دشمن را دربر می‌گیرد. این گستره عملکرد، نشان‌دهنده ظرفیت بی‌همتایی است که بسیج در پیشبرد اهداف انقلاب و نظام مقدّس جمهوری اسلامی از آن برخوردار است. با وجود شما بسیجیان مجاهد و مخلص، ماندگاری و حرکت تعالی‌بخش انقلاب برای وصول به تمدن جهانی اسلام تضمین شده است. چه زیبا رهبر بسیجی و بی‌مانندمان شما را توصیف فرمودند: «من با همه وجود، با همه قلب عرض می‌کنم بدانید اگر قدرت آمریکا و قدرت‌های مادی دست‌به‌دست هم بدهند و بخواهند با وجود بسیجیان مؤمن این نظام را شکست بدهند، والله قادر نخواهند بود.» (۲۵/۰۶/۱۳۷۰) امروز فرهنگ غنی الگوی ایستادگی بسیج، فراتر از مرزها نزد انسان‌های آزاده به گفتمانی ظلم‌ستیز مبدّل شده و این گفتمانِ پیروز برابر استکبار و ظلم و تجاوزگری، در حال سرایت از ملت‌ها به دولت‌ها نیز می‌باشد و به یاری خداوند متعال این ایستادگی شجاعانه، نصرت نهائی را در پی خواهد داشت. با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام و مخلص بسیج و قدردانی و تجلیل از تلاش‌های مجاهدانه بسیجیان خستگی‌ناپذیر، شما خواهران و برادران گران‌قدر را به مسلّح شدن هرچه بیشتر به سلاح ایمان، تقوا، معنویت، خودباوری، بصیرت و علم که توصیه مؤکد رهبر مقتدایمان امام خامنه‌ای عزیز «مدّظلّه‌العالی» و چراغ راهی پرفروغ در مسیر متعالی پیش‌رو، که همان ظهور منجی و سربازی برای مولایمان حضرت صاحب‌الزمان «عجّل‌الله تعالی فرجه‌الشریف» است؛ توصیه می‌کنم و توفیقات روزافزون شما عزیزان را از خداوند متعال خواستارم.