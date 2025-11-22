عرضه بنزین سوپر وارداتی تغییری در قیمت کالاهای اساسی ایجاد نخواهد کرد

سخنگوی دولت اظهار داشت: با عرضه بنزین سوپر وارداتی، هیچ تغییری در قیمت کالاهای اساسی، میزان و نرخ بنزین سهمیه‌ای (۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی) صورت نمی‌گیرد و کاملا از موضوع قیمت بنزین معمولی و سهمیه‌ای جداست.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت روز شنبه (1 آذر) در گفت‌و‌گوی زنده تلویزیونی با اعلام این خبر تأکید کرد: با عرضه این بنزین، هیچ تغییری در قیمت کالاهای اساسی، میزان و نرخ بنزین سهمیه‌ای (۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی) صورت نمی‌گیرد و کاملاً از موضوع قیمت بنزین معمولی و سهمیه‌ای جداست. این بنزین صرفا در راستای مصوبه دولت و برای رفع نیاز برخی از اقشار مردم وارد شده و توزیع خواهد شد.

مهاجرانی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: با توجه به شرایط پیش‌آمده در جنگ ۱۲ روزه و همچنین حادثه آتش سوزی در بندر شهید رجایی، تعدادی از کارخانه‌ها ناچار به تعدیل نیرو شده بودند؛ طرحی که از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درمورد کارکنان ارائه شد، در راستای حفظ اشتغال موجود و همچنین تأمین نیروی کار ماهر طراحی شده است.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قبل از سخنان سخنگوی دولت با اعلام آغاز روند بازگشت کارگران تعدیل‌شده و بازسازی مراکز فنی‌وحرفه‌ای، گفت: رئیس‌جمهور چهار عضو کابینه شامل رئیس بانک مرکزی، وزیر صمت، وزیر کار و وزیر اقتصاد را مأمور کرده است تا موضوع تعدیل نیروی انسانی در تابستان امسال را بررسی و برای بازگشت کارگران واحدهای تولیدی آسیب‌دیده به چرخه اشتغال برنامه‌ریزی کنند.

سخنگوی دولت در ادامه گفت: مهارت‌آموزی، یکی از نیازهای جدی و اساسی آینده کشور است و بر همین اساس، همکاری بین‌بخشی میان پنج دستگاه دولتی شکل گرفته تا بتوانند هم در تأمین نیروی کار ماهر نقش‌آفرین باشند و هم مراکز مربوطه را با کارآمدی بیشتر اداره کنند.

به گزارش ایرنا، مهاجرانی تصریح کرد: از آقای میدری و همکاران ایشان صمیمانه سپاسگزاری می‌کنم. همچنین تأکید می‌کنم چنانچه عزیزان علاقه‌مند به مشارکت در طرح اعتبار مالیاتی هستند، حتماً به سایت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور مراجعه کرده و اطلاعات تکمیلی و فرآیند اجرائی این طرح را مطالعه کنند.