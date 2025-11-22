سفیر جمهوری اسلامی ایران در ریاض درخصوص نامه رئیس‌جمهور به ولیعهد عربستان سعودی توضیحاتی را ارائه کرد.

علیرضا عنایتی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در عربستان سعودی در پاسخ به پرسش ایرنا راجع به محتوای پیام رئیس‌جمهور کشورمان به ولیعهد عربستان گفت: سال گذشته و در پی انتصاب آقای بیات به ریاست سازمان حج و زیارت، آقای دکتر پزشکیان رئیس‌جمهور کشورمان پیامی را درخصوص حج برای امیر محمد بن‌سلمان ولیعهد عربستان فرستادند. آن پیام با حضور اینجانب تسلیم وزیر حج عربستان شد. به گزارش ایرنا، عنایتی افزود: امسال نیز جناب رئیس جمهور پیامی را در قدردانی از تسهیلات ارائه شده به زائران حج سال جاری به ویژه به‌خاطر مساعدت عربستان در انتقال حجاج ایرانی در شرایط خاص ناشی از تجاوز رژیم صهیونیستی، برای ولیعهد عربستان ارسال نمودند. این پیام از سوی آقای رشیدیان رئیس جدید سازمان حج و زیارت با حضور اینجانب تسلیم امیر عبدالعزیز بن سعود وزیر کشور و رئیس شورای عالی حج عربستان گردید. به گفته عنایتی، در این پیام بر گسترش روابط فیمابین ایران-عربستان تاکید شده و از خدمات‌رسانی عربستان و ارائه تسهیلات به حجاج ایرانی تقدیر شده است. سفیر کشورمان در عربستان تصریح کرد که آقای رشیدیان در این سفر توافق‌نامه حج سال آتی را در جده با وزیر حج عربستان به امضا رساند.