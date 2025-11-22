یک گروه مسلح در نیجریه 303 دانشآموز و 12 معلم را ربود
در پی حمله گروه دیگری به مدارس نیجریه طی یک هفته گذشته، 303 دانشآموز (دختر و پسر) و 12 معلم از یک مدرسه در شمالغرب این کشور ربوده شدند.
انجمن مسیحیان نیجریه، روز شنبه، اعلام کرد که شمار دانشآموزان و معلمان ربودهشده از مدرسه «سنتماری» در ایالت نیجر به ۳۱۵ نفر افزایش یافته است. این حادثه دومین دانشآموزربایی گروهی طی یک هفته گذشته در کشور نیجریه محسوب میشود و بار دیگر نگرانیها درباره امنیت مدارس و آینده تحصیلی کودکان را افزایش داده است. براساس گزارشها، افراد مسلح روز جمعه نیز به مدرسه کاتولیک سنتماری در ایالت نیجر حمله کردند. این آدمربایی در شرایطی رخ داد که نیروهای نظامی و امنیتی بلافاصله در محل مستقر شدند تا عملیات نجات آغاز شود. براساس گزارشها، ۳۰۳ نفر از افراد ربودهشده، دانشآموز (دختر و پسر) و ۱۲ نفر دیگر معلم بودهاند. مدرسه سنتماری در روستای بابیری، از توابع دولت محلی اجوارا بوده و دانشآموزان آن بین ۱۲ تا ۱۷ سال سن داشتهاند. این مدرسه که به یک مدرسه ابتدائی مجاور متصل است، بیش از ۵۰ ساختمان شامل کلاس و خوابگاه دارد و به جاده اصلی بین دو شهر یلوا و موکوا نزدیک است. این دومین مورد از دانشآموزربایی گروهی در نیجریه است. چند روز پیش نیز ۲۵ دختر دانشآموز از یک دبیرستان در ایالت کیبی در شمالغرب نیجریه ربوده شده بودند. دانشآموزرباییهای گروهی در نیجریه، بهویژه در شمال این کشور، غالبا توسط گروههای افراطی مسلح انجام میشود. گفتنی است، مشهورترین نمونه دانشآموزربایی، ربودن حدود ۳۰۰ دانشآموز دختر توسط گروه تروریستی «بوکوحرام» در سال ۲۰۱۴ در ایالت بورنو بود که توجه جهانیان را به امنیت مدارس در نیجریه جلب کرد.
گفتنی است، ربودن جمعی دانشآموزان در نیجریه، که از سال ۲۰۱۴ با حمله بوکو حرام به دختران در چیبوک آغاز شد، به الگویی مداوم تبدیل شده و بیش از ۱۴۰۰ دانشآموز را تحت تأثیر قرار داده است. این حملات عمدتاً توسط گروههای مسلح محلی (bandits) در شمالغرب و مرکز، و گروههای افراطیِ تروریستی مانند بوکوحرام و ISWAP در شمالشرق انجام میشود و هدف اصلی آنها اخاذی مالی است، که منبع درآمدی برای تأمین تسلیحات و گسترش نفوذشان فراهم میکند. عوامل ریشهای شامل فقر گسترده، تورم بالای مواد غذایی، و ضعف نیروهای امنیتی است که مانع پیشگیری از حملات از سویی و گسترش حملات از سوی دیگر میشود. کشورهای دیگری در آفریقا نیز با آمار نگرانکنندهای از ربایش دانشآموزان روبهرو هستند؛ برای مثال، در کامرون، ربایشها در مناطق شمالغربی و جنوبغربی در سهماهه اول ۲۰۲۵ نسبت به سال قبل ۱۸درصد افزایش یافته و ۱۰۳ قربانی ثبت شده، در حالی که در منطقه شمال دورافتاده، ۶۷ کودک در همان دوره قربانی نقضهای شدید از جمله ربایش شدهاند، و حملات به مدارس در سال ۲۰۲۴-۲۰۲۵ نیز ۵۰درصد افزایش یافته است؛ در منطقه ساحل مرکزی (شامل بورکینافاسو، مالی و نیجر)، سازمان یونیسف گزارش داده که نقضهای شدید علیه کودکان، از جمله ربایشها، در سهماهه پایانی ۲۰۲۳ بیش از ۷۰درصد افزایش یافته و کودکان را به عنوان هدف اصلی گروههای مسلح قرار داده است؛ در موزامبیک، بهویژه در استان کابو دلگادو، روند ربایش کودکان توسط گروههای مسلح غیرنظامی رو به افزایش است و تنها در ماه مه ۲۰۲۵، هشت کودک (شش دختر و دو پسر) ربوده شدند؛ و در سومالی، گروه الشباب همچنان از ربایشهای جمعی برای استخدام کودکان استفاده میکند، هرچند آمار دقیق ۲۰۲۳-۲۰۲۵ نشاندهنده سطوح بالایی از این جرایم است که هزاران کودک را تحت تأثیر قرار داده است.