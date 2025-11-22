رئیس‌جمهور ونزوئلا با هشدار نسبت به تهدیدات خارجی، از همه نیروهای رسمی و غیررسمی خواست از موقعیت‌های راهبردی این کشور به‌ویژه تأسیسات نفت و گاز حفاظت کنند. این درخواست پس از انفجار مشکوک در یکی از اصلی‌ترین تاسیسات نفتی ونزوئلا مطرح می‌شود.

سه‌شنبه هفته گذشته ترامپ رسماً به سیا برای خرابکاری در ونزوئلا مجوز داد. به دنبال آن بامداد روز پنجشنبه رسانه‌های محلی ونزوئلا از وقوع یک انفجار مهیب و آتش‌سوزی در تاسیسات نفتی «پتروسدنو» در شرق کشور خبر دادند. بر‌اساس گزارش‌ها «پتروسدنو» یکی از پروژه‌های کلیدی صنعت نفت اورینوکو محسوب می‌شود که ظرفیت بالایی در ارتقای نفت خام فوق‌سنگین ونزوئلا دارد و هرگونه اختلال در فعالیت این واحد می‌تواند بر توان صادراتی نفت این کشور تأثیر مستقیم بگذارد.

به دنبال این انفجار مشکوک که هنوز ابعاد آن به درستی معلوم نشده است نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا در سخنانی اعلام کرد که همه نیروها با تمام ساختارها و تشکیلات خود، چه رسمی و چه مردمی، موظف‌اند از موقعیت‌های راهبردی کشور به‌ویژه تأسیسات نفت و گاز کشور دفاع کنند. او تأکید کرد که این مراکز از مهم‌ترین دارایی‌های ملی ونزوئلا هستند و هرگونه تهدید علیه آنها به معنای تهدید علیه امنیت اقتصادی و حاکمیت ملی این کشور است. وی همچنین آمریکا را به دخالت مستقیم در تلاش برای تخریب اقتصاد ونزوئلا متهم کرد و گفت که دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا مبالغی پول در اختیار برخی افراد قرار داده‌اند تا به اقداماتی برای ایجاد اختلال در ساختار اقتصادی کشور دست بزنند. رئیس‌جمهور ونزوئلا پیش‌تر نیز اعلام کرده بود که در پاسخ به تحرکات نظامی ایالات‌متحده، دستور استقرار سلاح‌های سنگین و موشک‌ها را در منطقه در امتداد ساحل کارائیب صادر کرده است.

هشدار اداره هوانوردی آمریکا

اما در ادامه فشارهای واشنگتن به دولت ونزوئلا، اداره هوانوردی فدرال آمریکا (FAA) به شرکت‌های هواپیمایی درباره «وضعیت خطرناک» ونزوئلا هشدار داد و اعلام کرد که در پرواز بر فراز این کشور آمریکای‌لاتین احتیاط کنند. به گزارش ایرنا به نقل از رویترز، این آژانس جمعه‌شب در اطلاعیه‌ای به «وخامت وضعیت امنیتی و افزایش فعالیت‌های نظامی در ونزوئلا و اطراف آن» اشاره و اعلام کرد که خطراتی هواپیماها را در هر ارتفاعی تهدید می‌کند. در اطلاعیه این نهاد آمده است که از ماه سپتامبر(شهریور) تاکنون تداخل در «سامانه ماهواره‌ای ناوبری جهانی» در ونزوئلا افزایش یافته که در برخی موارد تاثیرات پایداری بر پروازها داشته است.

هشدار رهبران اروپا

خبر دیگر این که بیش از ۶۰ رهبر سیاسی از سراسر اروپا در هشداری فوری علیه آنچه که آنها «مقدمه‌ای برای تهاجم» به ونزوئلا خواندند، حضور فزاینده نیروی دریایی و هوائی آمریکا در کارائیب را محکوم و تاکید کردند با هرگونه جنگ‌طلبی آمریکا علیه این کشور حوزه آمریکای‌لاتین مخالفند. به گزارش ایسنا، در نامه‌ای که توسط سازمان بین‌المللی «فعالین چپگرای ترقی‌خواه» منتشر شده، آمده است: «ما به شدیدترین وجه تشدید تنش‌های نظامی علیه ونزوئلا را محکوم می‌کنیم.» این رهبران ترقی‌خواه متعلق به کشورهای مختلف اعم از بریتانیا، اسپانیا و یونان نگرانی عمیق خود را در مورد استقرار گروه‌های ناو هواپیمابر، بمب‌افکن‌های استراتژیک، هواپیماهای جنگنده و نیروهای آمریکایی در منطقه ابراز کرده و استدلال کرده‌اند که این افزایش نظامی، تهدیدی جدی برای حاکمیت ونزوئلا است و می‌تواند اولین جنگ بین ایالتی آمریکا را در خاک آمریکای‌جنوبی آغاز کند.