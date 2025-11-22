



رسانه‌های صهیونیستی از نفوذ سایبری ایران به عمق صنایع نظامی اسرائیل خبر دادند.

یدیعوت آحارونوت در این زمینه نوشت: هکرهای وابسته به ایران امروز جزئیات و اطلاعات شخصی ۱۰ مهندس و کارمند ارشد صنایع نظامی اسرائیل را منتشر کردند. این گروه نام کامل، عکس‌ها، شماره تلفن، نشانی محل زندگی، عنوان شغلی، ایمیل و حتی رزومهٔ آن‌ها را منتشر کرده و برای هر نفر ۱۰ هزار دلار جایزه جهت ارائه اطلاعات دربارهٔ محل حضور یا فعالیت و اختفای‌شان تعیین کرده است. هنوز مشخص نیست این داده‌ها از منابع عمومی جمع‌آوری شده یا نتیجهٔ یک نفوذ سایبری است. این گروه با تهدید مستقیم نوشت: «این فقط اعلام نیست، هشدار است؛ در هر راهرویی که قدم می‌زنید، هر خانه‌ای که به آن اعتماد دارید و هر رازی که پنهان می‌کنید.» این اقدام پس از آن صورت گرفت که دیروز در سایتی ناشناس با عنوان «The Punishment For Justice Movement» شناسایی شد؛ سایتی که تهدید به قتل استادان دانشگاه‌های اسرائیل کرده و برای حمله به آنان جایزه مالی تعیین کرده بود. مقامات اسرائیل نگرانند که ایران پشت این سایت باشد. حدود دو ساعت پس از افشای آن، دسترسی به سایت مسدود شد.

در همین حال، کارشناس شبکه صهیونیستی ایران اینترنشنال گفت: در یک عملیات سایبری پیشرفته، هکرهای ایرانی موفق شدند به محرمانه‌ترین اسناد شرکت‌های دفاعی اسرائیل نفوذ کنند. آنان نقشه‌های ساخت، اسناد فنی صنعت هوافضا، معماری شبکه و ارتباطات داخلی، و حتی ایمیل‌های شخصی مهندسان ارشد شرکت‌های نظامی را به دست آوردند. جمهوری اسلامی دقیقاً از طریق نقطه ضعفی در نهادهای امنیتی اسرائیل به این اطلاعات دست یافته؛ نقطه‌ای که هیچ‌ کس تصور نمی‌کرد وجود داشته باشد! کانال ۱۵ تلویزیون اسرائیل هم فاش کرد که اطلاعات ایران به حساس‌ترین پایگاه‌های ارتش از جمله پایگاه استراتژیک نیروی هوائی اسرائیل نفوذ کرده است. خبرنگار این کانال ۱۵ گفت: سرباز پایگاه هوائی «هاتزریم» که یکی از پایگاه‌های استراتژیک نیروی هوائی اسرائیل است با مأموران ایرانی در ارتباط بوده و برای آن‌ها جاسوسی می‌کرده است.

از سوی دیگر، «الموگ کوهن» معاون‌ وزیر در کابینه رژیم صهیونیستی گفت: یک اتفاق کاملاً غیر عادی و عجیب رخ داده؛ سه نفر بدون اینکه شناسایی شوند در پایگاه نظامی ارتش نفوذ کردند و تسلیحات نظامی را دزدیدند! خیلی می‌ترسم از اینکه ما از هفتم اکتبر هیچ درسی نگرفته‌ایم؛ ارتش باید بیدار شود!خبرنگار شبکه 14 رژیم صهیونیستی هم در گزارشی هشدار داد: جاسوسان ایران در عمق اتاق فرماندهی نیروی هوائی اسرائیل نفوذ کرده و اسناد طبقه‌بندی شده پایگاه‌های نیروی هوائی «رامات داوید» اسرائیل را به ایران منتقل کردند. «میشا کوبی»، افسر سابق شاباک می‌گوید «ما قبلاً جاسوسان را با سرعت برق کشف می‌کردیم اما اکنون تا دو سال هم نمی‌توانیم آنها را شناسایی کنیم که خسارت‌های بسیار شدیدی به اسرائیل وارد می‌کنند». شبکۀ ۱۲ تلویزیون اسرائیل اخیراً خبر داد دستگاه‌های امنیتی اسرائیل، یک شهروند ۲۷ ساله به نام «شمعون ازرزر» از شهر کریات‌یام را به اتهام همکاری اطلاعاتی با ایران بازداشت کرده‌اند؛ پرونده‌ای که از سوی مقام‌های امنیتی اسرائیل «یکی از جدی‌ترین پرونده‌های نفوذ در سال‌های اخیر» توصیف شده است. هلیل بیتون روزین، خبرنگار امور نظامی و امنیتی کانال ١۴ هم گفته است: میزان حجم بازداشتی‌‌‌هایی که برای ایران جاسوسی کردند باورنکردنی و حیرت‌آور است و نشان می‌دهد چقدر اوضاع وخیم است. ما با پدیده جدی رو‌به‌رو هستیم در همین حال، منشه امیر، سردبیر فرتوت رادیو اسرائیل گفت: مقامات اسرائیل درست می‌گویند و از قدرت موشکی ایران ابراز نگرانی می‌کنند! ایران قصد دارد همزمان ۲۰۰۰ موشک نقطه‌زن را به اسرائیل شلیک کند که اگر این اتفاق بیفتد سامانه‌های دفاعی اسرائیل قادر به رویارویی نخواهند بود.