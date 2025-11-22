ایالت فلوریدا آمریکا هفدهمین حکم اعدام خود را در سال جاری با تزریق کشنده اجرا کرد.

به گزارش خبرگزاری میزان، به نقل از آسوشیتدپرس، «ریچارد بری راندولف»، زندانی ۶۳ساله آمریکایی، جمعه، ۳۰ آبان در زندانی در ایالت فلوریدا با تزریق کشنده اعدام شد.

دیوان عالی فلوریدا هفته گذشته درخواست تجدیدنظر این زندانی سیاه‌پوست محکوم به اعدام را رد کرد؛ دیوان عالی آمریکا نیز صبح پنجشنبه به وقت محلی درخواست تجدیدنظر نهائی راندولف را رد کرد.

حکم اعدام راندولف هفدهمین حکم اعدامی بود که ایالت فلوریدا در سال ۲۰۲۵ اجرا کرد؛ تعداد بالای احکام اعدام اجراشده در این ایالت سبب شد تا به آن عنوان پایتخت اعدام آمریکا را بدهند.

رکورد قبلی احکام اعدام اجراشده در ایالت فلوریدا، ۸ اعدام در سال ۲۰۱۴ بود.

آمریکا در سال جاری میلادی شاهد اجرای ۴۴ حکم اعدام بود.

پس از فلوریدا، ایالت‌های آلاباما، کارولینای‌جنوبی و تگزاس هر کدام با اجرای ۵ حکم اعدام در رتبه‌های بعدی بیشترین احکام اعدام اجراشده قرار دارند.

قرار است ماه آینده ۲ اعدام دیگر در فلوریدا اجرا شوند؛ هجدهمین حکم اعدام این ایالت در سال ۲۰۲۵ برای مارک آلن جرالدز، ۵۸ساله، در ۹ دسامبر (۱۸ آذر) انجام شود.

فرانک آتن والز، ۵۸ساله نیز نوزدهمین اعدامی فلوریدا خواهد بود که حکم اعدامش در ۱۸ دسامبر (۲۷ آذر) انجام خواهد شد.